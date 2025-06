Breve Resumen de la Filosofía Analítica en Francia

La filosofía analítica en Francia que se examinará aquí se centrará en los siguientes aspectos:

Lógica matemática y filosofía de la ciencia

La filosofía del lenguaje

An√°lisis ling√ľ√≠stico y conceptual

Vayamos a ello.

La filosofía analítica anglosajona llegó tarde a ejercer una influencia real en la investigación de los filósofos francófonos. Hasta entonces, sólo unos pocos de ellos habían hecho referencia a ella, por lo general de pasada; y muy pocos historiadores de la filosofía moderna habían estudiado este movimiento, que data ya de principios del siglo XX. Pero las cosas han cambiado. Y podemos simplemente intentar resumir de forma parcial, y en tres sectores limitados de la investigación analítica, las principales tendencias de estos nuevos desarrollos que están dando lugar a libros y artículos originales, así como a traducciones del inglés que permiten ahora a los lectores franceses obtener una información bastante profunda sobre los logros del análisis.

Lógica matemática y filosofía de la ciencia

A menudo se ha se√Īalado que el movimiento anal√≠tico anterior a la Segunda Guerra Mundial fue una desgracia en Francia, con la prematura y tr√°gica desaparici√≥n de varios j√≥venes fil√≥sofos que se hab√≠an interesado directamente por √©l (aunque en funciones muy diversas; entre ellos: J. Nicod, J. Herbrand, J. Cavaill√®s). Pero tambi√©n hay que admitir que siempre ha habido una fuerte resistencia, por parte de la filosof√≠a francesa, a las tendencias extremadamente racionalistas -e incluso, en los primeros tiempos, positivistas- del movimiento anal√≠tico.

De la √©poca positivista (la del empirismo l√≥gico), y de los autores -principalmente estadounidenses- que la prolongaron despu√©s de la guerra, hemos heredado hoy dos legados. El primero es la l√≥gica matem√°tica, que surgi√≥ primero de los trabajos de Frege, Russell y Wittgenstein, y luego se convirti√≥ r√°pidamente en una rama especializada de la propia ciencia matem√°tica (el ejemplo de Herbrand, matem√°tico puro, ya era significativo en este sentido). Pero la escuela anal√≠tica estadounidense, principalmente a trav√©s de W. V. O. Quine, fue capaz de mantener el contacto entre la l√≥gica formal y la filosof√≠a propiamente dicha; Quine ejerci√≥ una influencia definitiva hacia los a√Īos sesenta sobre la generaci√≥n m√°s joven de fil√≥sofos franceses interesados en el an√°lisis, y tambi√©n sobre varios ling√ľistas para los que su cr√≠tica de las l√≥gicas modales, por ejemplo, puede tener un inter√©s innegable.

El segundo legado de la era positivista -aunque la doctrina del empirismo lógico, e incluso el propio empirismo, deban considerarse hoy ampliamente superados- concierne a la filosofía de la ciencia. Este aspecto de la filosofía analítica es quizá el más conocido en Francia, y existen numerosos trabajos históricos sobre el tema. Básicamente, los dos autores cuya influencia ha sido más fuerte (incluso entre los científicos) son K. R. Popper y T. S. Kuhn; notablemente, ambos representan la reacción de una epistemología con tendencia "idealista" (en el sentido técnico del término) contra los excesos del empirismo. Más recientemente, las posiciones francamente polémicas y disidentes de P.K. Feyerabend pueden marcar el final de cierta forma de filosofía de la ciencia que ahora está siendo atacada.

La filosofía del lenguaje

Otro sector de la filosofía analítica que ha atraído especialmente la atención de los filósofos francófonos desde finales de la década de 1970 es lo que se ha dado en llamar "filosofía del lenguaje" a raíz de los trabajos de J.R. Searle. Puede que no sea una denominación muy afortunada; en particular, cabe temer una confusión con la perspectiva muy diferente desarrollada una década antes por los partidarios de una aplicación de la gramática generativa (en el sentido de Chomsky) a ciertos problemas filosóficos clásicos (J. J. Katz).

La filosof√≠a del lenguaje de Searle, siguiendo los pasos de J. L. Austin, propone un programa de investigaci√≥n m√°s o menos opuesto al de Katz: no se trata de que la ling√ľ√≠stica contribuya a la soluci√≥n de problemas espec√≠ficamente filos√≥ficos, sino, por el contrario, de que la ciencia ling√ľ√≠stica se beneficie de las reflexiones de los fil√≥sofos sobre ciertos fen√≥menos del lenguaje. De hecho, estos fen√≥menos en s√≠ tienen un estatus un tanto ambiguo; hasta hace poco, eran simplemente ignorados por los ling√ľistas, que s√≥lo se interesaban por los aspectos sint√°cticos -y tambi√©n, hasta cierto punto, sem√°nticos- del lenguaje.

A estas dos dimensiones del objeto ling√ľ√≠stico, los trabajos de Austin (y, en la ling√ľ√≠stica francesa, los de Benveniste) a√Īadieron lo que hoy llamamos la "dimensi√≥n pragm√°tica", es decir, todo lo que tiene que ver con el uso que el hablante hace del lenguaje en su esfuerzo constante por comunicarse con su oyente (o destinatario). Sin embargo, a medida que las teor√≠as de Austin y Searle fueron ganando terreno en la filosof√≠a anal√≠tica, penetraron y luego impregnaron por completo el trabajo de los propios ling√ľistas; hoy en d√≠a, se ha hecho muy dif√≠cil mantener la distinci√≥n entre ambos campos, y la filosof√≠a del lenguaje puede considerarse realmente un ejemplo de investigaci√≥n interdisciplinar.

Tomemos dos ejemplos de lo que se est√° haciendo en filosof√≠a del lenguaje. En primer lugar, est√° el problema que sigue unido al nombre de Austin: el de la "performatividad" de ciertos verbos, o m√°s bien el uso que el lenguaje hace de estos verbos. Cuando, tras un accidente que me ha inmovilizado durante mucho tiempo, le digo al m√©dico que me ha atendido: "Mire, estoy andando", esta afirmaci√≥n s√≥lo tiene sentido si, al mismo tiempo, empiezo a andar; en otras palabras, si consideramos que mi afirmaci√≥n es un acto (un "acto de lenguaje", como admitimos siguiendo a Searle), este acto sigue siendo claramente distinto del otro acto -este f√≠sico- que describe. Pero, ¬Ņqu√© ocurre si, habi√©ndome recuperado, le digo a mi m√©dico: "Gracias"? ¬ŅSeguir√° siendo posible, en este caso, distinguir el acto de lenguaje -el hecho de que yo produzca este enunciado- de otro acto cuya funci√≥n ser√≠a describir? No lo parece. Decirle a alguien: "Gracias" es realizar el acto de darle las gracias (mientras que, como acabamos de ver, decirle: "Estoy caminando" no es todav√≠a realizar el acto de caminar).

Esta es la observaci√≥n de la que parti√≥ Austin. Sobre esta base, poco a poco nos dimos cuenta de que deb√≠amos replantearnos toda nuestra concepci√≥n del uso ling√ľ√≠stico. Esta profundizaci√≥n comenz√≥ -con el propio Austin- con una generalizaci√≥n del fen√≥meno de la performatividad al de lo "ilocucionario", es decir, a la idea de que todo enunciado, performativo o no, da lugar a un "acto" espec√≠fico; o, mejor dicho, que todo enunciado es tal acto. A partir de entonces, comenz√≥ la b√ļsqueda de una clasificaci√≥n satisfactoria de los actos de habla, dentro de la cual la performatividad ocup√≥ su lugar, por as√≠ decirlo, entre muchos otros actos ilocucionarios - nuestro primer ejemplo anterior ("¬°Estoy caminando!") se convirti√≥ a su vez en el acto de informar a mi m√©dico de mi recuperaci√≥n o, en todo caso, de llamar su atenci√≥n sobre ello. Esta b√ļsqueda de clasificaci√≥n sigue en marcha, y podemos suponer que no ha terminado de ocupar las mentes tanto de los fil√≥sofos del lenguaje como de los ling√ľistas.

La segunda cuestión muy debatida en este campo es la de la "referencia". Con este término, que se remonta a Frege (o a sus traductores anglosajones y franceses posteriores) pero que posteriormente ha sido retomado en un sentido cada vez más pragmático por los filósofos del lenguaje, nos referimos simplemente al hecho de que una palabra dada de la lengua designa ("se refiere a") un objeto dado del mundo exterior.

Si la cuesti√≥n de la referencia ha cobrado tanta importancia en la filosof√≠a del lenguaje, y despu√©s en la ling√ľ√≠stica, es porque nos hemos dado cuenta de que hay varias formas diferentes de realizar un acto de referencia y, sobre todo, de que esos diversos modos de referencia no dejan de influir en el propio an√°lisis gramatical. As√≠, (como ya hab√≠a visto Russell cuando cre√≥ la idea misma de an√°lisis aplic√°ndola a lo que √©l llamaba "descripciones definidas") no hay diferencia entre referirnos a un individuo por su nombre ("S√≥crates", por ejemplo) o por una de sus propiedades ("el maestro de Plat√≥n"): en el segundo caso -el de las descripciones definidas- se plantear√° toda una serie de problemas l√≥gicos, ling√ľ√≠sticos y, sobre todo, filos√≥ficos que no encontraremos en el primer caso (estos problemas conciernen a las nociones de existencia, identidad, luego modalidad, etc.). ).

Y es precisamente en relaci√≥n con las cuestiones modales que, m√°s recientemente, la teor√≠a de la referencia ha experimentado nuevos desarrollos con los trabajos de S. Kripke; tambi√©n en este caso, los investigadores franc√≥fonos est√°n en v√≠as de tomar por su cuenta un problema que parece interesar no s√≥lo a los l√≥gicos, ling√ľistas y fil√≥sofos, sino incluso a algunos te√≥ricos de la literatura.

An√°lisis ling√ľ√≠stico y conceptual

Como hemos visto hasta ahora, existe una relaci√≥n especialmente estrecha entre la filosof√≠a anal√≠tica actual y la investigaci√≥n ling√ľ√≠stica en el sentido t√©cnico del t√©rmino: en cierto sentido, la "filosof√≠a del lenguaje" ya no se diferencia mucho hoy en d√≠a de lo que los ling√ľistas -bajo su influencia, por otra parte- denominan "pragm√°tica".

Sin embargo, desde los inicios del m√©todo anal√≠tico, siempre ha existido otro componente ling√ľ√≠stico que no debe confundirse con lo que ha sucedido en la filosof√≠a del lenguaje; tanto m√°s cuanto que este componente permite de hecho vincular el an√°lisis, en gran medida (y en cualquier caso mucho m√°s f√°cilmente de lo que pensaban sus creadores, que sin duda exageraron los aspectos "revolucionarios" de su empresa), a una gran parte de la tradici√≥n filos√≥fica occidental desde Arist√≥teles, Plat√≥n y el propio S√≥crates: la idea fundamental de la t√©cnica anal√≠tica es, sencillamente, que la labor de la filosof√≠a -a diferencia de la de la ciencia- debe consistir en formular preguntas sobre la forma en que los seres humanos piensan el mundo; y, sobre todo, que esta investigaci√≥n s√≥lo puede llevarse a cabo eficazmente si examinamos la forma en que el pensamiento humano sobre el mundo se expresa en el lenguaje.

As√≠ pues, hay efectivamente un sentido en el que el an√°lisis es fundamentalmente ling√ľ√≠stico: como Russell y G. E. Moore subrayaron con tanta fuerza a principios del siglo XX, y como dej√≥ muy claro el S√≥crates que interpret√≥ Plat√≥n, el fil√≥sofo no debe contentarse con apoyar dogm√°ticamente tal o cual tesis; debe tambi√©n, y sobre todo, analizar el significado de las palabras que nos llevan a formular las tesis en cuesti√≥n.

Por supuesto, esto no quiere decir que la colaboraci√≥n directa sea necesaria, o incluso posible, entre la ciencia ling√ľ√≠stica y el an√°lisis filos√≥fico; de hecho, la mayor√≠a de los autores piensan que tal colaboraci√≥n es indeseable, porque, en su opini√≥n, los resultados emp√≠ricos obtenidos por el ling√ľista en su estudio de lenguas concretas no son realmente relevantes para la soluci√≥n de problemas filos√≥ficos que ellos conciben como estrictamente a priori (o, en la terminolog√≠a de Kant, "trascendentales", es decir, precisamente, no emp√≠ricos). Es por ello que muchos prefieren la idea de un an√°lisis "conceptual" a la de un an√°lisis ling√ľ√≠stico; pero esto apenas es m√°s que un matiz de palabras: el resultado es efectivamente el mismo, ya que, a trav√©s del an√°lisis del lenguaje, es naturalmente a los conceptos, o si se quiere a las nociones de las cosas, a lo que apuntamos.

En el fondo, sin embargo, podr√≠amos preguntarnos si esta reacci√≥n tradicional est√° completamente justificada. De hecho, si miramos m√°s de cerca, veremos que los an√°lisis filos√≥ficos coinciden muy a menudo con -y por tanto, en cierto modo, confirman y ampl√≠an- las observaciones realizadas por los ling√ľistas; y que, una vez m√°s, la separaci√≥n entre ambas disciplinas, al menos en su forma radical, es en gran medida artificial.

En cualquier caso, un trabajo como el que el propio Austin dedic√≥ a un problema epistemol√≥gico cl√°sico como el de la percepci√≥n, junto a sus investigaciones en filosof√≠a del lenguaje, exige una colaboraci√≥n, aunque cautelosa y respetuosa con las diferencias que subsisten entre ambos campos. Por ejemplo, se puede demostrar que muchos de los problemas de la ontolog√≠a tradicional est√°n ligados a ciertas peculiaridades l√≥gicas del verbo "ser" tal y como se ha utilizado en las lenguas cl√°sicas; y, de forma m√°s general, el trabajo posterior de P. F. Strawson ha confirmado lo que Austin hab√≠a dicho en su trabajo sobre la filosof√≠a del lenguaje. Strawson ha confirmado lo que √©l mismo estableci√≥ en su libro sobre la noci√≥n de individuo: ya no es posible profundizar en los conceptos constitutivos de la metaf√≠sica sin tener en cuenta, de un modo u otro, ciertos fen√≥menos l√≥gico-ling√ľ√≠sticos que son los √ļnicos que permitir√°n describir mejor, y tal vez incluso explicar, la imagen que el hombre se da del mundo (o incluso modificarla, cosa que Strawson, por su parte, se niega a hacer).

Para concluir este panorama de la lenta penetraci√≥n de la filosof√≠a anal√≠tica en Francia, debemos destacar en primer lugar la extraordinaria diversidad de la investigaci√≥n anal√≠tica en general, que impide cualquier reducci√≥n del an√°lisis a una doctrina particular; as√≠, existe a√ļn toda una tradici√≥n en el campo de la √©tica (y tambi√©n, m√°s recientemente, en el de la filosof√≠a del derecho y de la sociedad) que sigue esperando ser mejor conocida en el mundo franc√≥fono, aunque s√≥lo sea a trav√©s de las traducciones.

Pero quiz√° debamos se√Īalar tambi√©n, en sentido contrario, un peligro que se hace m√°s patente a medida que la influencia de la filosof√≠a anal√≠tica se hace m√°s clara en otras escuelas filos√≥ficas: el de una especie de diluci√≥n del an√°lisis por este m√©todo de "recuperaci√≥n" que constituye la referencia obligada pero sin ninguna consecuencia real sobre la forma misma en que se practica la investigaci√≥n filos√≥fica. S√≥lo nos queda esperar que los investigadores franc√≥fonos interesados en este campo hagan el esfuerzo necesario para adquirir una verdadera formaci√≥n anal√≠tica.

Que piensas? Te ha aportado algo la filosofía analítica en Francia?