Derecho Internacional durante el Período 1789-1870

Este artículo ofrece una bibliografía con sugerencias de lectura para cualquier persona interesada en el derecho internacional en el pensamiento y la práctica a lo largo de los primeros años del siglo XIX, que se amplía ligeramente para abarcar el periodo que va desde la escalada de acontecimientos políticos en París en 1789 hasta la unificación de Alemania en 1870. Estas fueron las décadas en las que el derecho público europeo se transformó en un derecho internacional con un potencial global, en las que el racionalismo fue desafiado por el historicismo, y en las que el derecho natural fue dejado de lado por el positivismo. Comienza con las décadas en las que la Revolución Francesa perturbó el orden del siglo XVIII, lo que finalmente desembocó en el acuerdo alcanzado en Viena, según el cual las cinco grandes potencias se esforzaron por mantener un orden europeo de forma concertada. Continúa con las déc…