10 Lecciones de Escritura que he Aprendido en los Últimos Diez Años

Retrospectiva de un escritor

Por: Bradley Ramsey

Es difícil creer que llevo más de diez años como escritora profesional. Cinco de esos años fui escritora fantasma autónoma, así que no fue hasta la última mitad de la década pasada cuando empecé a publicar trabajos en línea con mi nombre.

Hoy me gustaría hablar sobre el camino recorrido hasta ahora y las lecciones que he aprendido. Oye, ¿quizás las lecciones fueron los amigos que hicimos por el camino? Es broma, quiero mucho a mis amigos escritores, pero también tengo lecciones reales que compartir con vosotros.

Acompañadme mientras reflexiono, y quizás me pongo poético sobre el futuro, ya veremos.

Diez lecciones que he aprendido como escritor profesional (y creativo)

Mi trayectoria como escritora es un poco extraña, pero por eso siempre digo que cada uno sigue su propio camino. Verán, yo quería ser escritora desde segundo de primaria. Quedé tercera en un concurso de escritura creativa y, desde ese momento, no recuerdo haber querido ser otra cosa.

Mi primer trabajo, a los 16 años, fue en Target, luego trabajé en GameStop durante casi diez años y, finalmente, di el salto a la escritura freelance.

Esa última parte daría para todo un artículo (¡quizá lo haga!), pero mi carrera como freelance terminó al cabo de unos cinco años, cuando conseguí mi trabajo actual como gestora de marketing de contenidos a tiempo completo.

Llevo seis años en ese puesto, aunque parezca increíble (a mí me cuesta creerlo).

En todo ese tiempo, a través de todos esos proyectos, novelas escritas por encargo y más de un encargo extraño, ¡he aprendido mucho!

Así que, sin más dilación, hablemos de las lecciones que he aprendido y de los consejos que creo que todo escritor (en Substack o en cualquier otro sitio) debería conocer.

1) Cuanto más corto, mejor

Yo revisando Substack cada mañana (Imagen: Victoria Romulo a través de Unsplash+)

La capacidad de atención de la gente en Internet es, a falta de un término mejor, no muy buena. Hay mucha gente que leerá encantada capítulos y capítulos de tu obra, pero quizá no en línea.

Yo también soy culpable de ello. Como persona que trabaja desde casa, me gusta tomarme un breve descanso para leer una historia de Substack, pero si tiene miles y miles de palabras, en muchos casos no tengo tiempo.

El punto ideal está entre 2000 y 2500 palabras.

Ahora, te oigo pedir: «Seguro que hay un punto ideal, ¿no?».

Pues sí, lo hay, pero no me llames Shirley (lo siento, me encanta ese chiste). En mi experiencia, el punto ideal es 2000 palabras o menos. Si puedes quedarte en torno a las 1000-1500 palabras, mejor aún.

¡Eso no significa que no puedas publicar trabajos más largos! De hecho, algunos de mis artículos aquí son más largos que la longitud mencionada anteriormente, ¡y siguen funcionando bastante bien!

Todo depende de tu público. Dicho esto, siempre puedes dividir los trabajos más largos en capítulos, series o partes y ver cómo funciona. Si lo haces, considera la posibilidad de incluir un índice con enlaces a las otras partes de la serie.

Hice algo similar con mi serie de cinco partes titulada «Her Voice», si quieres ver un ejemplo.

2) Incluye siempre al menos una imagen

Los seres humanos somos criaturas visuales, especialmente cuando estamos en Internet. ¿Por qué crees que Instagram es tan grande? Si quieres profundizar en la ciencia que hay detrás, este artículo del Instituto Bonn es una lectura muy recomendable.

Dejando a un lado la ciencia, y basándome en mi experiencia, las imágenes son la mejor manera de captar la atención de alguien. Harán que la gente deje de desplazarse lo suficiente como para echar un vistazo a tu trabajo, pero, además, marcarán el tono de tu artículo si eliges algo relevante.

Por esta razón, me gusta incluir una imagen en la parte superior de cada artículo, pero las imágenes también se pueden utilizar para dividir grandes bloques de texto. Esto ayuda a reducir la fatiga visual del lector y mantiene su atención.

Ahora, te oigo decir: «Bradley, no tengo dinero para estas suscripciones a imágenes sofisticadas», y te entiendo. Por eso voy a recomendarte algunos recursos totalmente gratuitos.

Lo bueno de estos sitios es que las imágenes son libres de derechos, lo cual es MUY importante. Sé que es fácil tomar cualquier imagen de Google o Pinterest, pero en algunos casos, esas imágenes no son libres de derechos, incluso si atribuyes la fuente en el pie de foto.

En algunos casos, basta con citar al artista o al fotógrafo cuando las imágenes proceden de las redes sociales, pero como alguien que se ha encontrado con problemas por no verificar adecuadamente mis imágenes, no es algo con lo que quiera que se enfrenten mis compañeros escritores.

Recursos como los anteriores son siempre una apuesta segura. Ahora, antes de continuar, hablemos del elefante en la habitación: las imágenes generadas por IA. ¿Deberías utilizarlas? ¿Son éticas?

Ese es un tema para otro artículo, pero me encantaría compartir mi punto de vista. Personalmente, no utilizo imágenes generadas por IA en ninguno de mis trabajos porque no me gusta el estilo general que suelen tener. También creo que la fotografía real o el arte que encargo a una persona es el mejor enfoque.

¡Eso no significa que condene a nadie que use imágenes generadas por IA! Es una elección personal que tú, como escritor, debes tomar por tu cuenta. Solo quería compartir mi proceso de pensamiento con cualquiera que tenga curiosidad.

3) Da rienda suelta a tus ideas

Cuando empecé a publicar mi trabajo en línea, me di la libertad de escribir lo que quisiera. Sí, me especializo en terror. Sí, la novela que estoy escribiendo también es de terror, ¡pero me gusta la ciencia ficción! ¡Me gusta la fantasía! Me gusta mezclar géneros para crear una gloriosa mezcla narrativa.

Y eso hice. Desde el principio, me volví loco con las ideas. Experimenté con premisas únicas, escribí poemas locos con rimas descabelladas y simplemente me divertí.

Me gusta mezclar géneros para crear una gloriosa mezcla narrativa.

¿No es eso de lo que se trata? ¿Qué sentido tiene ser creativo si te vas a encerrar en reglas arbitrarias? Divertíos, compañeros escritores. Escribid cosas raras. No os juzgaremos. Bueno, quizá algunos sí, ¡pero yo no!

4) Forma parte de la comunidad

Los escritores y las comunidades de escritura están formados por algunas de las mejores personas que conocerás jamás. En serio, estoy hablando de personas de primer nivel que hacen algunos de los mejores trabajos que he visto nunca.

¿Hay manzanas podridas? Sí, pero así es la realidad. Sin embargo, es muy raro, así que no tengas miedo de darte a conocer y relacionarte con tus compañeros autores de Substack.

¡No tengas miedo de darte a conocer (y dar a conocer tu trabajo)!

Una forma estupenda de hacerlo es escribir una nota (no una publicación, son dos cosas diferentes aquí) sobre los géneros que escribes y te gusta leer. Conocerás a gente nueva y tendrás más opciones para leer.

Cuando leas la obra de alguien, intenta dejar un «me gusta», un comentario y luego vuelve a apilar la obra con tus opiniones. Son unos pocos pasos, pero yo intento hacerlo con cada obra que leo para que obtenga el máximo impulso.

Otra característica interesante de Substack es la forma en que puedes resaltar texto y luego hacer clic en «restack» para crear un pequeño gráfico con la cita que has seleccionado. Es una forma muy chula de personalizar tus comentarios.

Si yo, que soy un introvertido terminal, puedo hacerlo, ¡tú también puedes!

5) No tengas miedo de promocionar tu trabajo

Imagen: Aakash Dhage a través de Unsplash

Existe un cierto estigma en Internet en lo que respecta a la autopromoción. En algunos espacios, se considera que las personas que lo hacen están desesperadas o son vendedoras, y la verdad es que puede ser así.

Sin embargo, hay algo que decir sobre estar orgulloso de tu trabajo. Si estás dejando enlaces a historias de Substack en todos los hilos de todas las redes sociales, sí, vas a molestar a la gente.

Pero si estás conversando con otros escritores o lectores, entonces dejar un enlace rápido relevante para la conversación está bien. A veces, también encontrarás hilos en los que la gente pide conocer tu trabajo.

Tienes que convertirte en tu mayor fan antes de poder atraer a una audiencia.

Cuando publiques algo nuevo, ¡compártelo! Pon el enlace y un poco de contexto sobre por qué estás orgulloso de ello. Si mantienes el equilibrio, no tendrás que preocuparte por promocionar tu trabajo.

Hubo momentos en mis primeros años en Internet en los que no conseguía ni una sola lectura los días que no promocionaba mi trabajo en la red.

6) Busca inspiración en todas partes

Si pudiera embotellar la inspiración y venderla, no tendría que trabajar un solo día más en mi vida. Lástima que aún no haya descubierto la fórmula, pero mientras tanto busco inspiración en todas partes.

Veo programas de televisión y películas. Leo libros. Juego (mucho) a los videojuegos. Hay muchas formas de inspirarse, así que mantente atento a las nuevas ideas allá donde vayas.

Busca nuevas ideas allá donde vayas.

Para algunas personas, es ir de excursión. Para otras, es escuchar música. Algunas personas se inspiran meditando; ¡no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo!

Bueno, supongo que infringir la ley es donde yo pondría el límite, pero más allá de eso, ¡el cielo es el límite!

7) Intenta organizar un reto

A los escritores les encantan los retos, ¡pregúntame cómo lo sé! Hay muchas formas de divertirse con un pequeño concurso o una actividad de escritura en grupo en Substack. Un ejemplo perfecto es Flash Fiction February. Muchos sitios web lo hacen, ¡pero este año voy a organizar mi propia versión!

Tengo un mazo de tarjetas con temas para escribir libremente que elijo al azar cada día, y algunos días añado una «tarjeta comodín» basada en un tema que ha escrito mi novia Sarah (a la gente le gustan mucho).

¡Intenta organizar tu propio reto o concurso en el chat de tus suscriptores!

Mientras escribo esto, solo es 11 de febrero y ya he visto un montón, y cuando digo un montón, es un montón, de historias nuevas en el chat de mis suscriptores inspiradas en estas tarjetas. También organicé recientemente un reto en el que pedí a la gente que escribiera una historia ambientada en mi reino fantástico de D'veen.

Varias de mis historias están ambientadas en este reino ficticio, ¡pero casi diez personas participaron en el desafío! El autor ganador obtiene un personaje en mi próxima serie D'veen, y puedes leer su participación aquí si tienes curiosidad.

¡Así que prueba algo similar con tu trabajo! Utiliza un desafío ya existente, como Flash Fiction February, o inventa tu propio concepto y publica una nota al respecto. Es una forma estupenda de hacer crecer tu comunidad y conocer a nuevos escritores.

8) Ten cuidado con el formato

La experiencia del lector es muy importante, sobre todo cuando le pides que se quede y lea toda tu historia. Con los años he aprendido que los bloques de texto enormes son una forma estupenda de dar dolor de cabeza al lector, por ejemplo.

¿Te fijas en que todos mis párrafos tienen entre 3 y 5 líneas antes de empezar uno nuevo? No es casualidad. Ayuda a los lectores a centrarse en cada línea sin obligarlos a examinar el texto como si fuera un crucigrama.

¿Te fijas en que todos mis párrafos tienen entre 3 y 5 líneas?

Lo mismo ocurre con otras cosas, como los diálogos y los momentos importantes de tu historia. En los diálogos, siempre es bueno empezar una nueva línea.

«Así», dijo Bradley, rompiendo por completo la cuarta pared.

A veces también me gusta poner una sola línea sola para que destaque del resto. Otra de mis elecciones de estilo es usar cursiva para indicar cuando los personajes están pensando algo en su cabeza. Así:

Sí, les encantará esa idea.

Ahora bien, estas cosas no son inamovibles. Son elementos de mi estilo. Tú puedes hacer lo que creas mejor (y lo que le guste a tus lectores), pero a mí me han dado muy buenos resultados.

9) Empieza un podcast ahora, no lo dejes para más tarde

Me encantan los podcasts. Los escucho mientras friego los platos, mientras trabajo, incluso a veces los pongo cuando no puedo dormir. Es agradable escuchar a la gente hablar. Me hace sentir menos solo cuando estoy solo, y los temas son, obviamente, cosas que me interesan.

Ahora bien, no sé cómo será el panorama de los podcasts en 2025. Por lo que sé, puede que ya estén pasados de moda. No creo que sea así, pero me lancé y empecé uno cuando me uní a Substack.

Los podcasts son una forma estupenda de dar a conocer tu «voz» literalmente.

Lo había estado posponiendo durante años, pero ahora el podcast Saved as Draft tiene cinco episodios y casi 1000 descargas en solo un mes. En mi programa, hablo de mis proyectos de escritura, nuevas historias, consejos de escritura e incluso hago menciones semanales a otros escritores.

Tu podcast podría seguir una estructura similar, o podrían ser historias en audio ambientadas en tu universo más amplio. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un podcast aparte con este fin para la serie animada que estoy escribiendo.

Es solo otra forma de dar a conocer tu «voz» literal, y lo único que tienes que hacer es tener un micrófono. Yo utilizo un software gratuito llamado Audacity para todas mis grabaciones y ediciones, ¡así que no es nada difícil empezar!

10) Hagas lo que hagas, sigue escribiendo

Esta es quizás la lección más importante que he aprendido en plataformas como Vocal, Substack o cualquier otro sitio. Habrá momentos en la vida en los que las cosas serán estresantes. Lo sé.

Pero hagas lo que hagas, por favor, por favor, no te rindas. Escribir es una forma de arte muy hermosa, y tu arte merece existir en el mundo para que todo el mundo pueda leerlo y disfrutarlo.

Tu arte merece existir en el mundo para que todo el mundo pueda disfrutarlo.

Puede que al principio no veas mucho impulso, pero no dejes que eso te desanime. Un día, verás cómo las lecturas fluyen en tu página de estadísticas. No solo eso, sino que tendrás un montón de nuevos amigos escritores que te animarán.

El éxito de la noche a la mañana lleva años, ¿recuerdas? No te compares con otros escritores, no te desanimes y no dejes que el síndrome del impostor se apodere de ti. Sé tú mismo. Sé constante. Preséntate y cuenta tus historias. ¿Quieres saber por qué?

Porque nadie más puede hacerlo como tú.

Gracias por leer y cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con Substack hasta ahora.

Guía para la autopromoción del escritor

Lo que se debe y no se debe hacer en el marketing digital

Por: Bradley Ramsey

Hay una paradoja en el mundo de los escritores, especialmente si eres un autor autoeditado. Por un lado, quieres vender más ejemplares de tu libro, pero por otro lado existe un estigma en torno a la comercialización de tu trabajo.

Si la autopromoción se considera comercial o «vergonzosa», como dirían los jóvenes (sí, lo sé, soy viejo), ¿qué puede hacer un escritor?

La verdad es que la autopromoción y la comercialización de tu trabajo, como cualquier otra cosa, pueden excederse.

A nadie le gusta que le envíen spam con enlaces o propuestas no solicitadas, pero hay otras formas de hablar de tu trabajo sin sentirte intrusivo o incómodo.

Ya sea en Substack o en las redes sociales, hoy hablaremos de mi enfoque para promocionar mi trabajo, incluyendo lo que se debe y no se debe hacer, y muchos consejos sobre cómo hacer que tu trabajo destaque.

Lo que se debe y no se debe hacer en la autopromoción

Promocionar tu trabajo puede ser una tarea abrumadora. Hay muchas bromas sobre cómo los escritores pueden redactar miles y miles de palabras, pero en cuanto les pides que te cuenten su historia, de repente se quedan sin habla.

Muchos de nosotros tenemos miedo de que se rían de nosotros, de que nos ridiculicen, de que nos acusen de ser vergonzosos o, lo que es peor, de que nos ignoren por completo.

Aunque Internet puede ser un lugar duro, empieza por recordar que la comunidad de escritores está compuesta casi en su totalidad por personas positivas, solidarias y alentadoras (al menos, según mi experiencia).

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes lo que debes y no debes hacer para promocionar tus escritos en Internet:

Lo que debes hacer: redacta una presentación atractiva de tu trabajo

No basta con dejar un enlace a tu historia, tu artículo, tu libro o tu poema.

Sí, si tienes una imagen en la página a la que enlazas, probablemente aparecerá una vista previa del enlace, pero eso es muy común.

Si quieres destacar, tienes que acompañar tu escritura con, bueno, ¡más escritura! Yo mismo promociono todo tipo de ficción, poesía y artículos como este, así que tengo mucha práctica en presentar cosas en Substack y en otras redes sociales.

Una buena presentación de tu historia o artículo debe responder a estas tres preguntas:

¿De qué trata?

¿Para quién es?

¿Por qué debería importarme?

Si puedes responder a estas tres preguntas, llamarás la atención la mayoría de las veces. Así que, para practicar, supongamos que estoy presentando este artículo a otros escritores en línea. Así es como lo haría:

Mi último artículo en Substack trata sobre lo que se debe y no se debe hacer en la autopromoción para escritores. Si te cuesta encontrar el equilibrio adecuado, aquí encontrarás muchos consejos útiles. Léelo gratis en Substack -> [Enlace al artículo]

Fíjate en que la presentación solo tiene unas pocas frases. Esto es fundamental, ya que muchas plataformas tienen límites de longitud. Curiosamente, las personas también tienen límites similares en forma de capacidad de atención.

Así que, aunque tengas mucho espacio teórico, haz como si estuvieras en BlueSky o Twitter antes de que se convirtiera en un basurero en llamas, e imagina que ese es todo el espacio del que dispones.

Las presentaciones más breves y contundentes obtendrán más clics y «me gusta» que las más largas.

Qué hacer: tener una sede central como autor

Cuando leéis sobre cómo promocionar vuestro trabajo en línea, a menudo veréis a gente hablar de vuestra «marca personal», lo cual sé que suena muy comercial, pero es cierto.

La forma en que la gente os percibe a vosotros y a vuestro trabajo forma parte de vuestra marca personal.

Queréis que la gente os reconozca a vosotros y a vuestro estilo, tanto dentro como fuera de vuestros escritos.

Una forma de conseguirlo es tener algún tipo de sede o base de operaciones en la World Wide Web. Me refiero a un sitio web, por supuesto.

Ahora, sé lo que estás pensando: «Bradley, ¡ya tengo un Substack! Y además, tú no tienes un sitio web».

Quieres que la gente te reconozca a ti y a tu estilo, tanto dentro como fuera de tus escritos.

En primer lugar, tener una publicación en Substack es una forma excelente de promocionar tu marca personal. Yo soy la prueba viviente de ello. En segundo lugar, ¡lo sé! Estoy trabajando en ello.

Sin embargo, en mi caso, mi publicación en Substack se ha vuelto tan grande y recibe tanto tráfico que no tiene sentido cambiar a un sitio web en el que tendría que empezar desde cero.

Y por eso he puesto «sede» en lugar de «sitio web» en el encabezado de esta sección.

En mi caso, mi Substack es mi sede, pero tengo pensado crear un sitio web sencillo como autor con una biografía y enlaces a mis perfiles en las redes sociales, mi publicación en Substack y otros sitios web que incluyen mi trabajo, como AudioMazes, por ejemplo.

No hagas: poner enlaces por todas partes (o donde no tenga sentido)

Puede que te sientas tentado a ampliar tu red o ahorrar tiempo compartiendo enlaces sin ningún contexto, pero hoy en día es una forma fácil de que te descarten como un bot o spam. Además, no es una buena etiqueta digital.

Sé que pensás que no hay forma de que la gente haga esto, pero internet es un lugar vasto y aterrador, amigos míos. He visto sus maravillas y sus horrores en igual medida. Basta con decir que la gente ha hecho esto y nunca ha conseguido que la gente vea su trabajo.

Dejar enlaces sin contexto o en cualquier lugar es equivalente a lo que hacía un tipo en la gasolinera cerca de mi casa cuando era niño.

Se acercaba a la gente que estaba en los surtidores y les ofrecía su último CD. Sí, entiendo que es genial, señor, pero estoy echando gasolina, y esas dos cosas no se mezclan.

El contexto también es importante. Si estás revisando notas en Substack o echando un vistazo a las publicaciones en BlueSky/Threads y decides unirte a una conversación sobre poesía, no compartas uno de tus relatos cortos. ¡Comparte un poema en su lugar! Puntos extra si está relacionado con el tema en cuestión.

Dejar enlaces sin contexto o en cualquier sitio es como aquel tipo de la gasolinera que había cerca de mi casa cuando era niño.

Y aquí está la clave: no tiene que ser un hilo, una nota o una publicación en la que se pidan directamente enlaces o autopromoción.

A veces, encontrarás conversaciones en línea en las que alguien pide conocer a nuevos poetas o escritores. En ese caso, preséntate y deja un enlace a una obra que creas que les pueda gustar.

Otro gran ejemplo es aquí, en Substack. A veces veo a gente hablando de un problema o un reto con el que se están encontrando y sobre el que yo he escrito un artículo.

En mi opinión, no hay nada de malo en dejar un comentario y hacerles saber que he hablado de ese tema antes de añadir un enlace.

Cuando lo planteas así, solo estás ahí para ayudarles, y eso se siente mucho mejor que simplemente enviar un enlace por el simple hecho de conseguir clics o ventas.

Qué hacer: busca hilos de autopromoción y eventos para presentar tu trabajo

Hay muchos sitios donde la autopromoción es bienvenida y se fomenta. Algunos pueden tener mejor reputación que otros, pero ya hablaré de eso en un momento.

La cuestión es que, si prestas atención, descubrirás que muchos escritores crean espacios para que compartas tu trabajo.

Un ejemplo mío es el hilo semanal «Guardado como borrador» del podcast en el chat de mis suscriptores.

Todos los martes, pido a la gente que comparta sus enlaces en el chat de suscriptores, para poder elegir algunos al azar y hablar de ellos en el podcast. Es muy fácil y se fomenta la autopromoción.

Un ejemplo de hace años era algo en Twitter llamado «Writer's Lifts».

Algunas personas lo consideraban spam, pero a mí no me importaba.

Básicamente, la gente utilizaba el hashtag para invitar a otros a comentar y promocionar su trabajo, por lo que había montones de personas publicando sus historias, libros, poemas, etc.

Todos los martes, pido a la gente que comparta sus enlaces en el chat de suscriptores, para poder elegir algunos al azar y hablar de ellos en el podcast. Es muy fácil y se fomenta la autopromoción.

El problema de estos hilos era que la mayoría de la gente no se molestaba en añadir ningún contexto, y quienes los creaban solían hacerlo únicamente para generar interacción.

A pesar de ello, compartí mi trabajo con ellos, y esos fueron los únicos días en los que vi algo de actividad en mi perfil de Vocal Media, donde publicaba en exclusiva hace años.

Otra gran oportunidad son los eventos de presentación. Suelen celebrarse en plataformas donde se pueden encontrar agentes literarios (como BlueSky, Twitter y quizás Threads).

Normalmente hay un tema, algunas reglas, hashtags específicos y otras cosas por el estilo, pero estos eventos son una forma increíble de dar a conocer tus libros o promocionar uno en el que estás trabajando.

Podría escribir un artículo entero solo sobre los eventos de presentación, pero creedme cuando os digo que son muy eficaces.

He participado en varios en los últimos años con el único fin de promocionar la novela de terror cósmico que (todavía) estoy escribiendo, y recibo todo tipo de «me gusta» y comentarios sobre el concepto.

Así que, si estáis en alguna de las plataformas mencionadas, buscad el próximo evento de presentación y ved si se ajusta a vuestro proyecto o a alguno de vuestros libros.

Es una forma gratuita de promocionar tus escritos tanto a agentes como a lectores.

Qué hacer: muestra tu personalidad

Hay muchísima gente en Internet. La mayoría son bots, si crees en la teoría de la muerte de Internet, pero no nos desviemos del tema.

En la comunidad de escritores, a menudo oirás a la gente bromear sobre «gritar al vacío», ¡y es cierto!

A veces, parece que estás a la deriva en un mar de nihilismo, pero una forma de evitar ese destino es ser tú mismo.

Permíteme ser el primero en informarte de que lo normal es aburrido. La personalidad es lo nuevo, y debes aceptar la tuya.

Es muy sencillo, pero no te creerías la cantidad de gente que intenta ser «normal» en Internet.

Permíteme ser el primero en informarte de que lo normal es aburrido. La personalidad es lo nuevo, y debes aceptar la tuya.

¿Te gusta usar muchos emojis? ¡Adelante! ¿Te encanta divagar sobre lo que inspiró detalles oscuros de tus historias?

¡Compártelo! ¿Eres como yo y no puedes resistirte a un buen juego de palabras? Bueno, ese tipo de bromas pueden ser del agrado de tu público (¿ves lo que he hecho?).

Es sencillo, pero eficaz. Sé tú mismo y deja que tu singularidad brille dentro y fuera de tus escritos.

Los fans verdaderos querrán ver tu verdadero yo. Cualquiera que tenga un problema con que seas tú mismo puede ser bloqueado.

No hagas: Dar por sentado que la gente encontrará tu trabajo

El marketing puede suponer mucho trabajo y, para algunos, la sola idea de crear cuentas y publicar o interactuar todos los días puede resultar agotadora. Quizás decidas simplemente sentarte, escribir cosas geniales y esperar a que la gente se tope con tu trabajo.

O, mejor aún, quizás decidas sumergirte en el mundo del posicionamiento en buscadores (SEO) y optimizar tanto el contenido que publicas que Google te suplicará que le dejes indexarlo.

Escucha, no digo que no sea difícil hacerse un nombre, pero sí digo que vale la pena.

Internet es demasiado vasto y hay millones (incluso miles de millones) de escritores tratando de que la gente lea su trabajo.

Tu lector ideal está ahí fuera, pero solo tiene un tiempo limitado para leer. Tienes que convencerlo de por qué tu trabajo es algo a lo que debería dedicar parte de su valioso tiempo.

Tienes que ser activo, pero también está bien tomarse descansos. El equilibrio en todas las cosas.

Hazlo: Involúcrate en la comunidad

La comunidad de escritores en Substack y en otros lugares es, sin duda, mi parte favorita de Internet. ¿Hay manzanas podridas?

Sí, por desgracia, pero la proporción de manzanas buenas y malas en esta comunidad es mucho, mucho, MUCHO mejor que en otras de Internet.

La comunidad de escritores también es muy solidaria. Yo mismo intento destacar y ayudar a otros escritores en todo lo que puedo.

Una forma estupenda de hacerlo es participar organizando un reto de escritura.

Tengo pensado volver en mayo con un reto totalmente nuevo que seguro que te mantendrá en vilo.

Me hice bastante conocido durante el Flash Fiction de febrero de 2025, que fue una experiencia increíble.

Aunque he tenido que tomarme unos meses de descanso de los retos diarios como ese, tengo pensado volver en mayo con un reto totalmente nuevo que seguro que os mantendrá en vilo.

Mientras esperáis, echad un vistazo a otros retos de escritura que hay en marcha. En el momento de escribir este artículo (abril de 2025), dos de mis poetas favoritos están organizando retos para el Mes Nacional de la Poesía. Aunque no puedas organizar tu propio reto, ¡considera la posibilidad de participar! Es una forma fácil de conocer a nuevos escritores y forjar conexiones.

También te da la oportunidad de perfeccionar tus propias habilidades.

Hazlo: lee y apoya a otros escritores

Si eres como yo, eres un poco introvertido hasta que te sientes cómodo en una situación determinada.

Si estoy rodeado de otros escritores, me abro bastante rápido, pero, si no, me cuesta un poco encontrar el valor para hablar en situaciones sociales.

Mi confianza ha crecido en los últimos años, pero digo todo esto porque la autopromoción y el marketing consisten realmente en ser sociable, apoyarse mutuamente y hacerlo de forma sincera.

Para mí, eso significa leer el trabajo de otros escritores, darles «me gusta», dejar un comentario y luego volver a compartir mis opiniones.

Es una poderosa trifecta que realmente puede impulsar el trabajo de otro creador, y solo me lleva unos minutos de mi tiempo.

Y aquí está la clave: cuando apoyas a los demás, ellos también querrán apoyarte a ti.

Cuando me uní a Substack, desafié a la comunidad a leer/reenviar una historia al día en un reto que llamé «One-a-Day Challenge.»

Soy consciente de que todos estamos ocupados y que puede ser difícil encontrar tiempo, pero incluso si solo lo haces una vez al día, marcará la diferencia.

Y aquí está la clave: cuando apoyas a los demás, ellos también querrán apoyarte a ti. La positividad es contagiosa y es así como construimos una comunidad.

Así que hazme un favor e intenta leer hoy el trabajo de un escritor nuevo. Cuando termines, haz lo que he mencionado y verás lo mucho que aprecian el apoyo.

No hagas: pedir compartir recíprocamente (sin una buena razón)

Muchas publicaciones, hilos o cadenas de mensajes te piden que sigas a alguien (o a un grupo de personas) a cambio de conseguir seguidores o suscriptores.

Parece beneficioso para todos, pero en muchos casos no se trata de seguidores que estén realmente interesados en tu trabajo.

Es solo una forma de inflar las cifras y, aunque no es malo en sí mismo, tampoco contribuye a crear una comunidad próspera.

Prefiero tener 100 suscriptores fieles que aman mi trabajo que 1000 suscriptores que nunca han leído nada de lo que he escrito.

Prefiero tener 100 suscriptores dedicados que amen mi trabajo que 1000 suscriptores que nunca han leído nada de lo que he escrito.

Dicho esto, tienes una buena razón para ofrecer algo así; no es tan malo.

Por ejemplo, podrías publicar un mensaje pidiendo a la gente que comparta su trabajo con la promesa de que lo leerás y comentarás si ellos leen una de tus piezas.

Es un sistema basado en la confianza, claro, pero al menos así interactuáis con el trabajo de los demás.

Los intercambios a ciegas no transmiten autenticidad, así que si quieres que la gente te siga o se suscriba, hazlo de una manera que dé la impresión de que el objetivo final es la interacción real y no inflar tus números.

Hazlo: utiliza pistas contextuales

¡Esto es muy importante! Habrá muchas situaciones en las que te topes con un hilo o te unas a una conversación en la que tu trabajo sea muy relevante.

En estos casos, debes aprovechar la oportunidad para mencionar o compartir tu trabajo, ¡porque tiene sentido!

Un ejemplo perfecto es cómo he compartido algunos de mis artículos anteriores con otras personas aquí en Substack.

En particular, mi artículo sobre el síndrome del impostor ha sido muy relevante en algunos casos.

Durante las últimas semanas, he visto a gente publicar sobre cómo les está afectando el síndrome del impostor o que las «voces» en sus cabezas les hacen dudar de su trabajo.

Ahora bien, podría limitarme a ofrecerles unas palabras de ánimo y seguir adelante, pero en lugar de eso, he optado por compartir el enlace a mi artículo sobre el tema y contarles un poco sobre él.

Normalmente digo que trata sobre este tema en concreto y que creo que les puede ayudar mucho.

¿Y adivina qué? ¡La gente siempre se muestra muy agradecida! Se alegran de que me haya tomado la molestia de reconocer su lucha y sugerirles una forma sincera de ayudarles.

¡El contexto lo es todo! Esto también se aplica a las historias y otros contenidos.

Si ves a alguien diciendo: «Tío, ahora mismo me apetece mucho leer algo de fantasía», no hay nada, y digo NADA, de malo en entrar en los comentarios y decir: «¡Hola! Yo escribo fantasía; aquí tienes un enlace a una de mis últimas historias».

En la mayoría de los casos, si lo que compartes tiene sentido, la gente te agradecerá que te hayas tomado la molestia de leer y responder.

Funciona y es una de las formas más naturales de promocionar tu trabajo.

Hazlo: Siéntete orgulloso de tu trabajo

Hace un tiempo, tuve una conversación con alguien en Threads sobre la autopromoción. Me contó que se sentía raro al estar emocionado por su trabajo.

Le dije que hay una línea entre ser insistente y ser apasionado por tu arte.

Estuvo de acuerdo y, sinceramente, es una de las cosas que me inspiró para escribir este artículo.

Ha habido momentos en los que personas tóxicas en mi vida me han dicho que hablo demasiado de mis escritos y, en ese momento, me dolió mucho. Dejé de hablar de mi trabajo.

Pero desde entonces he sanado y he vuelto más fuerte. No existe eso de «hablar demasiado de tu trabajo».

Solo hay personas tóxicas que no te merecen a ti ni a tu trabajo.

Así que, por favor, no te sientas mal por estar emocionado por algo que has creado.

No existe eso de «hablar demasiado de tu trabajo».

¡Aprovecha eso! Cuando lo publiques, hazlo porque estás orgulloso de ello y dile a la gente lo que crees que ha salido bien en tu última obra.

Comparte información sobre lo que te inspiró o por qué crees que la gente lo disfrutará.

Sé orgulloso. Sé apasionado. Deberías estarlo; después de todo, has creado algo de la nada. Eso es algo muy poderoso.

No hagas: Utilizar solo una plataforma

Cuando se trata de marketing digital, tienes que tener múltiples canales. Yo he tenido mucho más éxito en Substack, pero también me aseguro de publicar en Vocal, BlueSky, Threads, Instagram y, a veces, hago un vídeo para TikTok.

Es muy fácil dispersarse demasiado, pero también es importante intentar que la gente te encuentre fácilmente. Esto vale tanto para los fans como para los motores de búsqueda.

La temida «optimización para motores de búsqueda», o SEO, es un tema para otro artículo, pero si tu contenido y tu nombre aparecen en muchos sitios, será más fácil que Google te reconozca y sepa lo que haces.

Creo que tres plataformas es probablemente el número ideal. Elige una como tu «principal» y luego utiliza las demás para promocionar esa plataforma principal.

Así, podrías tener Substack como plataforma principal, pero utilizar BlueSky y Threads para promocionar tus publicaciones e interactuar con otros escritores.

Experimenta y descubre qué funciona mejor para ti. El panel de control de Substack ofrece un montón de formas estupendas de ver de dónde proviene tu tráfico, lo que puede ayudarte a decidir en qué plataformas centrarte.

Ve a tu panel de control de Substack -> Estadísticas -> Tráfico y desplázate hacia abajo para ver de dónde provienen tus visitantes.

Ahora, ¡sal ahí fuera y cuenta tus historias a todo el mundo!

Seguir estas reglas te ayudará a empezar con la autopromoción y, al mismo tiempo, a evitar los errores en los que pueden caer los escritores en nombre del crecimiento de su audiencia.

Espero que esto te ayude a encontrar la confianza que tienes que tener y la estrategia que mejor te funcione.

Nota: Agradecemos a Bradley Ramsey su colaboración en este artículo.

