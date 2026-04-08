Humanidades

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Discusión sobre este post

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Javier Sánchez Agudo
4d

Como de costumbre, una grandísima publicación. Esta y otras filosofías siempre han sido utilizadas para según qué cosas, por lo que sufren de tribulaciones, de «malpensamientos» o reflexiones que no tocan. Supongo que hay que ir prestos a la fuente original y empaparse primero de las nociones oportunas para después valorar cómo lo tratan este autor o esta autora contemporánea en el uso que se le pretende dar.

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Adrián Sussudio
4d

Gracias por la mención, Salvador. Y muy buen artículo.

Lo que saqué de analizar el estoicismo (y otras filosofías) es que cada etapa de la vida requiere unas herramientas distintas. Es decir, una mentalidad/filosofía para ese contexto.

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Por supuesto, sigue adelante.

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