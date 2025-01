Photo by Nong on Unsplash

9 Respuestas de una Contadora de Historias: As铆 lo Hizo Erica Dray

H谩blanos un poco de ti.

Soy una contadora de historias. Es algo que hered茅 y aprend铆 f谩cilmente de mi madre, que me inculc贸 desde el momento en que me ense帽贸 a deletrear y a leer que contar historias no ten铆a l铆mites. He aprendido todo lo que ella me ense帽贸 y ahora s贸lo espero ser capaz de devolverlo compartiendo mi propio viaje a trav茅s de la escritura y la narraci贸n con tanta gente como pueda.

Compartir Humanidades

驴C贸mo describir铆as tu bolet铆n?

Mi bolet铆n es una representaci贸n perfecta de m铆 misma. Es a la vez un desorden y una organizaci贸n extra帽amente po茅tica. Me permite llevar mi imaginaci贸n hasta el l铆mite y, al mismo tiempo, contenerme para no hacer demasiado. No se me ocurre nada en mi vida que me permita expresarme mejor creativamente.

Soy capaz de ense帽ar utilizando mis propias experiencias como ejemplo que otros pueden elegir para seguir o aprender de ellas. Y luego, cuando siento el deseo, puedo escribir un 鈥