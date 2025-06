A la Caza de las Obras Maestras Perdidas y Robadas del Mundo

Aquí se ofrecerá unos antecedentes históricos, a modo de introducción al tema, y una breve descripción de los principales instrumentos internacionales.

Antecedentes: Una nueva conciencia política

La implosión de los regímenes comunistas en Europa, en primer lugar en la URSS, puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El fin de las hostilidades en 1945 no significó el fin de la guerra que, en términos políticos, sólo llegó a su fin en 1990 con la firma en la capital soviética, Moscú, del llamado tratado “dos más cuatro” entre las dos Alemanias y las cuatro potencias ocupantes (Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia). Esta Alemania reunificada volvió a ser un Estado normal, capaz de reclamar lo que por derecho le pertenecía.

Otra consecuencia de la guerra, el Pacto de Varsovia de 1955 (una alianza militar entre ocho países del bloque comunista) , también fue abolido, con lo que se reabrieron los contenciosos entre los países de Europa Central y Oriental y la URSS, incluida la cuestión de los bienes culturales saqueados en estos países por el Ejército Rojo (de la URSS), que antes estaban vedados, prohibidos. Después llegó la disolución de la URSS y un periodo excepcional de transparencia, durante el cual se reveló la presencia en Rusia de obras saqueadas por los nazis en los países que habían ocupado, así como de obras que habían pertenecido a Alemania. Ambas fueron transferidas secretamente a la URSS como botín de guerra y se han mantenido allí en secreto desde entonces.

Además, los países colonizados por los europeos obtuvieron finalmente la independencia en la década de 1960; sólo las colonias portuguesas tuvieron que esperar otros diez años. Pero el problema de los bienes culturales transferidos de diversas formas a las metrópolis no se abordó entonces, aunque sólo fuera de forma marginal, y resurgió en la década de 1990. La descolonización mental y cultural, que en algunos aspectos es más difícil de conseguir que la emancipación política, está ahora en marcha tanto entre los antiguos colonizados como entre los antiguos colonizadores.

Para los primeros, ha ido de la mano de la construcción del Estado o del ascenso al poder financiero de China, India y los países productores de petróleo. Para los segundos, a veces fue el resultado de consideraciones políticas o del deseo de asegurarse buenas relaciones con los proveedores de materias primas. Pero también hubo otros motivos más nobles, como borrar los agravios de anteriores periodos de subyugación.

▷ Grecia

En 1830, Grecia se independizó tras una larga guerra que despertó simpatías en toda Europa. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, los juristas griegos reclamaban la devolución de los mármoles, que se habían erigido en icono de identidad, símbolo de la continuidad entre la Grecia antigua y la Grecia moderna, y que supuestamente habían sido expatriados sin ninguna base legal. En cuanto al gobierno griego, no parece haber presentado una solicitud oficial para la devolución de los mármoles. En consecuencia, la cuestión se debatió más en tratados de derecho internacional que en negociaciones diplomáticas.

Estos dos factores coyunturales no habrían producido efectos tan poderosos de no ser por tendencias más profundas que amplificaron su acción. Mencionemos algunos de estos factores, del más reciente al más antiguo, y del más superficial al más arraigado.

– El aumento del precio de las obras de arte en un mercado económico hoy globalizado concierne a todas las épocas y a todas las civilizaciones. Es el resultado, por un lado, de la escasez de oferta de arte antiguo de cualquier tipo, sobre todo cuando se trata de obras de carácter excepcional conservadas en museos, y, por otro, de la entrada en el mercado de nuevos compradores dotados de poderosos capitales, impulsados por motivos patrióticos y a menudo urgidos por sus gobiernos a devolver las obras de arte a su país de origen. A los japoneses, activos desde los años 70, les siguieron los rusos, los árabes, los chinos y los indios.

– La toma de conciencia del valor económico de las obras de arte de los museos, y de los monumentos en general, como imanes para los flujos turísticos, es también una tendencia reciente. Por extensión, los gobiernos se están dando cuenta de los efectos beneficiosos de estos flujos sobre el empleo en sectores como el transporte, la hostelería, la restauración, el comercio, la artesanía y las industrias del lujo. Los monumentos y museos ya no son sólo bienes culturales, sino también medios de producción. Esto refleja la agitación general de la relación entre la economía y la cultura, inseparable del papel sin precedentes desempeñado por los medios de comunicación y el advenimiento de nuevas industrias culturales.

– Iniciada en los años 70, la moralización de la vida pública en general y la de los museos en particular no encontró un clima internacional favorable hasta el final de la Guerra Fría. En este caso, “moralización” significa, en primer lugar, transparencia: arrojar luz sobre los orígenes de los objetos y las rutas, a veces tortuosas, por las que llegaron a sus actuales propietarios o poseedores. En segundo lugar, implica el rechazo a beneficiarse de ilegalidades pasadas, como si no hubieran ocurrido, y el deseo de cumplir con los derechos humanos (derechos del hombre) y, sencillamente, con las leyes vigentes. Esto va de la mano de la amenaza de acciones legales que pesa ahora sobre los museos y otras instituciones culturales donde han ido a parar obras expatriadas ilegalmente.

– La importancia que se concede a las obras de arte y a los bienes culturales en general como centros de cristalización de los sentimientos de identidad -en particular de los sentimientos nacionales- es un fenómeno antiguo. Conocemos la importancia que las ciudades griegas conceden a sus estatuas, pero la naturaleza de los sentimientos de identidad ha cambiado profundamente. Han perdido su carácter religioso y se han secularizado. Los bienes culturales se perciben ahora como pertenecientes a la comunidad, lo que no impide que algunos de ellos tengan un significado universal. Permiten que la comunidad se constituya positivamente como un grupo de individuos vinculados por la imaginaria posesión común de estos bienes, sin tener que definirse frente a otra comunidad. Por ello, se oponen a los intentos de expatriar esos bienes y, si tienen éxito o se han producido en el pasado, se preserva su recuerdo y se intenta traerlos de vuelta. Esto se aplica no sólo a los bienes que ya pertenecen a instituciones públicas, sino también a los que permanecen en colecciones privadas cuando se considera que tienen cualidades excepcionales o que están estrechamente vinculados a la historia de la comunidad en cuyo territorio se encuentran.

Esto demuestra que los bienes culturales en general y las obras de arte en particular son ahora, más que nunca, directa o indirectamente monetizables. En otras palabras, son mercancías que, sin embargo, tienen un estatus especial debido a su vínculo con la identidad colectiva.

▷ Napoleón

Las guerras libradas por la Francia revolucionaria e imperial dieron lugar a uno de los dos mayores movimientos de obras de arte de la historia de la Europa moderna, el otro fue el provocado por la Segunda Guerra Mundial. Algunos mariscales de Napoleón y ciertos miembros de su familia formaron colecciones que se hicieron famosas. Pero, sobre todo, fueron movimientos organizados por los ejércitos franceses para llevar a cabo la política de los sucesivos gobiernos franceses, basada en la aplicación al arte de una mezcla de mesianismo nacional e ideología revolucionaria. A partir de la idea de que la creación y la percepción del arte son inseparables de la libertad, se llegó a la conclusión de que Francia, única tierra de libertad, es la patria de todas las obras maestras, que por tanto deben ser transportadas allí para que su vocación se cumpla plenamente. Y no se dudó en confiar al ejército la misión de “liberarlas”.

La operación duró muchos años y afectó a casi todos los países del continente europeo, empezando por Italia. Se le dio una apariencia de legalidad con la inclusión del traslado de las obras en los tratados impuestos por Francia a los vencidos, y se consagró con la exposición de las obras maestras en el Louvre -las de menor rango fueron enviadas a museos provinciales. Bajo la dirección de Vivant Denon, el Louvre se convirtió así en un museo legendario que contenía casi todas las obras maestras del arte europeo que respondían a los criterios de la época. Incluso la coalición anti-francesa, con la excepción de Prusia, se mostró reacia a desmantelarlo. Sólo después de los Cien Días, Gran Bretaña, decidida a castigar a Francia privándola de sus “conquistas artísticas”, forzó su devolución tras el Congreso de Viena de 1815. La gran mayoría de las obras transportadas a Francia fueron devueltas a sus lugares de origen. Algunas permanecieron; su destino se resolvió posteriormente mediante tratados bilaterales.

Sólo teniendo en cuenta este estatus es posible comprender el carácter a menudo apasionado de la demanda de restitución de dichos bienes y las posibilidades de manipularla para alcanzar fines políticos. Este estatus, que permite a los Estados sustraer determinados bienes a las leyes del mercado y establecerlos como “tesoros nacionales”, está reconocido para los bienes culturales no sólo por el derecho interno de varios países, sino también por el derecho internacional: por el Tratado de Roma (1957), cuyas estipulaciones sobre este punto se incorporaron al Tratado de Maastricht (1992), por la Convención de la O.N.U.E.S.C. de 1970 y por la Convención Unidroit de 1995.

Todos los países que han ratificado estos tratados y convenios coinciden en que los objetos cuyos propietarios fueron saqueados durante una guerra o que abandonaron ilegalmente el territorio al que pertenecen deben ser devueltos a su legítimo propietario. Es la aplicación práctica de este principio lo que está encontrando dificultades.

Convenciones internacionales relacionadas con el patrimonio cultural

Las convenciones clave relacionadas con la conservación y protección del patrimonio cultural son, por ejemplo, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Patrimonio cultural inmaterial

Más de 160 países han firmado la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial puede consistir en tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, conocimientos y artesanía. Las comunidades desempeñan un papel crucial en la identificación y definición del patrimonio cultural inmaterial.

La Convención obliga a cada Parte a salvaguardar, identificar, preservar e inventariar el patrimonio cultural inmaterial. La Convención también obliga a cada Parte a elaborar un inventario nacional del patrimonio cultural inmaterial.

Patrimonio mundial

El objetivo de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural es salvaguardar los valores de los sitios del patrimonio cultural y natural más importantes del mundo y preservarlos para las generaciones futuras.

▷ El Caso de Finlandia:

El Ministerio de Educación y Cultura es responsable de la introducción y promulgación de las convenciones internacionales relacionadas con el patrimonio cultural en Finlandia. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial entró en vigor en Finlandia en 2013. La Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural entró en vigor en Finlandia en 1987.

El Comité del Patrimonio Mundial aprueba nuevos sitios del Patrimonio Mundial y supervisa el estado de los sitios incluidos en los inventarios nacionales. Finlandia fue miembro del Comité del Patrimonio Mundial durante el periodo 2013-2017. La Estrategia Nacional de Patrimonio Mundial de Finlandia establece su política de Patrimonio Mundial y la aplicación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en Finlandia durante el periodo 2015-2025. Según la estrategia, Finlandia es un actor responsable en la preservación del patrimonio mundial, cuyos sitios del Patrimonio Mundial sirven de modelo de conservación, preservación y presentación a los demás. Los entornos vitales son un patrimonio mundial compartido para las generaciones futuras

Finlandia cuenta con siete lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Seis de los sitios del Patrimonio Mundial de Finlandia son sitios del patrimonio cultural y uno es un sitio del patrimonio natural.

Entre los lugares de Finlandia equivalentes a Patrimonio de la Humanidad se encuentran las Reservas de la Biosfera del Mar Archipiélago y de Carelia Septentrional, que forman parte del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, así como el Geoparque de Rokua, que es un Geoparque Global de la UNESCO. La Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales y el Protocolo correspondiente fueron ratificados por Finlandia en 1994.

Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales

La Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales es una convención humanitaria dependiente de la UNESCO cuyo objetivo es proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado.

Convenio de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad

El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad se inauguró en 2005. El Convenio incluye directrices para el trabajo sostenible del patrimonio cultural, haciendo hincapié en el patrimonio cultural como recurso valioso y compartido.

Otras convenciones relacionadas con la protección del patrimonio cultural y natural son los siguientes:

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

