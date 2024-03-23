Contactos de la India con el Mundo Exterior durante la Antiguedad

Desde tiempos muy antiguos, la India tuvo contactos con el resto del mundo y ejerció una influencia enorme. No sólo por el comercio, sino también en el ámbito espiritual, la India ha contribuido al desarrollo de los países asiáticos por la divulgación masiva del hinduismo y el budismo. En épocas remotas, la India ya tenía fama de ser un país de maravillas, de grandes encantos y riquezas. Los viajeros de aquella época conocían dos rutas comerciales: la de las especias y la de la seda, la última de las cuales es en realidad doble, la del Norte y la del Sur. Posiblemente sean las dos rutas comerciales más antiguas del mundo.

En la India, los centros de comercio marítimo se hallaban por la costa de Coromandel y la ruta de la seda iba de la China, por Lob-Nor y Khotan, a la India. Por la costa de Coromandel aparecían barcos romanos, persas y árabes, y en sus puertos cargaban las riquezas de Chi…