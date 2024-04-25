Aunque buena parte del mundo intelectual y creativo de este planeta está enfadado por lo que hace Israel con Gaza (y no seré yo quienes les juzguen), quizás podría pensarse que lo judío es más que Israel, y que no todos los judíos están a favor de lo que hace ese país.

Y las tradiciones judías, al menos desde un punto de vista de la antropología social y cultural, sí son relevantes. Para ello hemos redactado y coleccionado algunos textos sobre los judíos y su cultura que hemos publicado recientemente.