Contratos de la Antigua Sumeria

Contratos Legales en la Antigua Sumeria: Ejemplos

Contrato de venta de un esclavo, Reino de Rim-Sin, c. 2300 a.C.

En esta transacción, los vendedores se limitan a garantizar que no reclamarán más al esclavo. Data de alrededor del año 2300 a.C., y es interesante como índice del desarrollo legal de esa época lejana.

Sini-Ishtar ha comprado un esclavo, llamado Ea-tappi, a Ilu-elatti y Akhia, su hijo, y ha pagado diez siclos de plata, el precio acordado. Ilu-elatti, y Akhia, su hijo, no reclamarán el esclavo en el futuro. En presencia de Ilu-iqisha, hijo de Likua; en presencia de Ilu-iqisha, hijo de Immeru; en presencia de Likulubishtum, hijo de Appa, el escribano, que lo selló con el sello de los testigos. El diez de Kisilimu, el año en que Rim-Sin, el rey, venció a los enemigos hostiles.

Contrato de venta de bienes inmuebles, Sumer, c. 2000 a.C.

Se trata de una transacción de los últimos días de la historia sumeria. Presenta un…