Abolición de la Esclavitud en Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador)

Nota: Véase también la normativa de la abolición de la esclavitud en Brasil (Ley de Río Branco, 1871) y la normativa de la abolición de la esclavitud en Portugal en 1773.

Ley de Abolición de la Esclavitud en Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador) en 1821

Texto de la Ley de Abolición de la Esclavitud en Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador) en 1821:

CONSIDERANDO:

1º. Que el último Congreso de Venezuela recomendó muy vivamente al de Colombia, que tomase en consideración la suerte de los esclavos que existen en el territorio de la República.

2º. Que siguiendo los principios eternos de la razón, de la justicia y de la más sana política, no puede existir un gobierno republicano verdaderamente justo y filantrópico, si no trata de aliviar en todas las clases a la humanidad degradada y afligida;

3º. En fin, que un objeto de tan grande trascendencia para la República se debe realiz…