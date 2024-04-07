Abolición de la Esclavitud en los Territorios Africanos de Portugal

Nota: Véase también la normativa de la abolición de la esclavitud en Brasil (Ley de Río Branco, 1871) y la normativa de la abolición de la esclavitud en Portugal en 1773.

Ley de Abolición de la Esclavitud en los Territorios Africanos de Portugal en 1856

Nótese que la abolición tuvo lugar en la metrópoli en 1773, muchísimo antes.

Texto de la "Ley que dispone la libertad de los hijos de las esclavas en la Provincia Transmarina de Portugal" (1856):

"Dom Pedro, por la gracia de Dios, Rey de Portugal y de los Algarves, &c. Por la presente hacemos saber a todos nuestros súbditos que las Cortes Generales han decretado y confirmamos la siguiente Ley: Artículo 1. Los hijos de las esclavas nacidos en las Provincias Transmarinas con posterioridad a la publicación de esta Ley, serán considerados libres. Art. 2. Los hijos de las esclavas mencionadas en el artículo anterior están obligados a servir grat…