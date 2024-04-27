Abolición de la Esclavitud

Nota: Véase también la normativa de la abolición de la esclavitud en Brasil (Ley de Río Branco, 1871), la abolición en Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador) en 1821, y la normativa de la abolición de la esclavitud en Portugal en 1773.

Abolición de la Esclavitud en los Siglos XVIII y XIX: Reflexiones

Mientras que la historia de la abolición a menudo evoca imágenes de la terminación repentina e inmediata de la esclavitud, la mayoría de los gobiernos en el mundo Atlántico—desde el estado de Pensilvania en el norte de los Estados Unidos hasta el Imperio de Brasil—implementaron políticas de la abolición gradual en lugar de la abolición inmediata a finales del siglo XVIII y XIX.

¿Qué significa exactamente la “abolición gradual” de la esclavitud? La “abolición gradual” fue un enfoque legislativo para terminar con la esclavitud a través de medios graduales, y no inmediatos. Específicamente, esta política legisló que los hijos de …