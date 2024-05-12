Los derechos y deberes de la mujer en el Islam: Su historia

El tema de los derechos y deberes de la mujer en el Islam se ha visto a menudo empañado por la controversia, las opiniones personales y la ignorancia, y esto ocurre y ha ocurrido acerca de la historia de tales derechos y deberes. Aunque muchos eruditos se han ocupado de este tema, ha quedado pendiente la necesidad de debatir aspectos más amplios de la cuestión, enmarcada en el rol de la mujer en el munndo islámico. El propósito de la guía sobre la historia económica de la mujer en el mundo del Islam es ayudar a eliminar algunos de los malentendidos, opiniones prejuiciosas y falsedades que circulan sobre este tema.

Se ha dividido en 4 partes, y la primera es la siguiente: