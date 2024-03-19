Altas Civilizaciones Sudamericanas

Existe algunos pueblos de Colombia y Ecuador, aparte de los ístmicos, entre los que se encuentran grupos emparentados con los sudamericanos. Quimbayas, chibchas, esmeraldas, mantas, huancavilcas y tantas otras tribus de difícil filiación, sin olvidar a los taironas de las cercanías de la sierra de Santa Marta, ofrecen formaciones políticas y dinastías mal conocidas. En cuanto al arqueólogo, descubre vestigios tan impresionantes como las esculturas de San Agustín, que muestran algún parecido con las de la isla de Pascua y de Oceanía y cuyo comienzo se señala hacia el 600 a. de J.C. También pueden relacionarse de alguna manera con el mundo mesoamericano y con el andino central.

De todo ese mundo, lo que conocemos mejor es el grupo chibcha. El mito de Eldorado hizo que los conquistadores se lanzaran hacia aquellos países que poseían esa legendaria riqueza en oro. Encontraron en el país chibcha nueve estados: Sogamoso, Tun…