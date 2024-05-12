Declaración de Guerra Británica a Francia de 1756

Se trata de la declaración de guerra británica a Francia del 17 de mayo de 1756.

Gran Bretaña declaró la guerra a Francia el 17 de mayo de 1756. La siguiente es una traducción mejorable de una reproducción del texto original impreso por Thomas Baskett, impresor del Rey, en 1756.

Descripción Declaración de Su Majestad Declaración de Guerra contra el Rey de Francia. Jorge R.

Los procedimientos injustificados de los franceses en las Indias Occidentales, y en América del Norte, desde la conclusión del Tratado de Aix la Chapelle, y las usurpaciones e invasiones hechas por ellos en nuestros territorios, y los asentamientos de nuestros súbditos en esas partes, particularmente en nuestra provincia de Nueva Escocia, han sido tan notorios y frecuentes, que no pueden sino ser considerados como una evidencia suficiente de un designio y una resolución formados en esa Corte, para perseguir invariablemente las medidas que…