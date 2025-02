Por: Alejandro Piad Morffis

Una primera versión de este artículo se publicó en el ya desaparecido Tech Writers Stack. Esta versión contiene estadísticas recientes, alguna experiencia adicional y una sección completamente nueva sobre herramientas y flujo de trabajo.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Decidí probar el modelo de suscripciones de pago hace un par de años. No fue porque pensara que podría hacer de la escritura técnica mi trabajo diario: ya tengo tres, y no puedo imaginarme sin hacer ninguno de ellos. Fue sobre todo por validación: para ver si podía conseguir que alguien se interesara lo suficiente por mis escritos como para estar dispuesto a pagar algo, no mucho, por ellos. Y además, no podía hacer daño, ¿verdad?



Resumiendo, funcionó... un poco. En cuanto a la validación, estoy más que contenta por mis 70 suscriptores de pago. No podía imaginar que ni una sola persona estuviera dispuesta a apoyar mis escritos. Esa energía extra también me ayudó a motivarme para escribir más y, espero, mejor.



Sin embargo, en términos de asequibilidad, la escritura técnica sigue siendo poco más que un pasatiempo -y a veces un pasatiempo bastante caro- para mí y probablemente para el 95% de mis compañeros escritores aquí en Substack.



Muchos de vosotros tenéis una gran experiencia en áreas en las que podríais cobrar una cantidad considerable por hora, pero preferís compartirla gratuitamente.



Y lo entiendo, creedme. Yo también lucho con la dicotomía de querer compartir todo lo que pueda con el mayor público posible y la realidad de tener demasiado poco tiempo y demasiado trabajo -el trabajo de verdad, el que paga la factura- para poder dedicarle a mi Substack todo el amor que me gustaría.



Así que, a lo largo del último año, he probado diferentes modelos para encontrar el equilibrio adecuado para hacer algo que me encanta -compartir algunas lecciones que tanto me ha costado aprender sobre temas técnicos a veces bastante especializados y complejos- de una forma que me pueda permitir.



En un extremo, intenté hacer artículos exclusivos, pero descubrí que algunos de mis mejores escritos se escondían a la vista de la gran mayoría de mis lectores. ¿Por qué escribir exclusivamente para 70 personas cuando otras 2000 están deseando leerlo?

En el otro extremo, probé el modelo de «apóyame si puedes», pero la mayoría de los lectores no pueden permitirse apoyarte, aunque quieran. Y para colmo, el modelo de suscripción parece estar en declive: sé que estoy cansada de las suscripciones, y probablemente tú también.



Pero creo que he encontrado un punto dulce, y quiero contártelo porque creo sinceramente que si a mí me funciona, a muchos de vosotros os funcionará, probablemente incluso mejor que a mí.

El quid de la cuestión es el siguiente: escribe un libro técnico junto con tu Substack, utilizando artículos gratuitos como material principal para el contenido y el canal principal para impulsar las ventas.



Durante los últimos ocho meses más o menos, he experimentado con esta idea y he encontrado un nivel de éxito tranquilizador, aunque modesto. Así que, en este artículo, quiero hacer tres cosas. Primero, convencerte de que éste podría ser un modelo de negocio muy bueno para ti también, independientemente de tu formación.

Segundo, darte algunas estadísticas de mi propia experiencia para mostrarte cómo podría funcionar. Tercero, ofrecerte algunos consejos concretos para que empieces ahora mismo.



¡Abróchate el cinturón!



El panorama general

He aquí (sólo una manera) de hacerlo.

Elige un tema sobre el que tengas conocimientos razonables y creas que te gustaría escribir con regularidad; por ejemplo, la teoría de grafos es uno de esos temas para mí; los grandes modelos lingüísticos son otro. Intenta escribir entre 2 y 4 artículos al mes sobre ese tema. Cada artículo se publica gratuitamente en tu Substack y se convierte en un nuevo capítulo (o parte de un capítulo mayor) de tu libro en curso.



Ahora bien, ésta es la parte que nadie te dice (¡o al menos nadie me dijo a mí!) No tienes que esperar a que el libro esté completo para venderlo. Al contrario, empieza a lanzar el libro desde el día cero. Escribe un artículo de lanzamiento con un índice o un par de capítulos introductorios. Explica a tus lectores por qué es la mejor forma de apoyar tu Substack, aunque seguirán obteniendo todo el contenido de forma gratuita. Encuentra una plataforma para vender PDFs (más sobre esto más adelante) y monta un campamento allí. Añade una llamada a la acción en cada nuevo artículo para recordar a los lectores que el libro existe. Tal vez incluyas un descuento temporal. Además, a medida que los nuevos artículos se conviertan en nuevos capítulos, tendrás que volver a los capítulos antiguos y editarlos, refactorizarlos, etc. Esto está bien, pero no te excedas. De vez en cuando, publica un breve artículo de actualización sobre el progreso del libro, en el que vuelvas a exponer el propósito y la cronología del libro y expongas lo que se ha añadido desde la última actualización (yo lo hago cada cuatro artículos más o menos). Es tu oportunidad de volver a presentar la idea del libro completo a nuevos lectores potenciales y recordar a los lectores antiguos que pueden apoyarte de esa forma en algo más que una nota a pie de página. Cuando el contenido del libro esté terminado (después de no menos de un año probablemente), y un primer borrador esté listo para su publicación, escribe un artículo de resumen y explica a tus lectores dónde pueden conseguir la versión terminada (lo más probable es que yo me autopublique, pero tú puedes elegir tu propia aventura).

Y ¡ya está! Es tan sencillo que parece que no puede funcionar, pero mis primeros experimentos dicen que funciona un orden de magnitud mejor que las suscripciones de pago.

¿Se meterá alguien en esto?

Sí, créelo: ¡algunas personas comprarán la cutre versión 0.1, suponiendo que sea un tema apasionante! Otros comprarán la 0.2 y la 0.3, hasta llegar a los que esperarán hasta que esté listo el borrador final.



Para endulzar el trato, suelo fijar un precio de «acceso anticipado» razonablemente bajo en comparación con lo que podría costar un libro técnico completo. También ofrezco otras ventajas, como un Discord privado para los primeros lectores, una mención especial en la sección de agradecimientos y otras cosas para animar a los lectores a formar parte del proceso en lugar de ser meros receptores del producto final.



Pero sobre todo, el argumento de venta es simplemente el hecho de que estoy escribiendo esto en público, incorporando los primeros comentarios. Eso, y el hecho de que tus lectores son increíbles y harán todo lo posible por apoyarte. Esto les da algo concreto, una transacción única que no desencadena nuestro pavor por otra suscripción.



Desde que me topé con esta idea, he cambiado por completo mi modelo de negocio de Substack. Se acabaron los artículos de pago. Con este modelo, he podido hacer que todo mi contenido sea abierto y gratuito, sin dejar de tener algo lo suficientemente valioso como para que algunos lectores estén dispuestos a pagar por ello.



Sigo teniendo habilitadas las suscripciones en mi Substack, aunque ahora se han convertido en una entrada gratuita a todos mis libros actuales y futuros. Los lectores que quieran apoyar todo mi trabajo y puedan permitírselo seguirán optando por una suscripción tradicional. Pero los que no puedan o no quieran atarse a otra suscripción tienen esta alternativa. Todos salimos ganando.



Además de todas las ventajas en términos de rentabilidad, hay otra forma en la que este giro ha repercutido positivamente en mi escritura, y es aún más importante: estoy más motivado que nunca para escribir.



Como ahora todo lo que escribo es público, sé que tendré tantos ojos como pudiera desear para cada artículo. Y al mismo tiempo, sé que no escribo exactamente gratis.

Cada artículo me reporta un goteo de ventas de nuevos libros, no lo suficiente para vivir de ello (todavía), pero sí para engañar a mi cerebro primate buscador de dopamina.

Algunos resultados propios

Si estás aquí por los números, permíteme compartir algunas de mis estadísticas de los últimos 8 meses. Empecé con esta idea a finales de febrero, y desde entonces he llevado a cabo tres proyectos de libros en mi cuenta de Gumroad:

La Ciencia de la Computación es un proyecto a largo plazo que pretende cartografiar toda la Ciencia de la Computación de forma accesible y emocionante. Está completado quizás en un 20%. The Hitchhikers Guide to Graph es una divertida introducción a la teoría de grafos y algoritmos que no requiere matemáticas de nivel universitario. Lleva aproximadamente un tercio del camino recorrido, aunque con retraso respecto a mis intenciones iniciales. Cómo entrenar a tu chatbot es un manual práctico sobre el uso de grandes modelos lingüísticos para crear aplicaciones geniales. Ya está casi terminado, y es con diferencia mi proyecto de escritura más exitoso hasta la fecha.

Cada uno tiene el mismo modelo de negocio. Puedes comprar la versión de acceso anticipado por un precio razonable o un paquete que te da los tres por el precio de uno. Ese es mi producto más vendido, por supuesto. A menudo ofrezco descuentos de hasta el 50% como CTA en los nuevos artículos, que son los principales impulsores de las nuevas ventas.



Hasta ahora he realizado casi 200 ventas, lo que no es mucho ni mucho menos, pero es al menos dos o tres veces mayor que mis ingresos por suscripción (las cifras exactas son difíciles de obtener debido a todos los intermediarios de ambos modelos). Sigue siendo insuficiente para reemplazar cualquiera de mis fuentes de ingresos regulares, pero cada día está más cerca.

Pero, pero...

«Pero espera -te pregunto-, se supone que escribir un libro es muy difícil».

Sí, lo es. Es más difícil que escribir una secuencia de artículos más o menos interconectados. Definitivamente, hay trabajo extra a la hora de escribir, formatear y configurar otra plataforma más (porque ¿por qué demonios Substack no tiene aún esa función, verdad?).



Pero he aquí la cuestión. Escribir es mucho más difícil que todo eso, y tú ya estás haciendo la mayor parte. El resto no es mucho más difícil. Si puedes escribir un artículo cada dos semanas, créeme, puedes escribir un libro técnico.

«Vale, pero, ¿y si no escribo sobre un tema único y centrado?».



Te escucho, estoy escribiendo no uno, sino tres (!) libros distintos sobre temas muy diferentes y para públicos diferentes porque tengo muchos intereses divergentes, y tengo tres o cuatro más que quiero empezar a escribir, pero soy lo suficientemente sensato como para comprender que no puedo ocuparme de más de 3 a la vez.



Tal vez puedas encontrar un subconjunto de tus artículos que puedan unirse en un tema coherente, como hice yo. O tal vez lo tuyo sea la variedad. Tal vez tu libro trate sobre 20 cosas raras e interesantes que poca gente sabe (¡os estoy mirando a todos los polímatas de ahí fuera!)



«Pero -te oigo otra vez- ¡sólo quiero compartir mis conocimientos libremente!».



Lo entiendo, y es encomiable, de verdad. Si te lo puedes permitir, claro. Pero lo que he descubierto es que, la mayoría de las veces, incluso los que ya tienen una posición económica muy estable acaban descubriendo que no pueden escribir gratis tanto como quisieran. Hay una cantidad finita de tiempo y muchas cosas que hacer con él.

Ésta es una forma de hacer que esa escritura gratuita sea al menos un poco autosuficiente.



Pero aún puedes hacer que el 100% de tu contenido sea gratuito. Eso es lo que yo hago con todos mis libros. Todo, incluido el código fuente, está disponible gratuitamente en Internet. El libro no es más que un cómodo envoltorio con algo de sirope adicional y un par de cerezas en la parte superior, si me perdonas la pésima metáfora.



La cuestión es que puedes adaptar este modelo a tus intereses y valores. Puedes hacer que todo o la mayor parte del contenido sea gratuito, o puedes hacer que el libro sea una versión ampliada de tus artículos. El núcleo de la idea es que el 80% o más del trabajo ya está hecho cuando pulsas publicar en Substack. Y el 20% restante podría ser suficiente para que todo el asunto sea, si no rentable, al menos asequible.

Algunas palabras finales

Escucha, defiendo firmemente este modelo de negocio porque te apoyo. Creo sinceramente que la mayoría de los técnicos que estáis ahí fuera tenéis lo que hace falta para hacer un libro convincente sobre vuestra área de especialización. Pero entiendo que esto no es para todos. Así que aquí tienes algunas razones por las que quizá no quieras hacerlo.



En primer lugar, requiere un esfuerzo adicional. La parte más difícil es, como puedes sospechar, escribir con constancia. Yo esperé más de un año para asegurarme de haber encontrado el flujo de trabajo y el ritmo que me permitieran escribir de forma más o menos constante sin que el resto de mi mundo se viniera abajo. Si sólo llevas un par de meses escribiendo técnica, quizá sea mejor esperar hasta que hayas encontrado tu ritmo.



En segundo lugar, te supone una presión adicional. Una vez que te comprometas con un tema, tendrás que encontrar la forma de seguir motivado para escribir sobre ese mismo tema durante más de un año, o el tiempo que tardes en terminar el libro.

Puedes tomarte algún descanso aquí y allá, por supuesto. Pero una vez que tienes a gente pagando por adelantado por algo que entregarás en un futuro próximo, inevitablemente se acumulará cierta presión.



Por último, todos sabemos que una vez que un hobby se convierte en un trabajo, deja de ser divertido. Existe el riesgo de que este modelo convierta tus momentos de exploración, por lo demás placenteros, en otra cosa más que tienes que hacer en lugar de una cosa que quieres hacer. No tengo ninguna poción mágica para combatir eso.

Aun así, he descubierto que mantener una variedad saludable de temas sobre los que escribir me permite procrastinar un tema mientras invierto en otro, engañando a mi cerebro de primate para que piense que esto no es trabajo.



Pero, en general, creo que éste es uno de los modelos de negocio más infravalorados para los redactores técnicos, y nunca ha habido un momento mejor para hacerlo.

Tienes la tecnología, la plataforma, y ahora una comunidad de escritores con ideas afines que te apoyan y te ayudan a mantener la motivación, y a veces te dan una patada en el culo si es necesario.



Por favor, sigue adelante y dale al menos una oportunidad a esta idea; te sorprenderá lo mucho que puedes disfrutar con ella. Si quieres algún consejo para empezar, no dudes en preguntar en los comentarios. Estaré encantada de compartir cualquier pequeña experiencia que tenga en este viaje.

Sobre Mostly Harmless Ideas

Agradecemos a Alejandro Piad, autor de Mostly Harmless Ideas, que nos permitiera traducir y reproducir su artículo. Es profesor universitario e investigador a tiempo completo, y trabaja en la intersección entre la inteligencia artificial y los sistemas formales. En Substack escribe sobre las muchas cosas que le interesan, desde temas técnicos sobre algoritmos, teoría de la CS e IA hasta piezas más históricas o filosóficas. También escribe ensayos de opinión sobre ciencia y educación, incluyendo despotriques ocasionales.

