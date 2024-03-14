Críticas a la Historia Ambiental

La empresa de la historia ambiental tiene sus problemas. No encaja muy bien con la formación típica de los historiadores. Puede deslizarse fácilmente hacia cuentos morales fáciles de edenes pasados expoliados por la codicia de alguien. Y para muchos científicos sociales, puede parecer creíblemente determinista desde el punto de vista medioambiental.

La historia medioambiental y el enfoque de los historiadores hacia el Estado-nación

Las cuestiones de lenguaje, formación e inclinación informan de una de las tres principales debilidades de la historia medioambiental. La primera es su incómoda compatibilidad con el Estado-nación como unidad de análisis. Durante más de un siglo, la mayoría de los historiadores se han definido a sí mismos en términos nacionales, como historiadores de Japón, Rusia, Canadá, México o algún otro estado-nación. La industria editorial y los mercados de trabajo académi…