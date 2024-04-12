Contratos de la Antigua Sumeria
Contratos Legales en la Antigua Sumeria: Ejemplos
Contrato de venta de un esclavo, Reino de Rim-Sin, c. 2300 a.C.
En esta transacción, los vendedores se limitan a garantizar que no reclamarán más al esclavo. Data de alrededor del año 2300 a.C., y es interesante como índice del desarrollo legal de esa época lejana.
Sini-Ishtar ha comprado un esclavo, llamado Ea-tappi, a Ilu-elatti y Akhia, su hijo, y ha pagado diez siclos de plata, el precio acordado. Ilu-elatti, y Akhia, su hijo, no reclamarán el esclavo en el futuro. En presencia de Ilu-iqisha, hijo de Likua; en presencia de Ilu-iqisha, hijo de Immeru; en presencia de Likulubishtum, hijo de Appa, el escribano, que lo selló con el sello de los testigos. El diez de Kisilimu, el año en que Rim-Sin, el rey, venció a los enemigos hostiles.
Contrato de venta de bienes inmuebles, Sumer, c. 2000 a.C.
Se trata de una transacción de los últimos días de la historia sumeria. Presenta un…
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Humanidades para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.