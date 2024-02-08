La Conversión Religiosa en el Imperio Otomano

Conversiones al Islam: Cambio religioso en el Imperio Otomano

Bajo el dominio otomano, la conversión al islam tuvo lugar en los Balcanes de diversas formas, a menudo descritas como forzadas, voluntarias o "conversión por conveniencia". Sin embargo, la ley islámica prohibía estrictamente la apostasía para los musulmanes, que se arriesgaban a la pena de muerte.

Examinando el registro histórico de las conversiones islámicas durante la época otomana, la última literatura recoge nuevas ideas sobre la naturaleza de la conversión religiosa. Rechazando cualquier intento de explicar la islamización otomana en términos de los motivos de los conversos, una parte de la literatura se concentra en los prosélitos. En este caso, nada menos que el propio sultán Mehmed IV (1648-87) es recordado como un gobernante distante cuyo gobierno ineficaz condujo al desastroso asedio de Viena. Esa literatura analiza, a partir de texto…