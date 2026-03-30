Humanidades

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Julia Naranjo
7d

El sábado, casualmente, estuve en la sala dedicada a su coronación en Versailles. La historia, aunque ya sabida, nunca deja de sorprenderme.

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Daniela Díaz
6d

Sobre los Jacobinos de ese entonces (en 1797 y 1798), cabe decir que eran revolucionarios radicales en la oposición que intentaban recuperar el poder a través de las urnas, pero cuyas victorias fueron sistemáticamente anuladas por el gobierno del Directorio para evitar un retorno al radicalismo.

Los jacobinos en las elecciones de 1798

Uno de los momentos clave de estos años fue el éxito electoral de los jacobinos, lo que asustó al gobierno moderado del Directorio:

Elecciones de germinal del año VI (abril de 1798): Los candidatos jacobinos obtuvieron una victoria significativa en los consejos legislativos.

El Golpe de Estado de Floréal (11 de mayo de 1798): Ante el temor de que los jacobinos volvieran al poder, el Directorio anuló la elección de 106 diputados jacobinos mediante un "golpe institucional" para mantener el control moderado.

Diferencia con los "Viejos Jacobinos"

A diferencia del periodo de 1793, en 1797-1798 los jacobinos:

Eran una minoría parlamentaria: Ya no controlaban el Comité de Salvación Pública.

Actuaban mediante clubes y prensa: Se enfocaban más en la agitación política y el debate en los consejos (el Consejo de los Quinientos) que en el uso de la guillotina.

Eran vistos como una amenaza doble: El Directorio los atacaba tanto a ellos (la "izquierda") como a los monárquicos (la "derecha"), en una política de equilibrio conocida como el "balancín".

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Por supuesto, sigue adelante.

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