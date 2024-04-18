La Decadencia en la República Romana

Las discusiones sobre la decadencia romana aparecen en algunos de los primeros textos literarios latinos que se conservan. El Trinummus, una obra escrita por el primitivo dramaturgo romano Plauto alrededor del año 190 a.C., se burla de los romanos preocupados por la degeneración moral causada por la creciente riqueza. La obra comienza con una alegoría en la que la divinidad Lujo (Luxuria) ordena a su hija Pobreza (Inopia) que entre en la casa de un hombre cuyos gustos extravagantes "han destruido su patrimonio". Megaronides, el primer personaje mortal que aparece en la obra, explica que las palabras de la diosa reflejan "una enfermedad que ha atacado nuestra buena moral aquí", "supera lo que es beneficioso para el bien común" e "interfiere en los asuntos privados y públicos". Estas críticas suenan serias, pero, a medida que se desarrolla la obra, Megarónides y una serie de otros personajes oficiosos se convierten…