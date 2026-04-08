El estoicismo moderno ha resultado ser muy popular, y hay buenas razones para ello. En una reseña de un libro sobre Spinoza y los estoicos, Theo Verbeek señala que «a lo largo de los siglos, el estoicismo ha demostrado ser un complemento muy atractivo para muchas otras tradiciones».

De hecho, muchos filósofos, a lo largo de la historia, se han inspirado en los estoicos. Por ejemplo:

La ética y la filosofía política de Baruch Spinoza han sido comparadas fructíferamente con las de los estoicos por académicos muy reputados.

Ralph Waldo Emerson, en «Autosuficiencia», opina que a los jóvenes se les dice que si fracasan al principio de la vida, están arruinados. Pero Emerson afirma que estos jóvenes necesitan aprender que la vida no funciona así: no se tiene una sola oportunidad, sino cien. Hay que afrontar diversos problemas y encontrar la manera de perseverar.

Sin embargo, la crítica al estoicismo moderno se ha convertido en un tema recurrente. Esto ocurre también en Substack, donde se cuestiona su deriva hacia la autoayuda corporativa (algunos autores señalan que se ha convertido en una "filosofía para CEOs" que busca optimizar el rendimiento laboral en lugar de buscar la virtud) y la pasividad política (ignora las injusticias sistémicas o la necesidad de acción política). A veces, se produce un debate sobre si el estoicismo moderno malinterpreta la apatheia (ausencia de pasiones perturbadoras) como una represión dañina de los sentimientos naturales.

Ejemplos de posts y newsletters populares en Substack que abordan estas críticas:

La trampa del estoicismo (en La Newsletter de Adrián Sussudio): Advierte sobre cómo el fanatismo ciego por esta filosofía puede convertir a los seguidores en “corderitos obedientes de una secta” que no aceptan el pensamiento crítico.

El “estoicismo” actual: el nuevo ropaje del capitalismo ( ¿A qué se debe la viralidad del estoicismo?). Aquí, “Un simple filólogo” plantea básicamente que ese estoicismo viralizado no es más que el "ethos" capitalista original pero con nuevo ropaje. Por un lado, la apuesta antigua por una virtud social y política está completamente ausente en los nuevos “estoicos”. Y por otro, la tranquilidad mental ante un mundo adverso está planteada en el nuevo estoicismo en términos de satisfacciones: una "plenitud" que es heredera del culto al éxito de ahora.

Los 5 errores más comunes del estoicismo moderno (en Filosofía en la Red): Explora las interpretaciones erróneas de la doctrina clásica en la actualidad, como confundir la impasibilidad con la falta de empatía o emociones.

Por qué el estoicismo es la filosofía más peligrosa de nuestro tiempo : Un análisis sobre cómo esta filosofía puede volverse peligrosa cuando se despoja de su ética original para convertirse en una herramienta de productividad extrema.

Vuelve el estoicismo: La filosofía como coartada : Cuestiona si el “estoicismo 5.0” es realmente una guía para la resiliencia o simplemente una excusa para la inacción individual frente a problemas que requieren soluciones colectivas.

Avergonzados (en Ubicaciones): Reflexiona sobre el “batiburrillo” de contenidos en Substack donde el estoicismo a menudo se mezcla con consejos de negocios y “autoayuda del dinero”, diluyendo su rigor filosófico.

Las críticas al estoicismo moderno en el Substack angloamericano a menudo se centran en el “broicismo”, la versión comercializada y “de trucos para la vida” de la filosofía popularizada en los círculos tecnológicos y empresariales. Los autores argumentan frecuentemente que las interpretaciones modernas eliminan los fundamentos sociales y metafísicos esenciales del estoicismo clásico. Nuevas Ciencias recomienda un escritor en Substack que también tiene un excelente podcast de filosofía en YT y ha tratado a fondo este tema: Johnathan Bi.

Nota: En el post “¿A qué viene tanto estoicismo?”, James O’Sullivan critica la “fantasía” que se vende al público moderno: la idea de que uno puede ignorar las necesidades sociales y reprimir la ansiedad para convertirse en “emperador” de su propia vida, en lugar de comprometerse con el difícil trabajo del bien común.

Este ensayo trata también de aportar una visión crítica. Porque el estoicismo moderno, considerado en su conjunto, más allá de los escritos de las figuras mencionadas más arriba, se ha convertido en un proyecto bastante criticable o, al menos, extraño. La proliferación de culturistas estoicos generados por IA que te dicen que tienes que esforzarte al máximo, la forma en que cualquier fuente de sabiduría se rebautiza rápidamente como «estoica» porque la palabra genera clics, el total desinterés por las preguntas sobre cómo funciona el mundo (lo que los estoicos habrían llamado física) o cómo funciona nuestra mente (lo que podría haberse llamado lógica): todo esto se suma a una rara o absurda mezcla de puntos de vista, tendencias y modas que, si bien resultan atractivos al principio, no resisten un análisis riguroso.

Los defensores más académicos del estoicismo moderno suelen insistir en que el tipo de contenido estoico que se encuentra en línea no es estoicismo «auténtico». El estoicismo original tiene muy poco que ver con adoptar un entrenamiento intensivo, hacerse rico o encontrar la manera de ser más atractivo para las mujeres. El estoicismo superficial toma todos los bienes del mundo, todo aquello que la gente ya valora, y encuentra la manera de hacerlo parecer noble invocando el nombre de los estoicos.

Pero implícitamente, están diciendo algo. Eso no es estoicismo original, auténtico… pero hay algo más. El estoicismo moderno es una filosofía radicalmente diferente del estoicismo antiguo. Es tan distinto que debería ser obligatorio prefijarlo, como estoicismo moderno (u otro concepto), o corremos el riesgo de ignorar las diferencias reales entre este y su inspiración antigua. Daniela, en la sección central de este artículo, profundizará en tales diferencias.

Yo quiero, en esta introducción, referirme solo a varios aspectos. Uno de ellos es que el estoicismo no era algo totalmente monolítico. Fue, y en cierto modo sigue siendo, un sistema vivo, lo que le otorga flexibilidad. Pero ésta también puede dificultar determinar si un principio, o un nuevo movimiento, es «realmente» estoicismo. Esto nos lleva a lo que los filósofos contemporáneos denominan el problema de la vaguedad. Al reflexionar, descubrimos que muchas cosas en el mundo carecen de límites definidos; es imposible determinar el punto exacto donde, por ejemplo, termina la materia física que conforma el Everest y comienzan las llanuras que lo rodean. Cualquier punto preciso sería completamente arbitrario. Pero de esto no concluimos que el Everest se extienda por todo el universo físico, ni siquiera por el continente africano. No podemos determinar los límites precisos del Everest, ni de ninguna otra cosa física, pero sabemos que debe tener un final en algún lugar.

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Otro aspecto es que el estoicismo clásico, incluso en sus diversas formas a lo largo de la historia, se basaba en la doctrina de la providencia como fuente de consuelo. Soportar las dificultades se hacía más fácil porque uno siempre podía adoptar la «perspectiva del universo» como recordatorio de que los males que le sobrevendrían a uno como individuo eran meramente aparentes; los daños individuales, en su conjunto, eran ilusorios, y cuando uno adoptaba la perspectiva del universo, comprendía que, en realidad, obraban para el beneficio del todo, contribuían al bien común.

La pregunta, entonces, es: ¿qué sucede con el estoicismo cuando se abandona esta perspectiva? Bueno, ya hemos visto lo que sucede: el nacimiento del estoicismo moderno. Es estoicismo sin la doctrina de la providencia.

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También quisiera mencionar que, si bien ciertas lecciones estoicas, como centrarse en lo que se puede controlar, siguen siendo valiosas, la principal conclusión estoica (que solo la virtud importa y que todo lo demás es indiferente) parece carecer de fundamento. Al fin y al cabo, la virtud se entiende como actuar en consonancia con la naturaleza, y tenemos justificación para la bondad de la virtud, pues creemos que la naturaleza nos es dada por el universo, que obra para el bien. Aunque creo que hablar de virtud es rescatable incluso si se rechaza la visión estoica del cosmos, pienso que la principal dificultad reside en creer que nada más importa. Podría sostenerse que solo podemos respaldar esto si creemos que lo que realmente importa es que el universo obra para bien. Y entonces, tenemos que rescatar la doctrina de la providencia.

Sí importa si alguien sufre; sí importa si uno tiene acceso a ciertas fuentes de placer; sí importa, de hecho, la muerte de un ser querido. Poseer bienes materiales, tener relaciones afectivas, gozar de buena salud física: todo ello contribuye a una buena vida. Tenemos que considerar si nos alejamos del estoicismo más pragmático, o si nos acercamos considerablemente a la visión de la buena vida que se nos presenta en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Tenemos que decidir si adoptamos el estoicismo auténtico o el moderno.

Pero existe otra opción: el énfasis estoico en aceptar las cosas como son, pero sin creer en la providencia del universo, puede conducirnos hacia una perspectiva más nietzscheana.

Para Nietzsche, es fundamental aceptar el destino, no un destino dictado por los dioses o la razón, sino el destino entendido simplemente como algo que sucede. Nietzsche escribe sobre esto en un pasaje de La gaya ciencia:

«¿Y si un día o una noche un demonio se colara en tu soledad más profunda y te dijera: “Esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una y otra vez; y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor, cada alegría, cada pensamiento, cada suspiro, y todo lo inefablemente pequeño o grande de tu vida, debe volver a ti, todo en la misma sucesión y secuencia: incluso esta araña y esta luz de luna entre los árboles, e incluso este momento y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se da la vuelta una y otra vez, ¡y tú con él, mota de polvo!”. ¿No te arrojarías al suelo, rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que te habló así? ¿O has experimentado alguna vez un momento tremendo en el que le habrías respondido: “Eres un dios, y jamás he oído nada más divino”? Si este pensamiento se apoderara de ti, tal como eres, te transformaría y posiblemente te aplastaría; la pregunta en cada cosa sería: “¿Quieres esto de nuevo y... ¿La pregunta «¿innumerables veces más?» recaería sobre tus acciones como el peso más grande? ¿O cuán bien dispuesto tendrías que estar contigo mismo y con la vida para anhelar con fervor nada más que esta confirmación y sello eternos y definitivos?

Para terminar, aunque encontremos puntos de mejoras en el estoicismo original, clásico o auténtico, no podemos dejar por alto los errores del estoicismo moderno, que Beatriz desarrollará más abajo. Pero quisiera dejar constancia aquí de uno crucial: que los estoicismos modernos están dispuestos a aceptar la muerte de la providencia, pero no están dispuestos a considerar que esto transformará radicalmente la vida ética. Sin la metafísica del estoicismo clásico, nos vemos obligados a buscar nuevas guías éticas.

El boletín Bitácora Reflexiva, dirigido por Daniela SV en Substack, es un espacio de pausa filosófica que promueve la lentitud reflexiva y la literatura como resistencia a la inmediatez digital. A través de sus publicaciones, se abordan temas como el estoicismo, la autenticidad y el pensamiento crítico en la vida cotidiana. Puedes explorar sus artículos y suscribirte.

La interpretación actual del Estoicismo

Por: Daniela SV

No es casualidad que en una época tan convulsa como la nuestra, atravesada por una de las crisis existenciales más profundas de la historia, haya un redescubrimiento del estoicismo, ya que esta filosofía surgió precisamente en un contexto de crisis. Ambas épocas tienen en común la búsqueda de bálsamos para paliar la crisis existencial.

Sin embargo, el estoicismo ha sido desvirtuado por el desarrollo personal en generaĺ y reinterpretado desde el hiperindividualismo y el hiperrendimiento actuales, al punto de que algunos suelen creer que ser estoico es ser una persona fría e indiferente a todo; es decir, una persona egoísta y sin sentimientos. Pero nada más alejado de la realidad. Por esa razón, para revalorizar el estoicismo gracias a las grandes enseñanzas éticas que nos ha legado, es importante mostrar que esta interpretación del estoicismo, fundada en una visión individualista y atómica del ser humano, es errónea y superficial.

Considero que esta deformación de la filosofía estoica se debe en gran medida, por una parte, al desconocimiento del contexto histórico y de quiénes fueron los estoicos, y por otra, a la falta de lectura profunda de las obras de los estoicos.

El estoicismo surge de la mano de Zenón de Citio en Grecia y, más tarde, pasa al mundo romano.

Nota del Editor: Como muchos otros filósofos antiguos, Zenón fundó una escuela. Esta escuela se reunía bajo un pórtico particular, una estoa, de donde deriva el nombre del movimiento. Finalmente, Cleantes sucedió a Zenón como líder de la Estoa, y más tarde le sucedió Crisipo, quizás el más importante de los primeros estoicos. Conservamos muy pocos escritos de Crisipo, salvo fragmentos, pero gracias a los escritos de otros autores antiguos sabemos que Crisipo fue el filósofo responsable de sistematizar el estoicismo, convirtiéndolo en una filosofía integral para la vida, el universo y todo lo demás.

No obstante, muchos “coaches” e “influencers” (que parece prefieren ser considerados “creadores de contenido”) que tratan al estoicismo sólo parecen conocer el estoicismo romano, olvidándose del griego. Esto también se debe a que, de los primeros estoicos —los estoicos antiguos— solo nos han llegado fragmentos indirectos a través de Diógenes Laercio, pues sus obras se han perdido. Por el contrario, del estoicismo romano —el estoicismo tardío—, sí tenemos las obras completas: Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, y las obras completas de Séneca, entre las que destacan las Epístolas a Lucilio. También, nos ha llegado el Manual de Epicteto, aunque esta obra fue escrita por un discípulo y no por el mismo Epicteto.

Contexto

El estoicismo surge en el siglo III a.C. durante la época helenística. Este período (llamado “helenístico”) abarca desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la conquista del Mediterráneo oriental y Asia Menor por parte del Imperio Romano (31 a. C.). Se lo denomina de esta manera porque durante esta época se da una expansión de la cultura griega, gracias a las conquistas del gran emperador macedonio. Su muerte desencadena la división y fragmentación del imperio construido por el emperador, lo que devino en constantes guerras por el poder. Todo esto derivó, justamente, en la desintegración de las polis o ciudades-estado griegas.

Es a causa de este contexto crítico que hay una vuelta hacia la interioridad como una búsqueda de respuesta ante la crisis política que representa, a su vez, una crisis identitaria del individuo —pues recordemos que la identidad del hombre estaba dada, para los griegos, ya con el hecho de formar parte de la polis. En palabras de Aristóteles, el hombre es un animal político—. Como les decía, es en este período de crisis, que surgen filosofías éticas que tratan de ofrecer un bálsamo al ser humano. Entre ellas, el escepticismo, el epicureismo y el estoicismo, en el que nos centraremos en este artículo.

Para comprender el estoicismo, entonces, hay que poner el foco en la desintegración de las polis griegas. Esto significó una crisis profunda de identidad para los griegos, pues su identidad estaba íntimamente construida desde la comunidad: la identidad del griego era profundamente social y política. Por lo tanto, la desintegración significó una terrible crisis existencial.

Estoicismo

A pesar de que el estoicismo surge en Grecia, los estoicos más citados son los estoicos tardíos, como Epicteto, que fue un esclavo, y Marco Aurelio y Séneca, grandes políticos romanos. Si bien el estoicismo antiguo desarrolló todo un sistema filosófico, estos últimos pusieron su foco en la ética. Y es esta esfera ética la que resuena más hoy en día, quienes buscan una “cura” ante lo insoportable que parece haberse vuelto la existencia en las últimas décadas, debido a la gran incertidumbre que atraviesa nuestra época, donde todo aquello que daba seguridad y contención a los seres humanos se ha ido erosionando, al punto de casi desmoronarse por completo.

Para comenzar, cabe mencionar que los estoicos tenían una concepción materialista y determinista del mundo y, también, una concepción empirista del conocimiento. A su vez, concebían el alma como un hálito o aliento cálido de naturaleza material.

Sostenían también que el Principio o Dios es el Lógos o Razón, concebida —como Heráclito— de modo material como un Fuego eterno que, en períodos cíclicos y delimitados, engendra todas las cosas y, luego, las reintegra en sí mismo tras una conflagración universal. De ahí, inferían la idea de un eterno retorno —concepto que será reutilizado por Nietzsche—. De esta visión sobre la realidad, se desprende que el mundo está ordenado según la razón y, por ende, todo sucede sgún la providencia.

Entonces, la virtud del hombre radicaría en vivir de acuerdo con la Razón: la virtud es actuar o vivir conforme a la propia naturaleza, que es como un reflejo de esa naturaleza cósmica universal que es, precisamente, racional. Para los estoicos, el único poder del hombre estará dado por aceptar la inexorabilidad del destino y cambiar la actitud ante la vida. Por consiguiente, el único camino que puede seguir el individuo para tener una vida mejor es lograr la fortaleza interna para aceptar y enfrentar las pruebas que la vida le presenta con la serenidad interna. En síntesis, es lograr la fortaleza para mantenerse incólume ante las adversidades: la templanza. Y ahí, precisamente, radica la virtud.

Por otro lado, para los estoicos tardíos —no así para los estoicos tempranos— el camino hacia la virtud será seguir el camino del medio: la moderación entre los extremos —punto en común con la ética aristotélica y el budismo.

En sínteais, las obras de los estoicos tardíos son un conjunto o compendio de preceptos morales, bastante generales, que tienen como meta lograr la fortaleza ante los hechos inevitables de la vida —como la muerte—, pues ahí se halla el ideal estoico de la imperturbabilidad del alma. Y ahí radica, precisamente, la libertad y, por ende, la felicidad o vida dichosa. Para ello, es necesario adquirir y desarrollar las virtudes. Todo esto es lo que caracterizará al sabio estoico que, para el estoicismo tardío, aparecerá como un ideal de impasibilidad e indiferencia ante la fortuna.

Ellos destacan:

el no atemorizarse ante el futuro, no anticipándolo, la fugacidad y finitud de la vida: los hombres son mortales y, por ende, la muerte es inevitable, la austeridad o ascetismo, pues es lo que nos permite no ceder ante los vicios o placeres.

La mala comprensión del Estoicismo

Dicho todo esto, vayamos a la cuestión que nos concierne. He dividido las contradicciones entre el estoicismo y el desarrollo personal en siete puntos. Veamos, una por una:

1. El estoicismo no busca el éxito humano:

Al contrario de lo que plantean los“creadores de contenido” y “coachs” del desarrollo personal —por lo menos una parte importante de ellos, que suelen tomar al estoicismo como una filosofía de cabecera—, en relación a que la meta es lograr el éxito en los distintos aspectos de la vida humana, el estoicismo plantea la completa indiferencia respecto de los asuntos externos, pues el apego a ellos es la causa del sufrimiento. Y esos aspectos no dependen de nosotros. Por ello, los estoicos veían como necesario lograr el desapego respecto de los aspectos humanos.

Esta visión errónea del estoicismo se debe a que el desarrollo personal sirve al sistema hipercapitalista e hiperproductivo en el que vivimos, donde solo importa el individuo y nada más, y donde se oculta una visión atomista del ser humano. Para los estoicos, la meritocracia y el ser hiperproductivo lo verían como modos de esclavitud, pues, justamente, ellos nos llaman a liberarnos de todas esas cadenas que nos atan. ¿De qué sirve alcanzar el éxito si uno termina siendo esclavo de necesidades artificiales, de estándares y de un sistema? La libertad radica en la indiferencia respecto de todas esas cosas, pues ahí se halla la serenidad interior: en que nada de eso nos importe.

2. No culpa al individuo por sus desgracias:

En segundo lugar, como el estoicismo tiene una concepción determinista de la realidad, a diferencia del desarrollo personal y la psicología actual, no pone toda la carga en el individuo; es decir, no culpa o responsabiliza al individuo por sus desgracias. Porque, para los estoicos, todo lo que nos ocurre en la vida está preestablecido en el Lógos o Principio Divino que así sea. Por lo tanto, no es nuestra culpa si nos pasan situaciones dolorosas.

No obstante, esto no implica caer en un victimismo, sino aceptarlo como un designio Divino y adquirir la fortaleza interna para afrontar las dificultades y adversidades de la vida. Hay cosas que no dependen de nosotros —por ejemplo, la muerte— y, por tanto, no podemos cambiarlas. En síntesis, los estoicos aceptaban los infortunios como un deseo de los Dioses y, por ende, como algo que no puede cambiarse, pero que puede dar lugar al aprendizaje y al logro de la templanza —la virtud estoica por excelencia.

Sin embargo, los “coaches” de desarrollo personal, aunque muchos de ellos toman al estoicismo como filosofía de cabecera, parecen olvidar esto. Sostienen que, al cambiar nuestro estado interno y nuestra perspectiva sobre lo que nos sucede, nuestra vida va a cambiar. Y desde ese lugar, muchas veces, juzgan a las personas a las que les cuesta avanzar, desconociendo que hay problemas de los que no se puede salir solo. Desconocen que la gran crisis existencial y los grandes problemas que nos atraviesan son estructurales y no individuales.

Esto deriva en el tercer punto.

3. No busca evitar el sufrimiento:

Mientras parte del desarrollo personal parece poner el foco en cómo evitar el dolor o el sufrimiento, el estoicismo propone todo lo contrario: las adversidades y desgracias son inevitables, inexorables y, de nuevo, no dependen de nosotros; nos van a ocurrir, queramos o no. Por eso, lo único que cabe hacer, según los estoicos, es lograr la imperturbabilidad y fortaleza que nos permita afrontar la vida con dignidad, con la frente en alto. Y si uno logra ese estado, entonces, esas desgracias no resultarían en sufrimiento; serían dolorosas, sí, pero no sufrimiento, en tanto se aceptan como parte ineludible de la experiencia humana que trae como resultado aprendizaje.

Estamos en una época que nos incita a negar lo negativo, a negar el dolor, a ocultar y reprimir las emociones negativas, como la tristeza, la angustia, el estar deprimido —en un sentido laxo de la palabra—, mientras que el estoicismo significa reconocerlo y aceptarlo, experimentar esas emociones en su justa medida porque son parte de lo que significa estar vivos y, por ende, inevitables. Lo que se busca, en última instancia, es el dominio sobre uno mismo.

4. Desprecio por lo mundano y por los placeres (similar al cristianismo y otras religiones):

Otro punto es que, mientras parte del desarrollo personal, entendida como una expresión de la era hedonista en la que vivimos, tiene como meta vivir una vida meramente placentera —es decir, el éxito estaría en poder obtener y disfrutar todos los placeres posibles (y ven al estoicismo como un modo de lograr esa vida exitosa)— los estoicos, por el contrario, mostraban un rechazo por los placeres, porque estos pueden llevar al vicio. Y el vicio es lo contrario a la virtud. Tenían como meta evitar los placeres o, en algunos casos, vivirlos con moderación, pues en ello veían una vida virtuosa, en la cual radicaba la dicha.

Entonces, similar al cristianismo y otras religiones, los estoicos mostraban desprecio por lo mundano, es decir, por las pasiones (emociones), los placeres y los vicios porque pueden llevar a al hombre a su perdición: a una vida desdichada. Por el contrario, proponían un estilo de vida bastante ascético o austero, al que consideraban una virtud. De hecho, por lo menos algunos de ellos, veían con buenos ojos la pobreza.

Ellos rechazarían el hiperconsumismo en el que vivimos hoy, lo verían como una perdición y una esclavitud para el hombre. Ellos tenían como meta, heredada de los cínicos, vivir conforme a la naturaleza. Y la naturaleza necesita muy poco para satisfacer.

5. Busca el desapego respecto de las cosas externas:

De ahí que el estoicismo busque el desapego o desprendimiento respecto de todo lo que no depende de nosotros; es decir, lo externo. Esto lo separa drásticamente del desarrollo personal que utiliza la idea del estoicismo para lograr el éxito en los distintos ámbitos humanos. Desde la visión estoica, los influencers de desarrollo personal siguen apegados a lo mundano y, por tanto, serían vistos como esclavos porque les sigue importando los logros humanos en base a estándares sociales. El camino estoico debería seguirse para desprenderse y liberarse de todas esas cadenas que nos atan. Dicho de otra manera, el camino estoico es el desapego.

6. No juzga a los demás:

Cuando veo videos de desarrollo personal o de psicología, a veces, me da la sensación de que se enfocan en juzgar a los demás. Si uno no consigue “ciertas cosas en la vida” es porque no se esforzó lo suficiente. Como dije antes, toda la carga la ponen en el individuo sin tener en cuenta el contexto. Por el contrario, los estoicos dan preceptos morales, pero son muy conscientes de que nadie es perfecto y que todos estamos en este camino. Se dan cuenta de las debilidades humanas y de lo difícil que es superarlas y superarse a uno mismo —por ejemplo, Séneca y Marco Aurelio—. Por ello, repiten tanto las mismas máximas. Son hombres que conocen sus propias vulnerabilidades y se enfrentan a ellas en todo momento. Y por ello, justamente, no juzgan a los demás, sino que nos invitan a fijarnos sólo en nuestra propia conducta.

Además, no juzgan debido a su concepción determinista, como expliqué antes: todo ya está prefijado, por lo que los infortunios que nos sucedan no dependen de nosotros y son inexorables. Y todo ser humano, por el hecho de serlo, va a pasar situaciones dolorosas. Si leemos a Séneca o Marco Aurelio, podremos ver constantemente cómo ellos escriben para sí mismos y hablan de sus propios errores, de sus imperfecciones, de su humanidad. Eran conscientes de sus propios defectos. Pero los “creadores de contenido” y “coachs” de desarrollo personal aparentan todo lo contrario porque, si no, no venden. Deben mostrar una imagen perfecta carente de toda humanidad: una apariencia de perfección.

Los estoicos nos recuerdan que estamos todos en la misma lucha y nos invitan a seguir adelante y afrontar nuestros miedos, debilidades e imperfecciones. Y en varias ocasiones repiten el consejo de no juzgar a los demás, que los tratemos con compasión y fraternidad. El sabio estoico no juzga ni culpa al otro por sus desgracias o debilidades, sino que lo impulsa a reconocerlo y superarlo.

Esto se une con el último punto.

7. El estoicismo no es individualista:

A diferencia de muchos creadores de contenido que parecen olvidar la importancia fundamental que tienen los vínculos para el bienestar humano, los estoicos, de forma similar al cristianismo, remarca el ideal de fraternidad y la importancia de la amistad. En muchos momentos, nos recuerdan que debemos tratar a todos los seres humanos con respeto y dignidad, en un mundo donde todavía existía la esclavitud —recordemos que Epicteto fue un esclavo.

Y esto también se debe a que se la da mucha importancia a la comunidad. De hecho, uno de sus lemas es actuar por el bien del conjunto, del ámbito comunitario. Pero esto choca en una época, como la actual, donde los lazos sociales y comunitarios parecen haberse roto, donde la comunidad que otorgaba identidad y servía como un lugar fundamental de contención para el ser humano, parece haberse desmoronado. Dicho de otra manera, una época donde los vínculos que nos humanizan son vistos como un estorbo para la realización del ser humano.

Para los estoicos, que vivieron en una época donde la comunidad era lo que otorgaba la identidad, esta era uno de los aspectos más importantes. Y la realización del hombre sólo podía darse en esa comunidad, no en aislamiento. Entonces, la fraternidad está dada, también, por el deber del individuo de aportar al bien común. Aun cuando ellos proponen el hacerse tiempo para uno mismo en soledad, para meditar y reflexionar, —necesario para el autoanálisis—, es igual de importante pasar tiempo de calidad con las personas queridas o amadas. Y el tener esos vínculos es algo por lo que estar agradecidos.

Conclusión

Por consiguiente, si bien en el estoicismo, como otras filosofías surgidas en el período helenístico, hay una vuelta hacia el sujeto, el estoicismo no es una filosofía puramente individual, pues el ser humano -se afirmaba- solamente puede realizarse en comunidad. El sabio estoico es alguien que aporta al bien común, que actúa en beneficio de la comunidad a la que pertenece. Está ahí el ideal de fraternidad. Por eso, Marco Aurelio insiste en que llevemos a cabo obras por el bien de los demás.

A su vez, los estoicos, a diferencia de la concepción hiper-individualista que prima en el desarrollo personal, exhortaban a pasar tiempo de calidad con los demás y acompañarlos en sus penas y alegrías. El vínculo con la familia y los amigos es un pilar muy importante. En ese sentido, a diferencia de la interpretación errónea de muchos de los “creadores de contenido” y los “coaches” de desarrollo personal, ser estoico no significa ser una persona fría e indiferente que se aleja de las demás personas y se pone en un pedestal desde el cual juzgar a los demás, sino todo lo contrario. Ser estoico también es guiar, aconsejar, acompañar al otro en su camino para que no se sienta solo en las peleas que debe afrontar en la vida. De ahí que Séneca le escribiera las Epístolas a Lucilio aconsejándole desde sus propias luchas y vulnerabilidades.

Los estoicos hablaban desde la humildad, desde sus propias imperfecciones. Al leerlos, vemos hombres que tenían sus luchas internas y que escribían para exhortarse y aconsejarse a sí mismos, antes que a los demás —como se puede leer en las Meditaciones de Marco Aurelio— y no decaer en la lucha contra el vicio y la corrupción en una sociedad sumamente degradada en lo moral (como era la Roma imperial).

Por lo tanto, ser estoico no significaba ser soberbio, sino todo lo contrario, pues reconocer los propios vicios, la propia falta de virtud, requiere la gran humildad de mirarse al espejo sin máscara y reconocer que todos nos equivocamos, que somos imperfectos, que estamos en este camino para aprender y que estamos muy lejos de ese ideal de sabio estoico. Sus consejos nos exhortan a salir adelante y luchar, no contra los demás, sino contra nosotros mismos, para lograr la fortaleza y la serenidad internas necesarias para vivir una vida dichosa.

La indiferencia de los estoicos, entonces, no es hacia las personas sino hacia las situaciones. Ellos tenían como ideal el desapego ante las situaciones de la vida: ¿por qué amargarse ante los hechos que nos suceden si no podemos cambiarlos, si van a suceder inexorablemente?. De esta manera, gracias a la indiferencia, buscaban “quitarle peso” a las situaciones y no verse afectados en forma desmedida por los vaivenes de la vida. De ahí que los estoicos le restaran importancia al éxito humano y que recomendaran llevar una vida austera.

En síntesis, la gran contradicción está en utilizar al estoicismo como un modo de lograr el éxito mundano cuando los estoicos propusieron todo lo contrario. La verdadera virtud radicaba, para los estoicos, en la superación del éxito como meta humana, de los vicios, de la corrupción en un mundo que busca constantemente corrompernos y degradarnos. El estoicismo es una exhortación a convertirnos en personas íntegras, a alcanzar la entereza moral —la virtud— mediante la indiferencia ante los vaivenes de la vida, para aprender a navegar las olas de nuestra existencia humana.

Bibliografía:



Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. García Gual, C., Alianza Editorial, Madrid, 2007.

Epicteto, Mnaual y Fragmentos, trad. de García Gual, C., Editorial Gredos, Madrid, 1995.

Epicteto, Manual, trad. de Alonso García.

Marco Aurelio, Meditaciones, trad. de Garcías Gual, C., Editorial Gredos, Madrid, 1977.

Séneca, Epístolas morales a Lucilio I, trad. de Roca Meliá, I., Editorial Gredos, Madrid, 1986.

Séneca, Epístolas morales a Lucilio II, trad. de Roca Meliá, I., Editorial Gredos, Madrid, 1989.

Copleston, F., Historia de la Filosofía 1, Grecia y Roma, Editorial Ariel, Barcelona, 1994. Por si te lo perdiste

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