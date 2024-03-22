Cronología de Historia de Gran Bretaña en el Siglo XIX

1789 Revolución Francesa 1790 Se publican las Reﬂecciones de Edmund Burke sobre la Revolución en Francia 1791-2 Publicación de Los derechos del hombre de Thomas Paine 1792 Se utiliza el gas de hulla para el alumbrado; se publica Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft 1793 Estalla la guerra con Francia; se crea la Junta Voluntaria de Agricultura; depresión comercial 1795 Comienza a adoptarse el sistema de ayuda al exterior "Speenhamland", que compensa los salarios hasta igualar el coste de la subsistencia 1796 Se introduce la vacunación contra la viruela 1798 Se publica el Ensayo sobre la población de T. R. Malthus; se introduce un impuesto del 10% sobre las rentas superiores a 200 libras 1799 Se suprimen los sindicatos; Napoleón es nombrado primer cónsul en Francia 1799-1801 Auge comercial 1801 Unión con Irlanda; primer censo británico 1802 Paz con Francia; Robert Peel intro…