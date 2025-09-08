Cómo Escribir Ficción: Un Breve Plan de Estudios

Siete libros que te ayudarán a escribir mejor ficción.

Por: Peter Shull (Su popular novela ¿Por qué enseñar? se publica ahora por entregas en esta plataforma, y próximamente se publicarán más novelas, poemas, relatos cortos y ensayos.)

Veo un gran número de escritores de ficción sólidos en Substack, pero también reconozco que hay muchos en la plataforma que son nuevos en el juego de la escritura de ficción. Muchos intentan obtener una educación sofisticada sobre el arte de escribir leyendo sobre el oficio y el proceso aquí, en línea. Como escritor que ha pasado por ello, no puedo evitar pensar que es mejor aquí que en YouTube o Tiktok. Como profesor, no puedo evitar pensar que estaría bien ofrecer alguna orientación más formal. He aquí un rápido «plan de estudios» de unos siete libros que sugeriría a un aspirante a autor de ficción de mayor calidad o «literaria» hoy en día. Elegir algo de ellos podría ayudar a un aspirante a escritor por partida doble:

1) podrías obtener consejos de escritura de valor incalculable, y

2) al leer un libro físico, podrías pasar varias horas desconectado y alejado de este pozo negro online de robo de atención.

Tres de los libros que figuran a continuación son «cajones de sastre» completos; dos son una colección favorita de dos volúmenes de ensayos de autores variados; uno es una colección favorita de un solo autor; uno es mi libro favorito sobre historia y estructura; y el último es mi libro preferido sobre autoedición. Varios de los libros están agrupados con opciones de nivel secundario: hay mucha flexibilidad si tu biblioteca local no tiene algunos de los libros que recomiendo. Si sólo tuviera que recomendar un libro completo de todo el conjunto, creo que sería el tercero de mi lista, pero tengo una opinión muy positiva de todos los libros que he mencionado. Sin más preámbulos (y teniendo en cuenta que todos son en inglés, aunque algunos con traducción al español):

1) Cómo convertirse en novelista, John Gardner

John Gardner tiene unas expectativas rigurosas y exigentes para la novela. Espera un desarrollo de los personajes; no una trama, sino una historia; y una prosa y unos diálogos que no se limiten a mostrar el oído del escritor para la conversación, sino que estén al servicio del desarrollo de los personajes y de la historia. En una época de Nanowrimo, Salvar al Gato, «creación de contenidos» y planes para escribir 20 novelas lo antes posible, hay algo refrescante en los elevados criterios de Gardner. Gardner espera que las novelas sean arte . Espera que los novelistas sean artistas . Es aforístico e infinitamente sabio. Mi ejemplar de Cómo convertirse en novelista, al igual que mi ejemplar de El arte de la ficción, está muy subrayado y anotado. Me parece que El arte de la ficción se menciona más popularmente (¿quizá es mejor para los escritores de relatos cortos?), pero si sólo pudiera tener uno de sus libros, sería Al convertirse en novelista .

Creo que leer a Gardner entraña un peligro, y me referiré a él de inmediato: Las expectativas de Gardner pueden ser tan altas que resulten paralizantes. ¿Quién puede escribir tan bien? Si la perfección es la norma, ¿para qué molestarse? En realidad, cuando leo a Gardner, siento que no puedo escribir, y cuando leo novelas de Gardner, no estoy seguro de que siempre (¿alguna vez?) esté a la altura de sus propias exigencias. Los libros de Gardner son textos sobre escritura que prefiero ingerir, procesar y volver a mirar unos meses o años después de leerlos; sin embargo, inmediatamente después sufro una especie de indigestión o resaca de escritor: durante unos días o una semana, no puedo escribir en absoluto. He puesto a Gardner en primer lugar porque creo que es el mejor; dicho esto, no creo que sea para todo el mundo, y no creo que sea el mejor lugar para empezar. Como mejor punto de partida, yo utilizaría uno de los dos libros siguientes.

2) Pájaro por pájaro, Anne Lamott

Bird by Bird, de Lamott, es, en muchos sentidos, la antítesis y el antídoto de los exigentes libros de Gardner sobre la escritura. Lamott nos anima a escribir frase por frase, visualizando cada día porciones del texto del tamaño de una postal, y quiere que confiemos en el proceso atreviéndonos a escribir «primeros borradores de mierda». Si Gardner a veces tiene la sensación de estar diciendo «No puedes» porque sus expectativas son muy altas, Lamott está diciendo, rotundamente, «Puedes, y deberías empezar ahora mismo». Releo regularmente a Lamott cada cinco o seis años, a menudo seis o doce meses después de haber terminado uno de los libros de Gardner. Cuando dejo su libro, siempre estoy dispuesta a coger la pluma.

3) El Taller del Escritor de la Biblioteca Moderna, Stephen Koch

Si sólo tuviera que recomendar un libro de en esta lista -un libro para una isla desierta, por ejemplo, o el único libro que podrías llevarte a unas «vacaciones de escritor»-, sería el texto de Koch. El libro de Koch me parece el feliz punto intermedio entre el de Gardner y el de Lamott. Dirigió el programa de escritura creativa de Columbia durante dos décadas, y su libro sintetiza sus lecturas de varios libros de grandes autores sobre la escritura con su propia experiencia de trabajo con estudiantes durante dos décadas. Incluye muchas pepitas de sabiduría citables, aborda todas las fases de la escritura y «la vida del escritor», y emplea un tono accesible y alentador.

4) Cuaderno del Escritor de Tin House Volúmenes I y II, Varios Autores

Hay un gran número de grandes colecciones de ensayos sobre la escritura que podría poner en este lugar o en el de abajo, donde he colocado a Margot Livesey: Creo que la colección Arrodillar al diablo de Baxter y Turchi es muy buena, por ejemplo, y me gusta mucho La voz solitaria de Frank O'Connor. Francine Prose tiene un buen libro titulado Reading Like a Writer. Si te especializas en relatos cortos, creo que Escribir en general y el relato corto en particular , de Rust Hill, es muy bueno. En ese sentido, el libro de Douglas Bauer The Stuff of Fiction: Advice on Craft de Douglas Bauer es excelente y quizá debería estar en mi lista de «maestros» sólo por la fuerza de dos o tres de sus capítulos.

El libro de Daniel Alarcón El milagro secreto plantea una lista de preguntas populares a una serie de autores contemporáneos de éxito y populares (hace unos quince años) y recopila sus respuestas, y ni siquiera he llegado a los volúmenes I-IV de The Paris Review Interviews, los volúmenes I y II de The New York Times Writers on Writing, ni nada de lo publicado por la revista The Believer , como The World Within o The Believer Book of Writers Talking to Writers. (La lectura de cualquiera de los dos o tres libros que he enumerado arrojaría una enorme cantidad de luz sobre la escritura para el recién llegado).

Los volúmenes del Cuaderno del Escritor de Tin House son los que recomiendo aquí porque son accesibles, tienen un formato agradable, incluyen algunos ejemplos estupendos dentro de los ensayos y cada uno tiene un puñado de verdaderas joyas. Si tuviera que recomendar a un escritor novel tres o cuatro (o cinco) de los anteriores, le recomendaría primero el texto de Bauer, luego el de Baxter y Turchi, después el de Daniel Alarcón, luego las colecciones de Paris Review y, por último, el libro de Francine Prose.

5) La maquinaria oculta, Margot Livesey

La Maquinaria Oculta de Livesey es una delicia. En él, puedes rastrear parcialmente el propio desarrollo de la autora como escritora mientras examina las obras y técnicas de algunos de sus favoritos, como Henry James, E.M. Forster, Jane Austen, Virginia Woolf, Gustave Flaubert y Shakespeare. En el espectro Gardner-Lamott (que por lo visto ya existe, porque yo lo digo), leer a Livesey es como recibir consejos tan específicos y reveladores como los de Gardner de alguien tan amable, alentador y comprensivo como Lamott.

6) Wired for Story, Lisa Cron

Una de las últimas cosas que siento que he «aprendido» de verdad es a escribir historias, y creo que tiene sentido porque las historias son engañosamente difíciles. Parece fácil - «¡cualquiera puede contar una historia!»-, pero te sientas a hacerlo y simplemente no está ahí. Creo que soy un tipo de «prosa». Busco una buena voz. Si estoy leyendo un libro, pasando tiempo con otra conciencia durante varias horas, quiero que esa conciencia sea, si no inteligente y astuta, al menos poco inteligente y poco astuta, interpretada así por alguien que sea claramente inteligente y astuto.

Hoy en día, leyendo revistas de literatura, novelas muy publicitadas y ficción en Substack, veo prosa buena y excelente escrita por personas inteligentes en muchos lugares. Veo voces interesantes, fiables y poco fiables, en muchos sitios... pero una buena prosa y una voz interesante no bastan y, a la hora de la verdad, he llegado a desconfiar de la ficción «prosaica» y «con voz». Demasiado a menudo parece un truco de salón. T.S. Eliot dijo que «el argumento es el hueso que lanzas al lector mientras entras a robar en la casa», y en los últimos años me parece que una «voz interesante/exagerada» o una «prosa poética» son los huesos que muchos autores lanzan a los editores y al público cuando en realidad no tienen historias que contar.

Cuando un autor tiene ambas cosas una voz escrita fuerte y una historia que contar, creo que es mágico, pero me parece que cada vez lo veo menos. A la hora de la verdad, si me dan a elegir, preferiría una voz más sencilla y directa que viniera acompañada de una historia que un libro que fuera al revés.

Lo cual no quiere decir otra cosa: El de Cron es mi libro favorito sobre la historia, por qué importa la historia, cómo funciona y cómo podemos hacerlo. Tiene un segundo libro, Story Genius, que disfruté y que sin duda tiene algunas pepitas de sabiduría (y al parecer un tercero, Story or Die, que no he leído), pero prefiero este primer texto. Otros textos sobre narrativa que merece la pena leer son, sí, Salvar al gato (quizá sea demasiado prescriptivo, pero quizá no tanto como muchos sugieren, y ofrece a los recién llegados algo por lo que empezar), y Arquitectura del libro , de Stuart Horwitz, cada uno de los cuales me ha resultado útil.

7) La edición artística, Susan Bell

Creo que el texto «de cabecera» en la categoría de revisiones podría ser Autoedición para escritores de ficción, de Browne y King, y me parece un libro muy bueno, pero si sólo tuviera un libro de sobre autoedición, sería el de Bell. The Artful Edit incluye algunas de las «tuercas y tornillos» de la microedición y la macroedición, pero parece más generoso a la hora de compartir un enfoque sabio y filosófico para reconsiderar el propio trabajo que cualquier otro texto que haya leído. También tiene una sección excepcional sobre la edición de Fitzgerald de El Gran Gatsby con la ayuda de Maxwell Perkins (este capítulo también aparece como ensayo en una de las colecciones de ensayos Tin House antes mencionadas) y varias viñetas sobre cómo abordan sus revisiones otros autores y artistas de otras disciplinas.

Para terminar: una advertencia

A pesar de todo el valor de los libros de artesanía, el estudio de la artesanía tiene un límite. Leer libros de artesanía puede convertirse en una trampa de varias maneras: puede absorber todo tu tiempo de escritura; puede hacerte sentir que estás progresando como escritor cuando en realidad no estás poniendo ninguna palabra en la página; y puede llegar a ser demasiado prescriptivo, impidiéndote escribir, ya que no te sientes capaz de escribir según la norma o el estilo que sugieren los libros. La lectura de libros sobre artesanía también puede sustituir a la lectura de ficciones modelo, y yo he llegado a creer en gran medida en las ficciones modelo: aquellas obras que resuenan con tu propia cuerda de hierro interna; las que están más próximas a las obras que quieres escribir.

Creo que todo autor en activo debería tener un pequeño establo de autores inspiradores a los que pueda volver una y otra vez, que le recuerden lo que ama y qué tipo de escritura quiere hacer. Cuando empiezo a leer demasiados ensayos sobre «cómo escribir», empiezo a sentir una especie de malestar; cuando abro un libro de verdad, pienso: Así es, es sólo una frase tras otra tras otra, y entonces puedo empezar a escribir de nuevo, una frase tras otra tras otra, y la escritura, en última instancia, no durante días ni semanas ni meses, sino años, es lo que te lleva hasta allí.

Disfruta del proceso.

Nota: Agradecemos a Peter Shull su colaboración en este artículo, adaptado del siguiente en inglés:

