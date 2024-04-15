Agentes del Cambio Comunista en los Años 50

Agentes del cambio: Los asesores soviéticos y la alta dirección estalinista en China, 1949-1960

Este texto relata las interacciones entre la Unión Soviética y la República Popular China (RPC) durante los años de la alianza sino-soviética (1949-1960) tal y como las vivieron los asesores soviéticos en China. La investigación muestra que los asesores soviéticos que acudieron a la RPC durante esa época trajeron consigo las técnicas de gestión del último periodo de Stalin, conocidas como alto estalinismo (lo que significa un estricto control del Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida política, cultural y económica y unos severos métodos de gestión que incluyen una gran dependencia de los métodos de masas, las técnicas de educación y reeducación, la coacción y la amenaza de encarcelamiento). El alto estalinismo fue una útil herramienta de gestión que encajaba en el propio plan de Mao Zedong para la "es…