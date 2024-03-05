Características del Periodo de Entreguerras en el Siglo XX

Crisis económicas y retroceso político, 1918-1939

La Primera Guerra Mundial, la guerra que iba a hacer del mundo un lugar "seguro para la democracia", dejó un legado de daños físicos, trastornos económicos y dudas que pusieron en peligro las victorias liberales del siglo XIX que tanto costó conseguir. Los veinte años transcurridos entre la primera y la segunda guerra mundial fueron una época peligrosa para la democracia. Los horribles costes de la guerra hicieron que la victoria fuera vacía para los vencedores europeos, y una vez satisfecho el gusto inicial por la venganza, la repugnancia por la guerra se generalizó. La dislocación económica causada por la inflación y la depresión minó la fuerza de las clases medias, tradicionales partidarias de la democracia. La certeza y la creencia en el progreso que habían contribuido a alimentar el dominio de Europa en el siglo XIX fueron sustituidas por la…