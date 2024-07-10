Educación en la Historia de la Mujer

Educación en la Historia del Feminismo

La reforma educativa del movimiento femenino victoriano se refería principalmente a la provisión de educación secundaria y superior para las niñas y jóvenes de clase media. La educación elemental para los hijos de la clase trabajadora había sido asumida por la Sociedad Nacional de la Iglesia de Inglaterra y su rival no conformista, la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras. La expansión de sus esfuerzos, y la participación gradual del gobierno, ofrecieron oportunidades de carrera en la enseñanza, particularmente para las hijas de la clase artesana, pero no hicieron nada para resolver el miserable estado de la provisión educativa para las niñas de la clase media.

En este caso, las opciones eran muy limitadas: la autoeducación en casa, tal vez con la ayuda de un hermano con estudios universitarios; los servicios de una institutriz, no cualificada y mal pagada; o la asistencia a un pequeño internado, en el que se ha…