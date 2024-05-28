Conspiración Católica

Teoría Conspirativa

Complot Papista: El discurso político en el Londres de finales del siglo XVII

El complot papista fue una supuesta conspiración católica para asesinar a Carlos II y reintroducir la fe católica en Inglaterra. A pesar de ser una ficción, la creencia en el complot se generalizó y muchos católicos inocentes fueron enviados a la muerte. Alejándose del enfoque de las historias recientes del complot, que permanecen predominantemente en los ámbitos de la discusión parlamentaria, los tribunales de justicia y los consejos del Rey, este volumen considera cómo los detalles del complot circularon más ampliamente. Investiga los numerosos medios de comunicación utilizados, principalmente los impresos, pero también los manuscritos y el boca a boca, por ejemplo en libros, panfletos, periódicos…