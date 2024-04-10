Características de la Edad de Piedra

Aunque hay grandes lagunas en nuestro conocimiento del periodo reciente en muchas partes del Viejo Mundo, se sabe lo suficiente para ver el nivel cultural general de este rango de tiempo. Fuera de las regiones en las que se estaba estableciendo la producción de alimentos, el período fue de un asentamiento gradual y de una utilización cada vez más intensiva de todos los recursos de nichos regionales restringidos. Al principio, el nivel no parece haber alcanzado en ninguna parte un clímax de expresión artística, como el de, por ejemplo, la época perigordiana-magdaleniense superior. Pero, con el paso del tiempo, se produjeron ciertos clímax dentro de la matriz de un nivel intensificado de recolección de alimentos. Un ejemplo a menudo citado podría ser el complejo arte y la organización social de las culturas de la costa noroeste de la Columbia Británica.

