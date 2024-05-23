El Califato Abasí

La dinastía abasí gobernó las tierras islámicas centrales y orientales, al menos nominalmente, y dirigió la comunidad musulmana suní durante cinco siglos desde su capital, Bagdad. La pretensión abasí al califato se basaba en el parentesco con el Profeta a través de su tío al-ʿAbbas (de ahí el nombre). Por ello, restauraron un gobierno verdaderamente musulmán. El primer califa abbasí, Abu al-Abbas al-Saffah, sustituyó al omeya Marwan II en 132AH/749 d.C.; los miembros supervivientes de la familia omeya huyeron a al-Andalus, donde gobernaron el Occidente islámico durante los seis siglos siguientes. El último califa abbasí, Abu Ahmad al-Mustaʿsim, fue asesinado durante el saqueo de Bagdad por los mongoles en 656/1258. Para entonces, la importancia política de los abbasíes se había reducido considerablemente. El califa, aunque conservaba su autoridad religiosa, había perdido gran parte de su influencia política y militar. La cesura entre …