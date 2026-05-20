Humanidades

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Alex de 3A
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Que maravilla de artículo. Lo voy a releer de nuevo, para alguien interesado en la geopolítica como yo y que tiene una newsletter sobre inteligencia y contrainteligencia, me ha parecido fantástico. No conocía El Ultimo Orbe y me he suscrito.

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Daniela Díaz
4d

Muy buen artículo, felicidades. Me gustaría expandir un aspecto de ese período: Los británicos tenían un único objetivo: mantener el control de la Compañía Petrolera Anglo-Iraní (AIOC), entonces poseedora de las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero en 1951, bajo el mandato de su primer ministro, Mohammad Mossadegh, de 69 años y elegido democráticamente, Irán intentó nacionalizar su industria petrolera y apoderarse de la AIOC. El objetivo de Mossadegh era sencillo: quería más del 16% de las ganancias que Irán recibía en su acuerdo con Gran Bretaña. Buscaba algo más parecido al reparto equitativo (50-50) que Estados Unidos y Arabia Saudí mantenían con ARAMCO, el gigante energético saudí. Pero los británicos se mantuvieron firmes. Y Mossadegh también.

Como contexto, puede interesar señalarse que Gran Bretaña intentaba preservar su imperio, que se había desmoronado desde su apogeo en 1921. Para sortear el estancamiento y mantener sus intereses petroleros en Irán, los británicos intentaron conseguir el apoyo de Estados Unidos, pero la administración Truman no tenía intención de derrocar a Mossadegh y, en cambio, buscó una solución diplomática. Sin embargo, tras la elección del nuevo presidente americano Eisenhower (un general de prestigio), en un segundo intento por reclutar a los estadounidenses, los británicos recurrieron al temor a la posible expansión del comunismo en Irán, en una era dominada por la guerra fría. Y ahí "dieron en el hueso".

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Por supuesto, sigue adelante.

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