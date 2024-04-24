Cronología de la Erradicación de la Pobreza

Cronología de la Erradicación de la Pobreza desde el Siglo XIX

En los últimos 200 años, el mundo ha hecho enormes progresos para acabar con la pobreza extrema.

1820: La gran mayoría del mundo vivía en la pobreza extrema hace 200 años. Sólo un pequeño segmento de la élite disfrutaba de niveles de vida más altos. Desde entonces, el crecimiento económico ha transformado nuestro mundo, sacando a más personas de la pobreza incluso cuando el número de habitantes se ha multiplicado por siete.

1945: Tras la Segunda Guerra Mundial, los representantes de 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas, en la que se reconocía que el mantenimiento de la paz está relacionado con la mejora del desarrollo social y la justicia social.

1964: El presidente Lyndon Johnson declara la "guerra a la pobreza" en Estados Unidos.

1970: El número de personas que viven en la pobreza extrema alcanza un máximo de 2.200 millones.

1981: El Ban…