Constitución Romana

Constitución en el Período de la República Romana

"Recuerda, romano, que a ti te corresponde gobernar las naciones. Esta será tu tarea, imponer los caminos de la paz, perdonar a los vencidos y domar a los orgullosos con la guerra".

Polibio 6.11-18: [Polibio expone aquí un análisis general de la constitución romana en la época de la Segunda Guerra Púnica].

Existen tres divisiones del gobierno en el control de los asuntos del estado. Las tres estaban tan bien establecidas y organizadas en todos los aspectos en cuanto a sus respectivas funciones que nadie, ni siquiera los propios romanos, podía decir con certeza si su sistema de gobierno era aristocrático en su naturaleza general, o democrático, o monárquico. Y esta incertidumbre es razonable, ya que si nos centráramos en los poderes de los cónsules, parecería que su naturaleza era totalmente monárquica y real. Sin embargo, si nos centramos en los poderes del Senado, parecería un gobierno bajo el control de una aristocrac…