¿Ocurrirá lo mismo respecto a Israel?

Dubai pagó a Beyoncé 24 millones de dólares. Ella les dio su integridad.

Por: Tanya Gold

Una vez fui a Dubai. Es donde la tiranía se encuentra con el hipercapitalismo, y es tan horrible como suena.

Estaba ayudando a un amigo periodista a investigar para un artículo. Me pasaba el día admirando un dormitorio submarino en una laguna y una pista de esquí dentro de un centro comercial. Por la noche me encontraba con criadas víctimas de la trata, o con una mujer encarcelada por adulterio. Le pedí a un antiguo turista británico por qué venía aquí de vacaciones. Me contestó: «El personal te coge la polla si se lo pides». Eso es lo que les gusta a los occidentales de Dubai: la servidumbre. Y el tiempo.

En enero de 2023, en la gran inauguración del Atlantis The Royal, el hotel de lujo más nuevo de Dubai, Beyoncé ofreció su primera actuación en directo en cinco años. La actuación contó con una orquesta de 48 mujeres -qué feminista-, un cuerpo de baile libanés y su hija. Se dice que le pagaron 24 millones de dólares por la ocasión.

Su último álbum, Renaissance, es, entre otras cosas, un homenaje a la cultura queer negra. No interpretó ninguna de sus canciones; ¿cómo iba a hacerlo en un país donde la homosexualidad se castiga con la muerte? Así que cantó su catálogo anterior por el equivalente a diez Bugatti Chirons. Las tiranías ricas en petróleo tienen generosos presupuestos de marketing; están vendiendo la tiranía misma.

Lo que Beyoncé haga o deje de hacer por dinero no importaría de no ser por la moda del activismo de los famosos, que insinúa que la moralidad viaja con una estrella como su vestuario. Los acólitos de Beyoncé dicen que con sólo llegar a Dubai hizo que la ciudad fuera más alegre, una especie de protesta sutil. Quizá tan sutil que ni siquiera el gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid -acusado de secuestrar a dos de sus hijas por no cumplir sus deseos, una en Inglaterra y otra en un barco cuando intentaba huir de Dubai- se dio cuenta. ¿Reconsideraron sus ejecutores su postura sobre la homosexualidad mientras cantaban al son de «Drunk in Love»? ¿O se están riendo a carcajadas del golpe de relaciones públicas que supone convencer a un hasta ahora aliado gay para que actúe en la inauguración de un hotel en un país que odia a los gays?

Dubai, junto con Arabia Saudí, quiere reinventarse como destino turístico para cuando se acabe el petróleo. Allí no hay nada discreto: el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo; la Palmera Jumeirah, un archipiélago artificial con forma de palmera. Todo es inmenso y muy colorido, una distracción. Tiene que serlo: Para disfrutar en Dubai, debes cerrar los ojos al sufrimiento. Casi el 90% de los habitantes de Dubai son trabajadores emigrantes, y muchos de ellos viven en condiciones que equivalen a la esclavitud.

Beyoncé no es la única embajadora de marca de Dubai. La actriz australiana Rebel Wilson, que es gay, fue fotografiada en la inauguración de Nobu by the Beach en Dubai ese mismo fin de semana. (Participó en una ceremonia del sake.) Los miembros de la dinastía Kardashian-Jenner fueron fotografiados en fiestas posteriores, presumiblemente celebrando los valores comunes que comparten con Dubai: amor por la atención y el exceso.

La inauguración del hotel de lujo no es más que el último acto de una grotesca feria en la que las marcas y los famosos que practican el buen pensamiento en su país se venden al mejor postor en otros lugares, mientras intentan -y fracasan- mantener la altura moral. Tal vez en ningún lugar sea esto más claro y absurdo que en el mundo del deporte. La FIFA fue condenada por conceder la Copa del Mundo del año 2022 a Qatar, una tiranía en la que los trabajadores inmigrantes apenas son mejores que esclavos. (Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se dirigió a los críticos en Qatar el verano de 2022. «Hoy me siento africano», dijo, como un trastornado. “Hoy, me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy, me siento un trabajador emigrante”.

Pero él no es ninguna de esas cosas. Es un administrador de fútbol italo-suizo, heterosexual, acosado por acusaciones de corrupción.

Infantino, que podría dar una clase de arrogancia, es incluso menos honesto que el boxeador británico Anthony Joshua, quien, cuando se le criticó por aparecer en Arabia Saudí el año 2022, se limitó a decir: «No sé lo que es el lavado deportivo».

He aquí un ejemplo para el Sr. Joshua. Encuentra a Lionel Messi, el genio-idiota del fútbol, ahora reinventado como embajador turístico de Arabia Saudí, viviendo una «experiencia saudí definitiva» -mirando algo con prismáticos, montado en un buggy- en fotografías en visitsaudi.com. O Cristiano Ronaldo fotografiado con el príncipe heredero de Dubai, mirando la Palm Jumeirah.

Es de suponer que la última experiencia de Messi no incluye el abuso habitual de las mujeres, ni el asesinato de los críticos saudíes. No hay ninguna referencia al periodista Jamal Khashoggi, descuartizado con una sierra de hueso en el consulado saudí de Estambul en 2018 por orden de su gobernante Mohammed bin Salman, ni a la ejecución de niños. Al parecer, el país tiene esperanzas de albergar la Copa del Mundo en 2030. Probablemente lo conseguirá.

Esta connivencia entre celebridades occidentales y déspotas de Oriente Medio está propiciada por elementos que no parece saber lo que es el fascismo, el estalinismo o el nazismo, ya que insisten en confundirlo con cosas que no les gustan demasiado. Odian tanto sus propias democracias podridas que no pueden aceptar que otros lugares sean peores. Llama tiranía a una democracia y no reconocerás la tiranía cuando te entregue un cheque.

Esta lógica dice que, dados nuestros propios males, ¿qué tenemos que enseñar a Arabia Saudí? Y si no tenemos nada que enseñar a Arabia Saudí o a Qatar o a los EAU, ¿por qué no deberíamos irnos de vacaciones allí y disfrutar del lujo que crea la esclavitud en régimen de servidumbre? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, pedimos, entre mimosas y tratamientos faciales de dermoabrasión?

Los defensores de la tiranía -es decir, sus empleados contratados- dirán que darse un festín en estados autoritarios trae consigo una reforma gradual y nos enseña a ser menos racistas hacia una minoría demasiado olvidada y vulnerable: los gobernantes autoritarios. Yo pienso lo contrario. Normaliza la tiranía, utilizando lo que más nos gusta para seducirnos: el ocio.

