Daniela Díaz
32m

En junio de 2025, Israel lanzó un ataque sorpresa a gran escala contra docenas de objetivos en Irán. El bombardeo inicial fue un éxito espectacular: mató a varios altos funcionarios y científicos iraníes, debilitó las defensas aéreas iraníes y dañó algunas bases, edificios gubernamentales y equipo militar. Desde entonces, los iraníes han contraatacado, dañando objetivos israelíes con drones y misiles balísticos. Los israelíes parecieron sorprendidos por la contundencia de la respuesta iraní, y a las 24 horas del ataque inicial ya exigían la intervención militar estadounidense. En ese momento, ambas partes prometen intensificar la ofensiva si la otra no cede, y ninguna parece estar dispuesta a hacerlo. Algunas fuentes independientes con conocimiento de causa han dicho que la participación directa de Estados Unidos en el ataque israelí contra Irán está prácticamente consumada.

La coalición de Trump se ha dividido en dos: un bando expresa su preocupación por la participación estadounidense en otra guerra sin fin en Oriente Medio, y el otro los denuncia como antisemitas cobardes y malvados. Los estrategas militares estadounidenses creen que el régimen iraní se tambalea y será fácil de derribar. Quizás tengan razón, pero pensaron lo mismo de Rusia, Irak, Afganistán y… bueno, de prácticamente todos los demás conflictos de los últimos 30 años, así que ¿quién sabe?

