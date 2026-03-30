Nota del Editor: En febrero de 2025, Trump citó una frase atribuida a este periodo: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. Este argumento es idéntico al que justificó el golpe de 1799: la idea de que la supervivencia de la nación (encarnada en el líder) es una prioridad superior a cualquier norma constitucional o división de poderes. Artículos en medios como The Wall Street Journal o Boston Review sugieren que Trump busca una “emancipación”, similar al golpe de Napoleón, de las restricciones tradicionales (el Congreso, los tribunales), utilizando decretos ejecutivos para gobernar de forma autónoma, tal como hizo Napoleón al establecer el Consulado. Ambos se presentan no como políticos tradicionales, sino como salvadores que vienen a restaurar el orden en una nación supuestamente al borde del abismo. Solo es necesario que haya todavía más desorden en el EEUU actual.

Para el otoño de 1799, el gobierno de Francia, el Directorio, se encontraba en una posición precaria. Establecido en 1795 para estabilizar Francia tras años de revolución y terror, había enemistado, en cambio, a casi todas las facciones políticas del país.

La pregunta obvia que podemos hacernos es por qué. ¿Por qué el Directorio fue tan impopular en 1799? ¿Qué hizo el gobierno entre 1795 y 1799 para alienar a la sociedad francesa hasta tal punto?

Su creciente impopularidad se debió a:

manipulación constitucional

quiebra

Una política exterior desastrosa y la incapacidad para controlar la narrativa

Todo ello crearon un terreno fértil para la eventual toma del poder por parte de Napoleón.

El golpe del 18 de Brumario. Fuente de la imagen: Wikipedia , François Bouchot , dominio público ...

1. Manipulación política e ilegitimidad

Desde sus inicios, el Directorio se vio aquejado por una crisis de legitimidad. La Constitución de 1795 ofrecía un sufragio más limitado que la de 1791, y especialmente que la de 1793. Sin embargo, la reducción del electorado fue solo una de las medidas que adoptó el nuevo régimen para consolidar la república y evitar que se repitiera lo ocurrido en 1791, cuando el decreto de autolimitación prohibió a los diputados en ejercicio presentarse a las siguientes elecciones. Bajo el nuevo sistema, solo un tercio de los escaños en los Consejos estaban sujetos a elección, mientras que los dos tercios restantes estaban ocupados por diputados en ejercicio.

Esta medida provocó un levantamiento en París, no una revuelta de los sans-culottes , sino una monárquica, liderada por la respetable burguesía urbana propietaria. La rebelión solo se sofocó con gran derramamiento de sangre y mediante el despliegue del ejército contra los insurgentes, convirtiendo al Directorio en el primer gobierno francés en usar la fuerza militar contra el pueblo desde los disturbios de Réveillon en la primavera de 1789 .

Atrapado entre los realistas y los restos de los jacobinos, el Directorio fracasó repetidamente en su intento de mantener legítimamente el control sobre el poder legislativo y, como en 1795 , tuvo que recurrir al ejército para mantenerse en el poder.

Nota del Traductor: Para entonces, los jacobinos ya no eran el grupo todopoderoso que lideró el “Terror” con Robespierre (ejecutado en 1794). En este periodo, los jacobinos sobrevivientes se reorganizaron como una oposición política de izquierda radical. Tras ser perseguidos después de la caída de Robespierre (la “Reacción Termidoriana”), los (neo)jacobinos comenzaron a recuperar influencia legalmente.

El golpe de Estado del 18 de Fructidor (4 de septiembre de 1797): Las elecciones de 1797 introdujeron una importante oleada de diputados realistas en el parlamento, amenazando con alejar a Francia de los ideales republicanos. Temiendo un resurgimiento realista, los Directores dieron un golpe de Estado con el apoyo del ejército, purgaron a más de 170 diputados y anularon los resultados electorales en muchos departamentos. Se clausuraron periódicos de la oposición, se deportó a destacados realistas a la Guayana Francesa y se reforzó la censura. Este acto convenció a muchos de que el Directorio jamás permitiría el funcionamiento de un verdadero gobierno representativo.

El golpe del 22 de Floréal (11 de mayo de 1798): Al año siguiente, los jacobinos de izquierda obtuvieron victorias en las elecciones legislativas. Una vez más, el Directorio reaccionó anulando los resultados en varios departamentos e inhabilitando a unos 130 diputados . A diferencia del golpe de Fructidor, que tuvo como objetivo a los realistas, este golpe enemistó a los republicanos radicales.

Estas repetidas intervenciones dejaron claro que el Directorio no aceptaría desafíos ni monárquicos ni jacobinos. En lugar de unir al país, logró alienar a ambos extremos del espectro político, quedándose con pocos aliados leales. Sin embargo, para ser justos con el Directorio, nada garantiza que sus oponentes hubieran sido más tolerantes si la situación se hubiera invertido.

2. Caos económico y quiebra

La mala gestión económica erosionó aún más la credibilidad del Directorio. El gobierno revolucionario inicialmente dependía en gran medida de los “asignados”, una moneda de papel respaldada por bienes confiscados a la Iglesia. Sin embargo, con el tiempo, la impresión descontrolada provocó hiperinflación. Para cuando el Directorio asumió el poder, los asignados eran prácticamente inútiles, con un valor de tan solo el 1% de su valor nominal.

La impresión de asignados cesó en 1796, pero el Directorio probó suerte con una nueva moneda de papel —el mandato territorial— que no tuvo mejor suerte y colapsó aún más rápido.

Finalmente, el gobierno tuvo que admitir que la única forma de estabilizar la economía era abandonar por completo el papel moneda y volver a la acuñación de monedas. Sin embargo, años de inestabilidad habían retirado la moneda de circulación. Para llenar sus arcas, el Directorio restableció varios impuestos indirectos impopulares del Antiguo Régimen y explotó los territorios conquistados , obligándolos a pagar un alto precio por su «liberación». Esto hizo que el gobierno dependiera cada vez más de sus generales y de los saqueadores de las conquistas. Italia fue el ejemplo más claro, aunque no el único.

En septiembre de 1797, sin una solución a corto plazo a la vista, el Directorio tomó la drástica decisión de declararse en bancarrota parcial, conocida como la “bancarrota de los dos tercios”. El gobierno repudió dos tercios de su deuda nacional, incumpliendo de hecho sus obligaciones con los tenedores de bonos e inversores.

Las consecuencias fueron inmediatas.

Los acreedores adinerados, muchos de los cuales habían invertido fuertemente en bonos del gobierno, perdieron enormes sumas y se volvieron amargamente contra el régimen.

Los ciudadanos de a pie, que ya lidiaban con la inflación y la escasez, se enfrentaban a una inseguridad financiera aún mayor.

La capacidad de Francia para endeudarse disminuyó aún más, lo que obligó al Directorio a imponer nuevos impuestos impopulares y préstamos forzosos, profundizando el resentimiento.

3. Guerra y reclutamiento

A pesar de sus defectos, el Directorio logró un gran éxito: puso fin a la Guerra de la Primera Coalición. Para 1797, todos los rivales continentales de Francia habían sido derrotados. Sin aliados, incluso Gran Bretaña parecía dispuesta a negociar, pero el gobierno de William Pitt consideró exorbitantes las exigencias francesas y rompió las conversaciones en el otoño de 1797.

Con Europa en paz temporalmente, el Directorio podría haber consolidado su posición. En cambio, embriagado por el éxito, se embarcó en una ambiciosa campaña expansionista en 1798, derrocando a los Estados Pontificios, la Confederación Suiza y el Reino de Nápoles.

La empresa más audaz fue la invasión de Egipto, liderada por Napoleón Bonaparte, quien se propuso conquistar Egipto y usarlo como plataforma para amenazar la India británica. La invasión tuvo éxito inicialmente: los franceses conquistaron Egipto con poca dificultad, aunque la población se mantuvo hostil. Sin embargo, cuando el almirante Nelson destruyó la flota francesa en la batalla del Nilo, el ejército quedó aislado de Francia y, en la práctica, atrapado en su propia conquista.

Envalentonado por este revés, el sultán otomano declaró la guerra, a la que pronto se unieron Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, formando la Segunda Coalición .

Francia no estaba preparada. Con su ejército reducido a unos 270.000 hombres, los franceses sufrieron derrotas a principios de 1799. Para reponer sus filas, el Directorio ordenó el reclutamiento masivo, lo que provocó un resentimiento generalizado y revueltas rurales donde la resistencia al servicio militar era más fuerte.

La legislatura también se volvió contra el ejecutivo. La nueva mayoría jacobina obligó a tres de los cinco directores a abandonar sus cargos y estuvo a punto de presentar cargos contra los miembros salientes. Posteriormente, los jacobinos introdujeron dos medidas sumamente controvertidas para impulsar el esfuerzo bélico:

Un préstamo forzoso que afecta desproporcionadamente a los ricos, profundizando la hostilidad de la élite.

La Ley de Rehenes, que permite a las autoridades detener a familiares de emigrados y presuntos monárquicos.

En septiembre de 1799, el diputado jacobino y general Jean-Baptiste Jourdan incluso propuso declarar al país “en peligro” en virtud de la Ley del 5 de julio de 1792 , que otorgaba poderes de emergencia a las autoridades. La moción fue rechazada por 245 votos contra 171, y las noticias de las victorias francesas en el frente tranquilizaron brevemente a la capital.

4. Un fracaso en el control de la narrativa

A pesar de la creciente oposición, el Directorio carecía tanto de la fuerza como de la voluntad para reprimir por completo la disidencia. Su censura relativamente leve permitió la proliferación de periódicos y panfletos antigubernamentales que atacaban sin cesar la corrupción del régimen, la manipulación electoral y los fracasos financieros.

La prensa magnificó cada error, retratando a los directores como una camarilla de incompetentes egoístas aferrados al poder, a menudo con resultados cómicos. Napoleón, por ejemplo, pocos días antes del golpe, reprendió al secretario de Barras frente a un regimiento, citando fragmentos de un periódico jacobino.

Mientras tanto, figuras ambiciosas explotaron el creciente descontento, y ninguna con mayor eficacia que Napoleón Bonaparte. Mediante una propaganda cuidadosamente orquestada, Napoleón cultivó la imagen de un salvador nacional, por encima de las disputas internas y las mezquinas intrigas políticas. Sus victorias en Italia y Egipto fueron glorificadas, y su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo decisivo.

A finales de 1799, el apoyo al Directorio se había desmoronado en prácticamente todos los grupos sociales y políticos. Los realistas despreciaban su persecución, los jacobinos condenaban su autoritarismo, los ricos resentían sus políticas financieras y los pobres sufrían las peores consecuencias de sus fracasos.

Con el régimen públicamente desacreditado, varias facciones conspiraron para derrocarlo. Napoleón regresó a Francia en el momento oportuno y fue contactado de inmediato por los conspiradores. Sin embargo, antes de abordar el golpe de Estado, veamos cómo planearon los conspiradores derrocar al Directorio.

Emmanuel Joseph Sieyès, el veterano revolucionario que fue el cerebro inicial del plan, aunque posteriormente fue superado por Napoleón. Fuente de la imagen: Wikimedia Commons , dominio público, Jacques-Louis David.

El plan

Para el otoño de 1799, el Directorio francés estaba aislado y ampliamente desacreditado. Entre sus propios miembros, Emmanuel-Joseph Sieyès —el influyente abad que una vez había conmocionado a Francia con su panfleto ¿Qué es el Tercer Estado? — llegó a la conclusión de que el gobierno se había vuelto inviable.

Veterano revolucionario, Sieyès vislumbró un nuevo sistema político: uno con un poder ejecutivo más fuerte, capaz de preservar la República y poner fin a años de caos faccional. Pero para hacer realidad esta visión, necesitaba un socio con prestigio militar y apoyo popular .

La inclusión de los militares en los planes de Sieyès tenía como objetivo tanto proteger a los conspiradores de la reacción popular —en caso de que París se sublevara contra ellos— como presionar a los diputados.

Sin embargo, Sieyès necesitaba un general de confianza. Su primera opción fue el joven Barthélemy Joubert, pero su muerte en combate frustró esa posibilidad. Jourdan y Augereau eran jacobinos convencidos, por lo que fueron descartados, al igual que el general Bernadotte, quien se había visto obligado a dimitir del Ministerio de Guerra apenas unas semanas antes debido a las maniobras de Sieyès.

Sieyès y sus aliados también se pusieron en contacto con los generales McDonald y Moreau, pero ambos se mostraron reacios a involucrarse.

Así, cuando la noticia del regreso de Napoleón Bonaparte de Egipto llegó a oídos de los conspiradores, Talleyrand y Lucien Bonaparte convencieron rápidamente a Sieyès de que Napoleón era el hombre indicado. La bienvenida de héroe que recibió Napoleón en su viaje hacia París sin duda reforzó su convicción.

A principios de noviembre de 1799, los conspiradores ya habían tramado un plan para desmantelar el Directorio y sustituirlo por un nuevo régimen.

1. Creación de un vacío potente

El primer paso fue neutralizar el poder ejecutivo destituyendo a los directores en funciones. Sieyès y Ducos renunciarían voluntariamente, dando la impresión de un colapso interno, mientras que se presionaría a los tres directores restantes para forzar su renuncia.

El objetivo era orquestar una dimisión masiva simultánea, dejando a la República sin un poder ejecutivo en funcionamiento. De este modo, los conspiradores fabricarían una crisis constitucional, que luego podrían “resolver” a través de sus aliados en los Consejos .

Es importante destacar que este enfoque evitó la violencia manifiesta, que podría haber provocado una reacción pública adversa o resistencia dentro del ejército.

De tener éxito, el Directorio se disolvería prácticamente por sí mismo, lo que permitiría a los conspiradores presentar su intervención como un acto necesario de estabilización, en lugar de la codiciosa y descarada toma de poder que realmente era.

2. Utilizar el poder legislativo para legitimar el golpe de Estado.

Tras crear un vacío de poder, los conspiradores planearon recurrir a los dos órganos legislativos —el Consejo de los Antiguos y el Consejo de los Quinientos— para encubrir sus acciones con una apariencia de legalidad constitucional.

El plan era el siguiente:

Convencer al Consejo de Ancianos para que apruebe un decreto que disuelva el Directorio, alegando una conspiración jacobina (ficticia) contra los Consejos.

Trasladar ambos ayuntamientos a Saint-Cloud , lejos de las conflictivas calles de París , garantizando así su seguridad y minimizando las interferencias.

Convencer a los legisladores para que autorizaran la redacción de una nueva constitución y nombraran a tres cónsules provisionales —Napoleón , Sieyès y Ducos— hasta que el nuevo sistema estuviera en vigor.

3. Por qué los conspiradores creían que tendría éxito

El plan se basaba en la velocidad, el control y las apariencias:

Legitimidad a través del procedimiento

Sieyès creía fervientemente en dotar al golpe de Estado de una apariencia constitucional. Al canalizarlo a través del poder legislativo, los conspiradores esperaban evitar disturbios civiles en la volátil capital y acusaciones de traición.

Se trataba también de aprovechar la debilidad del Directorio, que contaba con pocos defensores y las facciones políticas estaban fragmentadas. Sorprendentemente, dos de sus propios miembros, Sieyès y Ducos, formaban parte de la conspiración, mientras que un tercero, Barras, había ofrecido sus servicios a Napoleón días antes, aunque este lo rechazó tajantemente.

Control de las Fuerzas Armadas

El papel de las fuerzas armadas era principalmente protector: resguardar a los conspiradores de posibles represalias en París e impedir que sus oponentes pusieran al ejército en su contra.

A pesar de su meticulosa planificación, el golpe de Estado estaba plagado de riesgos. Si la legislatura se negaba a cooperar, o si el ejército dudaba (el general Lefebvre , comandante de la guarnición de París, solo se involucró en la conspiración el mismo día en que el Consejo de los Antiguos acordó trasladarse a Saint-Cloud), los conspiradores podían ser fácilmente tachados de traidores y enfrentarse a la ejecución.

Sin embargo, al orquestar un vacío político simultáneo, la aprobación legislativa y el respaldo militar, Sieyès y Napoleón creían haber ideado una estrategia casi infalible. En teoría, el golpe de Estado se presentaría como una respuesta legal a una emergencia nacional, en lugar de un ataque a la constitución de la República .

Como pronto revelarían los acontecimientos del 18 y 19 de Brumario del año VIII (9 y 10 de noviembre de 1799), la ejecución del plan resultaría mucho más caótica de lo que sugería su elegante diseño.

Durante gran parte de su carrera, los hermanos de Napoleón resultaron ser más una carga que una ventaja para el Emperador, excepto durante el Golpe de Brumario, cuando la rápida reacción de Lucien fue crucial para el éxito del golpe. Fuente de la imagen: Wikimedia Commons , François-Xavier Fabr , Dominio público

El golpe de Estado

Una de las principales debilidades del plan de los conspiradores era su duración: se extendía a lo largo de dos días, un plazo peligroso que podía dar tiempo a sus enemigos para movilizarse.

Pero, a pesar del riesgo, el primer día transcurrió sin mayores problemas.

Día uno: Los consejos acuerdan trasladarse a Saint-Cloud.

En la madrugada del 18 de Brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), los diputados del Consejo de Ancianos fueron convocados a una sesión de emergencia. Allí, los aliados de los conspiradores, incluido el Presidente del Consejo, advirtieron sobre un supuesto golpe de Estado jacobino que amenazaba la República.

Según la constitución, los Ancianos tenían derecho a trasladarse a un lugar más seguro en caso de emergencia. Se convocó una votación de inmediato y la mayoría estuvo de acuerdo. La sesión también nombró al general Napoleón Bonaparte comandante del ejército parisino, incluidas las tropas que custodiaban ambos Consejos.

Antes de que concluyera la reunión, Napoleón pronunció un breve discurso en el que prometió proteger la República .

Segundo día: La tormenta en Saint-Cloud

El segundo día prometía mayores dificultades. Para que se pudiera llevar a cabo cualquier reforma constitucional, los conspiradores necesitaban mayorías tanto en el Consejo de Ancianos como en el Consejo de los Quinientos. Este último estaba dominado por los jacobinos, lo que hacía que la victoria distara mucho de ser segura.

Sieyès, ya preocupado, propuso una solución simple pero brutal: arrestar a los principales diputados jacobinos. Pero Napoleón y Lemercier se opusieron a semejante demostración de fuerza, prefiriendo mantener la apariencia de legalidad el mayor tiempo posible.

Aun así, un contingente militar de aproximadamente 3.000 soldados rodeaba Saint-Cloud , y su presencia era innegable a la llegada de los diputados. Dado que el castillo todavía estaba en preparación, los diputados tuvieron tiempo suficiente para deliberar y debatir, lo que propició el aumento de la sospecha y la tensión.

Al mediodía, ambos Consejos finalmente abrieron sus sesiones. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a respaldar la propuesta presentada por los aliados de los conspiradores. En el Consejo de los Quinientos, un diputado jacobino incluso sugirió que todos los miembros y soldados —incluidos sus oficiales— renovaran su juramento a la Constitución que los conspiradores planeaban reescribir.

Afortunadamente para Napoleón, la moción nunca se sometió a votación. Sin embargo, sigue siendo una incógnita histórica : ¿qué habría ocurrido si se hubiera visto obligado a jurar lealtad a una constitución que pretendía destruir?

Con el paso de las horas, los diputados se mantuvieron firmes. Hacia las cuatro de la tarde, Napoleón perdió la paciencia y decidió intervenir personalmente.

Entró por primera vez en el Consejo de Ancianos, pero su discurso fue un desastre . El día anterior, lo había preparado meticulosamente; ahora, improvisando bajo presión, titubeó. Inexperto en oratoria, Napoleón no pudo articular un discurso convincente en medio del aluvión de preguntas y acusaciones que le gritaban. Sus palabras se convirtieron en un divague incoherente, hasta que su secretario, Louis de Bourrienne, le susurró: «General, ya no sabe lo que dice».

Lo peor estaba por llegar. Al salir de la cámara de los ancianos, Napoleón entró en el Consejo de los Quinientos, acompañado por granaderos. Allí, lo recibió una turba furiosa de diputados que lo abuchearon, lo insultaron e incluso lo agredieron físicamente. Aturdido, Napoleón estuvo a punto de desmayarse mientras sus granaderos formaban un muro protector a su alrededor y lo escoltaban fuera.

Pálido como un fantasma, aún estaba conmocionado cuando se encontró con los demás conspiradores, quienes supuestamente saludaron a Sieyès como «General». Sus colegas, con la mente más despejada, le instaron a usar la fuerza de inmediato. No fue demasiado pronto: llegó un mensaje de Talleyrand advirtiendo que el Consejo de los Quinientos había declarado a Napoleón fuera de la ley .

Por suerte para Napoleón, Talleyrand estaba equivocado. De hecho, Lucien Bonaparte, hermano menor de Napoleón y presidente de los Quinientos , había logrado retrasar la votación, instando a los diputados a debatir antes de actuar. Aun así, envió un mensaje urgente a su hermano: a menos que usara la fuerza, no podía garantizar el control de la cámara.

La intervención de Lucien salva el golpe de Estado.

Ya algo recuperado, Napoleón dirigió un breve discurso a la Guardia de los Consejos, pero esta permaneció en un silencio inquietante. Los soldados regulares que se encontraban fuera se mostraron más comprensivos, pero con la lealtad de la guardia legislativa en duda, todo pendía de un hilo.

¿Se resistiría la Guardia si ordenara a sus tropas desalojar la sala?

Antes de que se pudiera plantear esa cuestión, la astucia de Lucien Bonaparte salvó la situación. Cuando los soldados entraron en la cámara para escoltarlo fuera, Lucien temió al principio que vinieran a arrestarlo. Sin embargo, una vez fuera, recuperó la compostura y supo sacar provecho de la situación.

En un momento dramático, Lucien se dirigió a las tropas, declarando que “diputados armados” estaban aterrorizando a los representantes del pueblo e incluso habían intentado asesinar a Napoleón. Como Presidente del Consejo , ordenó a los soldados que desalojaran la sala.

La Guardia obedeció, irrumpió en el salón y dispersó a los diputados, salvando así a Napoleón de ser declarado formalmente fuera de la ley .

El nacimiento de un nuevo régimen

Unas horas más tarde, Lucien volvió a demostrar su valía. Reunió a un pequeño grupo de los Quinientos —quizás tan solo treinta diputados, apenas el 10 % del quórum legal— y los presionó para que votaran a favor de la abolición del Directorio. Posteriormente, se manipularon las cifras para que la sesión pareciera legítima.

El Consejo de Ancianos ratificó rápidamente la medida, poniendo fin formalmente al Directorio y nombrando un gobierno ejecutivo provisional compuesto por Napoleón Bonaparte, Emmanuel-Joseph Sieyès y Roger Ducos .

Se nombró una comisión conjunta de diputados de ambos Consejos para redactar una nueva constitución, que fue completada y ratificada por plebiscito en diciembre de 1799. Así nació el Consulado, marcando el fin de la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte como Primer Cónsul de Francia.

Conclusión

El golpe de Estado del 18 de Brumario triunfó a pesar de su caótica ejecución. Napoleón perdió la compostura en Saint-Cloud, Lucien Bonaparte tuvo que intervenir de forma decisiva y, finalmente, los soldados dispersaron a los diputados por la fuerza. El Directorio se derrumbó casi de la noche a la mañana, dando paso al Consulado. En definitiva, el éxito del golpe se debió menos a una planificación impecable que a la debilidad de sus oponentes y a una nación cansada de la inestabilidad.

En resumen, el éxito del golpe de Estado se puede atribuir a los siguientes tres factores:

Apatía pública

A finales de la década de 1790, la mayoría de los ciudadanos franceses se habían alejado de la política. La participación electoral bajo la Constitución de 1795 solía caer por debajo del 15%, lo que reflejaba una desilusión generalizada con el Directorio, considerado corrupto e ineficaz. Tras años de revolución, terror y guerra , el pueblo anhelaba estabilidad. La imagen de Napoleón como un líder decidido y competente ofrecía esperanza de orden.

Soporte interno

Dentro del gobierno, los conspiradores encontraron poca resistencia. Sieyès y Ducos dimitieron, mientras que Gohier, Moulins y Barras fueron divididos o neutralizados. Funcionarios clave como Joseph Fouché se mantuvieron al margen, a la espera de ver quién prevalecería. Pocos creían que valiera la pena defender el Directorio.

Control militar

El mando de las tropas leales de Napoleón aseguró la victoria. La guarnición de París y las unidades cercanas obedecieron sus órdenes, lo que permitió a los conspiradores controlar el parlamento, el ejército y las calles. El Directorio , sin apoyo militar, simplemente dejó de existir.

Después del Golpe

Para afianzar su poder, Napoleón tendría que triunfar donde los regímenes revolucionarios anteriores habían fracasado sistemáticamente. Necesitaba lograr tres cosas:

construir un sistema político capaz de funcionar sin la constante violación de sus propias leyes;

concluir con éxito la Guerra de la Segunda Coalición sin sufrir humillantes pérdidas territoriales;

restablecer el orden público dentro de las fronteras de Francia.

El sistema político del Consulado

Tras la caída del Directorio, los nuevos líderes franceses estaban convencidos de que era necesario crear un nuevo orden político muy diferente para estabilizar finalmente el país. Sin embargo, la forma exacta de este nuevo orden distaba mucho de estar clara al principio. Aunque no gozaba de la popularidad del general Bonaparte, los conspiradores consideraban a Sieyès su artífice constitucional, pero, para decepción de sus colegas, el Oráculo, como se le conocía, no tenía un borrador final, solo unos pocos principios vagamente articulados e instituciones que los encarnaban.

En palabras del historiador Isser Wolloch:

La nueva constitución debía resolver cuatro cuestiones fundamentales: (1) la relación del pueblo francés con su gobierno; (2) la naturaleza del poder ejecutivo; (3) el alcance del poder legislativo y su relación con el ejecutivo; y (4) el mecanismo de la «tercera fuerza» para mantener la integridad de la constitución.

En términos prácticos, lo que Sieyès proponía era un poder legislativo muy debilitado, un ejecutivo fortalecido y la creación de un Senado, la «tercera fuerza», que resolvería las crisis constitucionales derivadas de los conflictos entre el legislativo y el ejecutivo. Si bien estas ideas estaban, en el mejor de los casos, a medio desarrollar, la idea del debilitamiento del poder legislativo obtuvo la aprobación de sus compañeros conspiradores en lo que respecta al ejecutivo y al Senado; sin embargo, en última instancia, fue la visión de Napoleón la que dio forma al Consulado.

En cuanto al poder legislativo, las convulsiones y la violencia faccional que asolaron Francia desde 1789 deslegitimaron por completo la democracia a ojos de Sieyès. En sus propias palabras: «Ningún funcionario debe ser nombrado por aquellos sobre quienes debe ejercer su autoridad. La designación debe provenir de quienes están por encima de él y representan al cuerpo de la nación». Las elecciones no se abolirían por completo, pero en el nuevo orden político, los votantes no elegirían a sus representantes directamente, sino que elegirían una lista de notables, y el Senado completaría el poder legislativo a partir de estas listas.

Con la participación popular reducida al mínimo indispensable, el proceso legislativo se dividió en tres partes. Los Consejos de Estado debían redactar los proyectos legislativos en nombre del ejecutivo. Estos proyectos debían ser debatidos públicamente por el Tribunado, que podía aprobarlos o criticarlos; sin embargo, la votación del Tribunado no era vinculante para el Cuerpo Legislativo, la cámara legislativa que podía aceptarlos o rechazarlos.

Con ligeras modificaciones, la propuesta de Sieyès para el poder legislativo fue adoptada. Sus propuestas para el ejecutivo, sin embargo, fueron completamente rechazadas.

La experiencia de la Convención y del Directorio convenció a Sieyès de la necesidad de fortalecer considerablemente al ejecutivo; no obstante, ni siquiera la agitación de la década de 1790 logró convertir al Oráculo en defensor de un ejecutivo unificado y todopoderoso. El Directorio, compuesto por cinco hombres, estaba ya completamente desacreditado, pero Sieyès seguía creyendo que la mejor manera de limitar el poder ejecutivo era dividirlo. En su plan, la gestión diaria del gobierno recaería en dos cónsules: uno encargado de asuntos exteriores y el otro de asuntos internos. Por encima de los cónsules, sin embargo, estaría un magistrado superior, el Gran Elector. Este cargo, vitalicio, no se ocuparía de los asuntos cotidianos del gobierno, pero tendría la prerrogativa de destituir a los cónsules si fuera necesario. A su vez, el Gran Elector podía ser destituido por el Senado, la tercera fuerza, que actuaría como garante de la constitución.

Aunque esta división de funciones habría evitado una excesiva concentración de poder en el ejecutivo, el general Bonaparte la rechazó desde el principio. “¿He oído bien? ¿Me proponen un puesto en el que nombraré a quienes se les asignen tareas, mientras que yo no me involucraré en nada?”, fue su reacción al ofrecérsele el cargo. Conforme los conspiradores se unieron en torno a Napoleón, la propuesta del ejecutivo fue descartada.

Así, en lugar de un trío formado por el Gran Elector y dos cónsules, el poder ejecutivo recayó en tres cónsules. Uno de ellos, Napoleón, era el Primer Cónsul, y su palabra era la que gobernaba. Nombrado por un período de 10 años, el Primer Cónsul podía consultar al segundo y al tercero, pero carecían de poder de veto sobre los decretos del primero, que solo requerían la refrenda del ministro responsable. Los ministros, sin embargo, eran nombrados o destituidos a discreción del Primer Cónsul.

Su compatriota de Brummair, Boulay de la Meurthe, describió el resultado en los siguientes términos:

«Era evidente que la voluntad nacional había convocado a Bonaparte a la cabeza de los asuntos y que debíamos investirlo con el poder suficiente para que pudiera... emplear su actividad y su genio al servicio de la patria».

Las propuestas de Sieyès, por lo tanto, fueron completamente rechazadas en lo que respecta al poder ejecutivo. La configuración del Consulado permitieron una concentración de poder en manos del Primer Cónsul que pronto rivalizó con el poder de cualquier monarca. En cuanto al Senado, la tercera fuerza que actuaba como garante de la constitución, Sieyès al menos logró su cometido, y la Constitución del Año VIII creó el Senado Conservador. El artículo 21 de la constitución encomendaba al Senado la siguiente función: «Mantiene o anula todos los actos que le sean remitidos como inconstitucionales por el Tribunado o por el Gobierno; las listas de electores se incluirán entre dichos actos».

Sobre el papel, el poder del Senado parecía formidable. Nombrados de por vida y compuestos por miembros económicamente independientes, el Senado tenía un mandato vago que le permitía supervisar tanto la actividad legislativa como la ejecutiva, mientras que no existía ninguna institución que pudiera hacer lo mismo consigo mismo. Un ciudadano de Brummair llamado Danou incluso preguntó durante la sesión de redacción: «¿Quién vigilará a los vigilantes?».

La realidad resultó ser muy distinta, y en lugar de abusar de su poder, el Senado demostró ser bastante pusilánime. Como lo expresó el senador Cornet en sus amargas memorias de 1824: «El Senado tenía la apariencia, pero no la realidad, de una gran potencia». Cuando Napoleón, pocos años después, obtuvo el poder de nombrar a los senadores, la institución se convirtió en poco más que un mero instrumento del Primer Cónsul y, posteriormente, del Emperador.

La centralización del poder y la restricción del control popular sobre los funcionarios también serían características distintivas de la administración local. Mientras que durante el Directorio la administración departamental se dividía entre funcionarios locales electos y comisionados designados desde París, el Consulado concentró el poder en manos de los prefectos, nombrados por el Primer Cónsul y que reportaban directamente al Ministro del Interior. Los prefectos, a su vez, contaban con su propio personal subordinado, dirigido por los subprefectos designados. Probablemente, la demostración perfecta del impulso centralizador del Consulado quedó patente en el hecho de que incluso los alcaldes de ciudades con más de 5.000 habitantes eran designados desde París en lugar de ser elegidos por los propios habitantes. (…)

Restablecimiento del orden público en Francia

La Constitución del Año VIII creó un nuevo marco político, mucho más autoritario que su predecesor, pero diseñado deliberadamente para despolitizar la vida pública francesa. Incluso el plebiscito de 1800, con su resultado aparentemente sencillo, sugería que la mayoría de quienes se molestaron en votar estaban satisfechos con el nuevo orden. En el extranjero, la victoria llegó rápidamente. Las derrotas infligidas en Marengo y Hohenlinden desintegraron la Segunda Coalición y obligaron a Austria a sentarse a la mesa de negociaciones. Con la firma del Tratado de Lunéville en febrero de 1801, la guerra en el continente llegó a su fin.

Sin embargo, la reforma constitucional y la victoria militar, consideradas por sí solas, no fueron suficientes. El Directorio, después de todo, también había logrado imponer una nueva constitución en 1795 y concluir la Guerra de la Primera Coalición en 1797. Estos logros se desperdiciaron rápidamente debido a la incompetencia y la falta de una base electoral sólida, pero su verdadero fracaso radicó en el restablecimiento del orden público en la Francia metropolitana.

El colapso del orden público no fue culpa del Directorio. Heredó la inestabilidad económica, la guerra civil y una sociedad brutalizada por años de violencia revolucionaria. Sin embargo, su incapacidad para reprimir el bandolerismo en la Vendée, Bretaña y el Midi erosionó continuamente su legitimidad. La situación empeoró drásticamente en 1799. El préstamo forzoso y la Ley de Rehenes alienaron a las clases acomodadas, mientras que el nuevo reclutamiento forzoso obligó a miles de hombres a huir al campo para evitar el servicio militar, engrosando así las filas de los bandidos.

Para restablecer finalmente la tranquilidad en Francia, el Primer Cónsul optó por una estrategia triple:

Aniquilar el bandidaje local mediante la represión.

Eliminar el combustible ideológico de la resistencia.

Cooptar a las figuras principales del bando monárquico y jacobino, y aplastar sin piedad a quienes aún se mantenían desafiantes, decapitando prácticamente a la cúpula de la oposición.

Dado que la intimidación y la violencia directa contra funcionarios locales y testigos hacían prácticamente imposibles los procedimientos judiciales normales, el nuevo régimen emuló a sus predecesores y recurrió al ejército. Se establecieron comisiones militares en las regiones afectadas por el bandidaje —en el apogeo de la represión, casi una quinta parte del país—. Estas comisiones estaban compuestas por siete oficiales del ejército y operaban sin las limitaciones de la jurisprudencia establecida ni los recursos de apelación, aunque su jurisdicción geográfica estaba estrictamente definida.

La represión del Consulado resultó mucho más efectiva que la del Directorio, pero tuvo un alto costo. Como el propio Napoleón reconoció sin rodeos:

Solo haciendo que la guerra sea terrible para ellos, los habitantes se unirán contra los bandidos y finalmente comprenderán que su apatía les perjudica.

Las comisiones estaban facultadas para formar columnas móviles de tropas regulares y Guardias Nacionales para patrullar los departamentos afectados. Los bandidos capturados armados o que se resistieran al arresto serían ejecutados sin juicio; los capturados desarmados serían juzgados directamente por los oficiales de la comisión.

En la práctica, la represión a menudo iba aún más lejos. El general Férino, comandante de la comisión militar en la región de Grenoble, emitió una proclama el 30 de marzo de 1800 autorizando a los soldados a disparar contra cualquiera que se encontrara en grupos armados o viajando armado sin permiso ni pasaporte. Quienes ayudaran a los bandidos —dándoles refugio, suministros, guiándolos o transportándolos— serían sometidos a la justicia militar, mientras que los funcionarios que no cumplieran con su deber de librar al país de los forajidos se enfrentarían a la ejecución.

La ferocidad de la campaña de Férino llegó hasta París y provocó una reprimenda del Ministro de Guerra, Lazare Carnot, especialmente después de que ocho bandidos capturados fueran ejecutados sin contemplaciones. Férino se mantuvo impasible. Al finalizar el mandato de su comisión, 160 bandidos habían comparecido ante ella; aproximadamente la mitad fueron condenados a muerte. Sin embargo, según las propias estimaciones del general, un total de 159 forajidos perecieron en su región.

Inicialmente, al carecer de suficientes efectivos para aplastar la resistencia por completo, Férino también empleó tácticas de divide y vencerás. Se ofrecieron amnistías parciales a los desertores que se presentaron ante los oficiales de reclutamiento y a aquellos que se vieron obligados a dedicarse al bandidaje por lo que se describió vagamente como los “sucesivos disturbios” de la Revolución. Esta ambigüedad era intencional, ya que permitía a los funcionarios locales una amplia discreción para determinar la elegibilidad.

A medida que la paz en el extranjero permitió al Consulado redesplegar tropas adicionales a las zonas conflictivas, la represión se intensificó aún más durante la primera mitad de 1801. Como observó el historiador Howard Brown:

Las comisiones militares de 1801 mataron a más personas en cuatro meses que las comisiones militares de Fructidor en dos años. Sin embargo, debido a que estaban más enfocadas en el tiempo, el lugar y el propósito, fueron mucho menos controvertidas… A diferencia de las comisiones militares posteriores a Fructidor, las comisiones militares posteriores a Brumario no tenían como objetivo a los antiguos aristócratas, sacerdotes y otros notables. Las víctimas, ahora, eran casi todas gente común con escaso estatus social. Su ejecución por fusilamiento en remotos parajes provinciales tuvo repercusión local, pero no nacional.

A mediados de 1801, la resistencia organizada se había quebrado. Si bien el bandidaje no desapareció por completo, las comisiones militares se disolvieron en su mayoría. Pero la justicia excepcional no se desvaneció con ellas. En su lugar, se institucionalizó de una nueva forma mediante la creación de tribunales especiales en treinta y seis departamentos. Estos tribunales, que operaban junto con los tribunales penales ordinarios, ejercían su jurisdicción en función de la naturaleza del delito y la condición del acusado.

Mediante las comisiones militares y, posteriormente, los tribunales especiales, el Consulado restableció un grado de orden interno que no se veía desde la década de 1780. Este éxito, sin embargo, tuvo un precio duradero: la normalización de la justicia excepcional mucho después de que las condiciones de emergencia que la habían justificado hubieran cesado.

Debe decirse que la represión no fue el único instrumento del Consulado para restablecer la estabilidad. Como demostró Férino, la clemencia y el compromiso también eran armas poderosas, y ninguna política lo ilustró con mayor claridad que el Concordato de Napoleón con la Iglesia Católica Romana. Si bien Napoleón era personalmente irreligioso, consideraba la religión un pilar fundamental del orden social. Como él mismo afirmó:

«El pueblo necesita una religión; esta religión debe estar en manos del gobierno. En la religión, no veo el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social».

El conflicto de Francia con la Iglesia se remontaba a una década atrás, con la confiscación de bienes eclesiásticos y la Constitución Civil del Clero, que obligaba a los sacerdotes a jurar lealtad al Estado. Esta controvertida decisión tuvo una acogida tibia y, en la práctica, dividió a la Iglesia francesa en dos. Este cisma, a su vez, empujó a muchos sacerdotes disidentes a unirse a la contrarrevolución.

Al reconciliarse con Roma, Napoleón pretendía neutralizar una de las fuentes de resistencia más persistentes de la Revolución y transformar al clero en fieles servidores del Estado, precisamente lo que los revolucionarios de 1789 habían buscado originalmente. A cambio de restaurar el culto católico, Napoleón exigió que el Papa destituyera a los obispos exiliados que, a salvo en el exilio, se habían convertido en fervientes partidarios de la contrarrevolución.

El Papa Pío VII accedió, a regañadientes, como a la mayoría de las condiciones de Napoleón. Era un trago amargo, pues no habría retorno a la Iglesia prerrevolucionaria. Las tierras confiscadas no serían restituidas (lo que aseguraría las ganancias obtenidas por la burguesía y el campesinado pro-napoleónicos), y privada de su antigua riqueza e independencia financiera, la Iglesia dejó de funcionar como un cuasi-estado dentro del Estado. Se convirtió en una institución subordinada a la autoridad pública. El Papa también se vio obligado a aceptar la herencia legal de la Revolución: pluralismo religioso, emancipación judía, divorcio y secularización del matrimonio. Ningún decreto papal entraría en vigor en Francia sin la aprobación del Estado.

Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de beneficios para la Iglesia. La separación entre Iglesia y Estado, promulgada en 1795, fue abolida, y el clero volvió a depender del Estado. Esta medida, antes de 1789, sin duda habría ofendido al clero, pero, considerando sus recursos económicos muy reducidos, representó un importante salvavidas ofrecido por el Primer Cónsul. La educación primaria volvió a estar en gran medida en manos del clero, ya que Napoleón solo insistió en mantener un estricto control estatal sobre la educación secundaria, donde se formaba la futura élite francesa. Los párrocos volvieron a ser nombrados por los obispos en lugar de ser elegidos por los ciudadanos locales, lo que ponía de manifiesto la marcada tendencia antidemocrática del Consulado. Finalmente, si bien el Primer Cónsul se reservó el derecho a nombrar obispos, su ordenación volvió a estar en manos del Papa.

El restablecimiento del orden bajo el Consulado no solo se basó en la represión y la pacificación religiosa, sino también en una estrategia deliberada de continuidad y cooptación. Lejos de representar una ruptura total con la clase política del Directorio, el régimen del Año VIII absorbió a gran parte de la élite existente en su nuevo marco institucional, neutralizando la oposición y privando a los posibles disidentes de liderazgo.

A pesar de la retórica de renovación que acompañó a Brumario, el personal del Consulado fue, en muchos aspectos, reciclado. Una proporción considerable de antiguos ministros y altos funcionarios del Directorio conservaron sus cargos o fueron reasignados a nuevos puestos. Aproximadamente la mitad de los ministros que sirvieron bajo el Directorio ocuparon cargos en el Consulado, mientras que más de 300 antiguos diputados encontraron puestos en el Tribunado, el Cuerpo Legislativo o el Senado. Esta continuidad no fue casual. Al ofrecer carrera política, prestigio, salarios generosos e influencia, Napoleón se aseguró de que aquellos más capaces de organizar la resistencia se convirtieran en actores clave del nuevo orden.

Esta política se extendió a quienes habían sido víctimas de los golpes de Estado del Directorio. Los diputados purgados durante los regímenes de Fructidor (1797) y Floréal (1798) fueron rehabilitados gradualmente, se les levantaron sus inhabilitaciones políticas y, en muchos casos, se reactivaron sus carreras. La misma lógica guió el enfoque del Consulado hacia los emigrados. A partir de 1800, y formalizado en sucesivos decretos de amnistía, se permitió a miles regresar a Francia y reintegrarse a la vida civil, siempre que juraran lealtad al nuevo régimen. Si bien las grandes propiedades aristocráticas del Antiguo Régimen no fueron restauradas, la importancia simbólica de la reconciliación fue inmensa: el exilio dejó de ser una condena política permanente y la contrarrevolución se vio privada de uno de sus agravios más poderosos.

No obstante, la reconciliación tenía límites claros. Quienes estaban dispuestos a servir eran bienvenidos; quienes amenazaban la estabilidad eran tratados con crueldad. El Consulado no abandonó la represión, sino que la perfeccionó.

La primera prueba llegó en los turbulentos meses posteriores a la batalla de Brumario. En lo que equivalió a una purga fallida a finales de 1799, el régimen arrestó a varios cientos de jacobinos con la intención de deportarlos. Pero, ante la impopularidad de la idea, y siguiendo el consejo del ministro de Justicia Cambacérès, la medida fue retirada y los detenidos fueron liberados, pero puestos bajo vigilancia.

Este tono cambió drásticamente tras el intento de asesinato del Primer Cónsul el 24 de diciembre de 1800, conocido como el complot de la “Máquina Infernal”. Aunque los perpetradores eran realistas, el régimen aprovechó la oportunidad para eliminar a la oposición jacobina restante en lo que se conoció como la purga consular de los jacobinos. En enero de 1801, aproximadamente 130 neojacobinos fueron arrestados y deportados sin juicio, principalmente a Guyana y las Seychelles. Muchos nunca regresaron: más de la mitad de los enviados a las Seychelles murieron en cuestión de años, víctimas de enfermedades y abandono.

Solo después el régimen se volvió contra los conspiradores realistas. En abril de 1801, cuatro de los principales conspiradores realistas, incluido el líder de Chouan, Saint-Régent, fueron juzgados y ejecutados. El mensaje era inequívoco: no se toleraría la oposición, ni de derecha ni de izquierda.

Al combinar la continuidad con el perdón selectivo y el terror ejemplar, el Consulado neutralizó la oposición organizada sin reavivar la guerra civil. Antiguos revolucionarios, moderados e incluso realistas, se integraron al sistema, mientras que los irreconciliables fueron aislados, deportados o eliminados. A diferencia del Directorio, que oscilaba entre la indulgencia y el pánico, el Consulado aplicó la represión con decisión, siempre al servicio de la consolidación política más que de la purificación ideológica.

Junto con la supresión del bandidaje y la pacificación lograda mediante el Concordato, este último pilar completó la restauración del orden por parte de Napoleón. Francia ya no se regía únicamente por la emergencia, pero tampoco había regresado al estado de derecho ordinario. Se había logrado la estabilidad, pero a costa de normalizar las medidas excepcionales y concentrar la autoridad en manos de un solo hombre.

Nota: Se agradece a Historia Púrpura su colaboración en este artículo.

El golpe de Estado liderado por Luis Napoleón: Perspectiva británica

El 3 de diciembre de 1851, en toda Europa comenzaron a llegar informes desde Francia que anunciaban el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado liderado por Luis Napoleón, el ambicioso sobrino de Napoleón Bonaparte. El London Times informó sombríamente la noticia, como si fuera algo previsible, anunciando: «La Revolución Francesa ha retomado una vez más su curso excéntrico e irresistible». Sin embargo, este no era el comienzo de otra república, sino los primeros días del Segundo Imperio francés, que duraría veinte años. Luis Napoleón, quien pronto se coronaría emperador Napoleón III, no ocultaba sus ambiciones militaristas, y cuando se refirió a «reparar el daño a la autoestima nacional» infligido por la batalla de Waterloo en 1815, muchos ingleses lo interpretaron literalmente como una señal de que planeaba otra guerra contra ellos.

Durante enero y febrero de 1852, los periódicos ingleses avivaron estos temores, publicando informes cada vez más pesimistas desde Francia y aterradoras predicciones de una invasión inminente. Las cartas al director rebosaban de críticas a las maniobras políticas del gobierno británico, que habían favorecido los intereses de los magnates empresariales por encima de la seguridad nacional, poniendo en riesgo la seguridad de su propio pueblo:

Tampoco nos preocupamos por la fortificación de nuestro país ni por el equipamiento de nuestras tropas. Las armamos con armas prácticamente inofensivas… Observamos sin temor a una enorme potencia militar a nuestro lado, que adopta una postura que convierte la guerra en el extranjero casi en una necesidad vital.

Con un ejército británico mal equipado, demasiado ocupado luchando en el extranjero como para defender su propio país de la amenaza de una inminente invasión francesa, la idea de la autodefensa rápidamente se extendió entre muchos lectores de periódicos. Se exigió la distribución de fusiles para que cada hombre pudiera defender su hogar y su familia, y comenzaron a surgir clubes de tiro voluntarios por todo el país.

Ni siquiera los poetas fueron inmunes al fervor general. El poeta Coventry Patmore organizó su propio club de tiro en el Museo Británico, donde trabajaba, y Emily y Alfred Tennyson donaron con gusto 5 libras cada uno para ayudar a su amigo a comprar fusiles. Este no fue el primer temor a una invasión que sacudió a la nación. Tan solo tres años antes, las revueltas de 1848 en el continente y otra revolución en Francia habían provocado un escalofrío colectivo en Inglaterra.

En 1849, en un intento por contrarrestar la desconfianza y el rechazo generalizados de los ingleses hacia los extranjeros, el príncipe Alberto respaldó los planes para una «Gran Exposición de las Obras de la Industria de Todas las Naciones», que se celebraría en Hyde Park, Londres.

La Gran Exposición Internacional de 1851 fue inaugurada por la reina Victoria el 1 de mayo de 1851, y la inmensa estructura construida expresamente por Joseph Paxton fue apodada «el Palacio de Cristal» por la revista Punch. Fue la primera gran exposición de este tipo, que exhibía las últimas innovaciones técnicas y tenía como objetivo promover la paz y el comercio exterior entre las naciones. Con más de seis millones de personas de Gran Bretaña y otros países que la visitaron durante los seis meses que duró, la Gran Exposición fue aclamada como un triunfo del internacionalismo pacifista.

Sin embargo, hubo algunas consecuencias imprevistas. La exposición provocó, sin querer, un notable auge del nacionalismo inglés al poner de relieve las diferencias entre Gran Bretaña y el resto del mundo. Una viñeta de la revista Punch de la época muestra a tres franceses desaliñados de pie frente al Crystal Palace, contemplando una vitrina con lavabos y pastillas de jabón y preguntándose en voz alta para qué podrían servir. El contraste con el caballero inglés victoriano, elegantemente ataviado con sombrero de copa, que se encontraba a su lado, subrayaba el mensaje de que existía un abismo insalvable entre ambas naciones.

Fuentes

Doyle, William (1990). Historia de Oxford de la Revolución Francesa.

Chandler, David (1973). Las campañas de Napoleón.

Dwyer, Philip (2009). Napoleón: El camino al poder.

Woloch, Isser (2002). Napoleón y sus colaboradores: La formación de una dictadura. W.W. Norton & Company

Esdaile, Charles (2009). Las guerras de Napoleón: Una historia internacional. Penguin Publishing Group

Doyle, William (1990). Historia de Oxford de la Revolución Francesa.

Brown, Howard (2008). El fin de la Revolución Francesa: Violencia, justicia y represión desde el Terror hasta Napoleón.

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