Cronología Sumeria

Quinto milenio: Primeros desarrollos en Sumer

Cuarto milenio: Período protoliterario

Tercer milenio: Los reyes rivales y los períodos de unificación incluyen los períodos dinástico temprano, sargónico y Ur III

Primera mitad del segundo milenio:

Ascendencia de las dinastías amoritas de Isin, luego de Larsa y después de Babilonia. Este periodo termina con la devastadora incursión hitita hacia el 1600 a.C.

5000 Desarrollo temprano de Sumer 4000 Desarrollo de la alta civilización 3000 Rivalidades políticas y militares 2750 El legendario Gilgamesh gobierna Uruk, Enmebaragesi y Agga gobiernan Kish 2550 Mesalim gobierna Kish 2475 Ur-Nanshe gobierna Lagash, Meskalamdug gobierna Ur, el conflicto militar entre Lagash & Umma continúa mucho tiempo. 2375 Lugalzagesi de Umma unifica Sumer brevemente 2350 Sargón de Agade derrota a Umma y se apodera de Sumer y Akkad y crea un importante imperio político y económico 2230 La invasión de Gudea rompe la unida…