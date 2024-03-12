Cultura Popular Anticomunista durante la Guerra Fría

Un ejemplo: El comunista desnudo

Este es un libro anticomunista de 1958 escrito por el teórico político religioso estadounidense W. Cleon Skousen, antiguo empleado del FBI. El libro se ha reimpreso varias veces, la última en una edición de 2017 a través de la editorial Izzard Ink, y ha vendido más de un millón de ejemplares.

El tema principal del libro es un supuesto complot comunista para superar y controlar todos los gobiernos del mundo mediante la implantación del progresismo social y socavando la política exterior estadounidense a través de la promoción del internacionalismo y el pacifismo. Los primeros capítulos del libro abarcan la filosofía del comunismo marxista y soviético, así como parte de la historia del poder comunista en varios países, incluyendo la Unión Soviética y Cuba.

El libro ha sido muy discutido por los conservadores estadounidenses Glenn Beck y Ben Carson, este último declaró: "El …