La Historia de la Civilización Angkor

La Historia de la Ciudad de Angkor

El nombre de Angkor se corresponde hoy con un interesante yacimiento arqueológico localizado allí donde se encontraba la que fue capital del reino khmer de Camboya entre los siglos IX y XV. Sus ruinas son uno de los mayores monumentos arquitectónicos del mundo. Situada cerca de Siem Reap, al noroeste de Camboya, la ciudad de Angkor fue fundada a principios del siglo IX y se convirtió en la capital del país durante el reinado de Yasovarman I (889-900), quien le dio el nombre de Yasodharapura. La ciudad original fue construida alrededor del Phnom Bakheng, un templo situado en una colina que simboliza la montaña que se encuentra en el centro del mundo según la cosmología hindú (véase sobre la influencia de la cultura india aquí). Los sucesivos reyes ampliaron la ciudad, construyendo otros templos dedicados a diferentes deidades hindúes y grandes embalses utilizados para el riego, q…