Historia de los Cambios de la Revolución Industrial

La Transformación Económica en Europa: 1750-1850

La Revolución Industrial cambió a Europa Occidental de varias maneras importantes en los siglos XVIII y XIX. Las nuevas fuentes de energía, las nuevas máquinas y los nuevos modelos de trabajo dieron lugar a nuevas fuentes de riqueza y poder. También se produjeron cambios significativos en la estructura social. En Gran Bretaña y en la Europa continental, hacia 1850 se produjo un importante cambio de las tradiciones agrícolas rurales a los nuevos modelos industriales urbanos. Los desarrollos que surgieron primero en Gran Bretaña se aplicaron finalmente en Francia, Bélgica y la Confederación Alemana. Por diversas razones, otras naciones y regiones se vieron menos afectadas por estos cambios dinámicos. España, Italia, Austria-Hungría y Rusia, así como los Balcanes, permanecieron durante un tiempo en un marco social y económico tradicional.

