Ejército Español en la Guerra de los Siete Años

Cuando Felipe V, el primer Borbón, fue coronado, el ejército español ascendía a una fuerza equilibrada de casi 20.000 hombres. De esta fuerza limitada, 8.000 hombres estaban de guarnición en los Países Bajos (Pays-Bas) y 6.000 estaban reunidos alrededor de Milán (Italia). Sólo quedaban 6.000 hombres para defender España.

El propio rey disponía de una guardia a tiempo parcial (que prácticamente actuaba como guardia de honor sólo en ocasiones especiales) compuesta por "artesanos" residentes en Madrid y que servían voluntariamente en Palacio con un sistema de turnos.

En 1701, Felipe inició una especie de reorganización, pero las levas estaban mal dirigidas. La cooperación de los sacerdotes y alcaldes era escasa. La mayoría de los oficiales no se pusieron a cargo de sus hombres. La deserción masiva de reclutas era inevitable con la consiguiente pérdida de armas y equipos.

Después de 1706, sin embargo, la situaci…