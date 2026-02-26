Cómo los agentes de IA están cambiando la investigación académica (y cómo utilizarlos bien)

Claude Code, archivos de habilidades (“skills”) personalizadas y por qué el cambio real no es el que la mayoría de los académicos creen

Por: Dr. Sam Illingworth, profesor y poeta en Edimburgo. Autor de “GenAI en la educación superior” (Bloomsbury, 2026)

La ingeniería rápida ha muerto. La mayoría de los académicos aún no se han dado cuenta, pues siguen escribiendo instrucciones elaboradas en ChatGPT y se preguntan por qué el resultado parece un ensayo de primer año.

El cambio se produjo silenciosamente. Las herramientas de IA pasaron de ser chatbots que responden a indicaciones (“prompts”) a agentes que mantienen el contexto, siguen instrucciones de varios pasos, leen archivos y ejecutan flujos de trabajo estructurados. La diferencia no es gradual. Transforma lo que estas herramientas pueden hacer por la investigación.

Este post no es publicidad exagerada. Los agentes de IA no solucionarán el problema académico. No resolverán el problema de la equidad de género, ni curarán el síndrome de la amapola alta, ni convencerán a un vicerrector de que te pague lo que vales. Pero pueden asumir una parte significativa del trabajo de procedimiento en el que los académicos se ahogan durante sus carreras. Y si somos honestos sobre lo que eso significa, también deberíamos ser honestos sobre los riesgos.

En este post voy a:

Mostrar exactamente cómo configurar Claude Code en 10 minutos sin experiencia en codificación.

Proporcionar un archivo de habilidades (“skills”) de revisión por pares funcional que simula dos revisores con personalidades distintas y una síntesis editorial.

Explicar por qué copiar una indicación (“prompt”) es la antigua forma de pensar y por qué el objetivo es crear tus propios archivos de habilidades (“skills”).

Argumentemos que esto hará que publicar o perecer sea peor, a menos que decidamos lo contrario.

¿Qué son los agentes de IA y por qué debería importarles a los académicos?

Un chatbot recibe una solicitud (prompt) y devuelve texto. Un agente toma un objetivo, lo divide en pasos, lee tus archivos, usa herramientas y resuelve el problema. Claude Code es la herramienta de línea de comandos de Anthropic que convierte a Claude en un agente. Se ejecuta en tu terminal. Puede leer todos los archivos de una carpeta de proyecto, realizar modificaciones, ejecutar código y seguir instrucciones estructuradas que escribes una vez y reutilizas indefinidamente.

Para los académicos, esto es importante porque la investigación implica una cantidad asombrosa de trabajo estructurado y repetible. Búsquedas bibliográficas. Limpieza de datos. Formato de referencias. Verificación de la coherencia interna del manuscrito. Revisar si la sección de metodología describe realmente lo que se hizo. Redactar solicitudes de ética. Redactar correspondencia con los editores. Estos no son actos (puramente) creativos. Son procedimientos y consumen años de carrera profesional.

Un agente de IA no reemplaza tu pensamiento. Reemplaza las horas que dedicas a trabajos que requieren atención, pero no conocimiento.

Cómo configurar Claude Code (Mac y Windows)

Nadie lo hace obvio, así que aquí te lo dejo. Necesitas cero experiencia en programación, un equipo Mac o Windows y una suscripción a Claude Pro (20 $ al mes). La instalación de Claude Code es gratuita. La suscripción te da acceso a los modelos que lo impulsan. Si ya pagas por Claude, ya tienes lo que necesitas. El proceso toma 10 minutos.

Uso una Mac, así que las instrucciones a continuación son para Mac. La configuración en Windows es ligeramente diferente. Detalles completos para Windows aquí .

Paso 1: Abre tu terminal. En Mac, presiona Comando + Espacio, escribe “Terminal” y pulsa Intro.

Paso 2: Instala Claude Code. Copia y pega esto en la Terminal y pulsa Intro:

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

Esa es la instalación completa.

Paso 3: Ejecútalo. Navega a cualquier carpeta donde se encuentre tu trabajo. Por ejemplo, si tu último artículo está en una carpeta del escritorio:

cd ~/Desktop/my-paper-folder

Luego escribe: claude

Te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Anthropic la primera vez. Después, ya estarás dentro. Claude ahora puede ver todos los archivos de esa carpeta. Pídele que lea tu artículo. Pídele que revise tus referencias. Pídele que encuentre inconsistencias entre tus métodos y las secciones de resultados. Hará todo esto sin que escribas ni una sola línea de código.

Paso 4: Agrega los archivos de habilidades (“skills”). Aquí es donde se pone interesante.

Archivos de habilidades: el sustituto de la ingeniería rápida

El modelo anterior era: escribir un mensaje ingenioso y obtener un mejor resultado. La ingeniería de mensajes (prompts) se convirtió en una industria. Se vendieron cursos sobre ella. El problema es que un mensaje es desechable. Se usa una vez, se modifica, se olvida lo que se cambió y se vuelve a empezar la próxima vez.

Los archivos de habilidades (“skills”) son diferentes. Son conjuntos de instrucciones estructuradas, guardados como archivos Markdown, que Claude Code lee y sigue cada vez que los invocas. Escribes las instrucciones una vez y las perfeccionas con el tiempo. Se convierten en parte de tu infraestructura de investigación, no en una interacción puntual.

He aquí un ejemplo concreto. Creé una simulación de revisión por pares que ejecuto en cada artículo antes de considerarlo listo para su envío. Esta simulación simula dos revisores con voces y prioridades distintas, y luego genera una síntesis editorial con revisiones ordenadas.

Puedes copiar este texto, guardarlo como peer-review.md en una carpeta llamada .claude/commands/ en su directorio de inicio (o simplemente pedirle a Claude Code que lo haga por ti) y luego escribir /peer-review en Claude Code para ejecutarlo en cualquier artículo.

El archivo de habilidades (“skills”) de revisión por pares

Guarda lo siguiente como ~/.claude/commands/peer-review.md:

# Simulación de Revisión por Pares Está simulando a dos revisores pares para un artículo académico. Lee el artículo completo antes de escribir cualquiera de las dos reseñas. Ambos revisores son imparciales, se basan en la evidencia y son constructivos, pero tienen personalidades y prioridades distintas. ## Los Revisores ### Revisora ​​1: Profesora Margaret Chen (profesora titular con experiencia, 30 años en el campo) Personalidad: Autoritaria, mesurada, a veces pontificadora. Ha visto ir y venir todas las tendencias. Respeta la ambición, pero exige rigor. Elogiará lo que merece elogio y no inventará críticas por el mero hecho de hacerlo. Cuando discrepa, explica por qué extensamente, a menudo haciendo referencia a la literatura más amplia o a precedentes históricos. Estilo de revisión: - Comienza con un resumen generoso de las aportaciones del artículo. - Señala problemas estructurales y argumentativos. - Cuestiona las opciones metodológicas, pero ofrece alternativas, no solo objeciones. - Comenta sobre el posicionamiento dentro del campo. - Presta atención a la revisión bibliográfica. - Indica dónde el artículo se excede o se queda corto. - Concluye con una recomendación clara y las revisiones clave necesarias. Tono: Colegial pero directo. Escribe como alguien que ha revisado 500 artículos y sabe exactamente lo que los editores necesitan escuchar. ### Revisor 2: Dr. Amir Osei (investigador posdoctoral en sus inicios, 2 años después del doctorado). Personalidad: Perspicaz, meticuloso, ligeramente combativo. Está forjando su reputación y se toma la revisión en serio. Lee cada frase buscando precisión y detecta inconsistencias que otros pasan por alto. No es cruel, pero no deja pasar las cosas. Estilo de revisión: - Comienza con una evaluación breve y concisa - Analiza el artículo sección por sección - Señala afirmaciones específicas que carecen de evidencia o cita - Cuestiona las decisiones metodológicas - Cuestiona la selección de palabras y el encuadre - Detecta contradicciones internas - Comprueba si las conclusiones se derivan de los hallazgos - Señala limitaciones o explicaciones alternativas que faltan - Concluye con una recomendación y una lista numerada de revisiones necesarias Tono: Respetuoso pero implacable. ## Proceso de Revisión 1. Lee el artículo completo. Identifica la revista de destino, si se indica. 2. Si se especifica una revista de destino, considera si el artículo se ajusta al alcance y las convenciones de esa revista. 3. Escribe la reseña completa de la profesora Chen con su voz. 4. Escribe la reseña completa del Dr. Osei con su voz. 5. Proporciona una síntesis editorial: dónde concuerdan los revisores, dónde discrepan, las 5 revisiones más importantes ordenadas por prioridad y una recomendación general. ## Notas importantes - Ambos revisores deben involucrarse con el contenido real. La retroalimentación genérica no sirve de nada. Cita secciones y afirmaciones específicas. - Ninguno de los revisores debe inventar problemas. Si el artículo es sólido, dilo. - El investigador posdoctoral es riguroso, no un troll. El profesor es generoso con los elogios cuando se los merece, y devastador cuando no. - No suavices las críticas con una cortesía performativa.

Ese es el archivo completo. Guárdalo. Ejecuta la revisión por pares en tu próximo manuscrito. Observa qué sucede. También puedes ver: El Prompt Maestro que Genera Prompts de IA de Nivel Experto para Tus Textos, con Ejemplos.

¿Por qué copiar este mensaje es la vieja forma de pensar?

Podrías copiar el texto anterior, pegarlo en ChatGPT y adjuntar tu trabajo. Obtendrías un resultado razonable. Sin embargo, estarías realizando ingeniería rápida, lo que equivale a reescribir la misma carta cada vez que quieras enviarla.

El objetivo de los archivos de habilidades es que persistan. Mejoran. Ejecutas la habilidad de revisión por pares en tu primer artículo y observas que el Revisor 2 no detecta suficientes problemas metodológicos en la investigación cualitativa. Así que añades una línea al archivo: «Para artículos cualitativos, presta especial atención a la reflexividad, la saturación y la relación entre la muestra y las afirmaciones». La próxima vez, sí lo hará.

Más importante aún, Claude Code cuenta con un modo de planificación. No es necesario crear archivos de habilidades desde cero. Puedes decir: “Quiero un archivo de habilidades que compruebe la coherencia interna de mi solicitud de ética. Pregúntame qué necesito”. Claude Code te hará preguntas, creará el archivo y lo perfeccionareis juntos.

Por eso la ingeniería rápida ha muerto. La habilidad ya no consiste en redactar la instrucción perfecta. La habilidad reside en saber qué se necesita y ser capaz de describirlo. Todo académico ya posee esa habilidad. Has dedicado tu carrera a describir requisitos complejos a estudiantes, financiadores y comités de ética. Es el mismo proceso, solo que con una herramienta diferente.

Por eso también ya no recomendaré indicaciones (prompts) para optimizar el uso de la IA. Las indicaciones para la optimización ya están obsoletas. Las únicas indicaciones que vale la pena enseñar ahora son las que ayudan a analizar los resultados de la IA: indicaciones para el pensamiento crítico, para detectar suposiciones y para comprobar si la máquina te dice lo que quieres oír. En eso consiste la alfabetización crítica en IA. No en “aquí tienes una indicación que hace que ChatGPT escriba mejores correos electrónicos”. Esa era ya pasó. Ver: Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría.

Qué significa esto para la investigación académica

Los beneficios prácticos son reales. Una simulación de revisión por pares no reemplaza una revisión por pares real, pero detecta los problemas obvios antes de que tu manuscrito llegue a un revisor menos paciente. Una herramienta de verificación de referencias puede verificar cada cita de su artículo con su bibliografía en segundos. Un verificador de consistencia puede señalar los puntos donde tu resumen promete algo que su discusión no cumple. Estas son tareas que actualmente requieren horas de lectura minuciosa. Un agente las realiza en minutos.

Pero aquí está la parte crítica y quiero ser honesto al respecto.

Si facilitamos la producción de artículos, produciremos más. La máquina de “publicar o morir” (para ascender en el mundo académico) ya es la fuerza más corrosiva en la vida académica. Premia el volumen sobre la importancia, la velocidad sobre el rigor y la gestión de la carrera profesional sobre la investigación genuina. Los agentes de IA acelerarán esa máquina a menos que decidamos activamente lo contrario.

Veremos más envíos a las revistas académicas, que ya tienen dificultades para encontrar revisores, por lo que tendrán más dificultades todavía. La calidad base de los envíos aumentará (ya que los errores obvios se detectan antes del envío), lo que, paradójicamente, dificulta la labor del revisor: los problemas restantes serán más sutiles y requerirán mayor experiencia para identificarlos.

También veremos más artículos técnicamente competentes, pero intelectualmente vacíos. Los agentes de IA son excelentes para ayudarte a decir algo con claridad. Son inútiles para ayudarte a decidir si vale la pena decirlo. Ese juicio sigue siendo completamente humano, y es el juicio lo que más importa.

La pregunta no es si los académicos usarán estas herramientas. Lo harán. La pregunta es si las usamos para reducir la rotación que nos impide realizar un trabajo significativo, o si las usamos para generar más rotación, más rápido. La herramienta no decide. Nosotros sí.

Empezando

Si eres académico y tienes una laptop y 10 minutos, puedes configurarlo hoy mismo. No importa si usas Mac o Windows. La habilidad de revisión por pares mencionada anteriormente es gratuita y puedes usarla. Desarrolla tus habilidades. Escribe tus propias para las tareas que te consumen tiempo. Compártelas con tus colegas.

Los investigadores que más se beneficiarán de los agentes de IA no son quienes aprenden a redactar las mejores propuestas. Son quienes comprenden su propio proceso de investigación lo suficientemente bien como para describir lo que necesitan. Si has pasado años perfeccionando tu forma de revisar la literatura, estructurar argumentos y evaluar la evidencia, entonces ya tienes todo lo que necesitas. Solo tienes que decirle al agente lo que quieres. Te hará preguntas. Juntos lo perfeccionareis. Eso es todo.

Una última cosa, y es lo más importante de todo este post.

Todo lo que un agente produce, tu nombre aparece en él. No el de Claude. Ni el de Anthropic. El tuyo. Eso significa que debes leer cada palabra del trabajo con el mismo rigor que aplicarías al primer borrador de un asistente de investigación. Un agente que detecta el 90% de tus errores de referencia es útil. Un agente cuyo trabajo publicas sin revisarlo es un lastre. La habilidad de revisión por pares mencionada anteriormente te permitirá detectar problemas en tu manuscrito. También, ocasionalmente, se equivocará. Pasará por alto cosas. Malinterpretará tu argumento. Si no detectas esos errores, nadie más lo hará hasta que los revisores lo hagan, y para entonces tu nombre ya estará asociado al error.

Usa estas herramientas. Desarrolla tus propias habilidades. Deja que el agente se encargue del proceso. Pero nunca olvides que la decisión final es tuya, al igual que la responsabilidad.

Nota: Queremos agradecer al Dr. Sam Illingworth su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés (véase). Su publicación Slow AI es un boletín informativo gratuito que te enseña cuándo usar la IA y cuándo dejarla de lado.

Compartir Humanidades

Bonus: El impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación y en la literatura

(Suprimidos todos los párrafos del bonus)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

Por si te lo perdiste

De lo último sobre cultura

De lo último en la sección de empleo

De lo último en Carreras

Networking: La Poderosa Técnica para Crear Comunidades Empresariales

De lo último en Humanidades