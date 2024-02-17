Historia de las Civilizaciones Antiguas de Asia

Historia de las Primeras Civilizaciones de Asia: China e India

Al igual que Sumeria, Egipto y otras civilizaciones primitivas de Oriente Medio, las civilizaciones se desarrollaron primero en el este y el sur de Asia en las proximidades de grandes sistemas fluviales. La civilización se desarrolló por primera vez en el valle del río Indo, en el actual Pakistán, a mediados del tercer milenio antes de Cristo, más de mil años antes que en China. De hecho, la civilización del valle del Indo, que suele llamarse Harappan por el nombre de su ciudad principal, rivaliza con Sumer y Egipto por ser la más antigua de la humanidad. Pero, al igual que Sumer y sus civilizaciones sucesoras en Oriente Medio, la civilización Harappan fue incapaz de sobrevivir a las catástrofes naturales y a las invasiones nómadas. A diferencia de la civilización de los gobernantes Shang en China alrededor de 1500 a.C., Harappa desapareció de …