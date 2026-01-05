Respecto al artículo de hoy, he pedido a uno de los autores con más experiencia en historia en Substack, El Último Orbe - Historia, que escriba un artículo sobre la evolución de este movimiento (el sionismo). Es un tema importante, muy actual, y que forma parte esencial de las páginas de la historia. Para ello, ha llevado a cabo una ingente investigación, además de incluir sus grandes dotes de historiador y narrador. Puedes visitar y suscribirte a su boletín aquí.

Vivir sin Estado

Durante la mayor parte de su historia, la vida judía se desarrolló sin un Estado propio. Tras la destrucción del Segundo Templo y la incorporación del territorio de Judea al mundo romano, la existencia judía quedó ligada a la diáspora, entendida no solo como dispersión geográfica, sino como una forma específica de organización social y política.

Las comunidades judías aprendieron a vivir bajo autoridades ajenas, adaptándose a marcos legales muy distintos. Imperios, reinos, ciudades-estado y Estados modernos ofrecieron grados diferentes de tolerancia, casi siempre condicionada. La seguridad dependía de privilegios revocables, de la protección interesada de las élites y de la capacidad de la comunidad para resultar útil.

La supervivencia se basaba en la negociación, la cohesión interna y la memoria histórica. La ley religiosa, las redes comunitarias y la transmisión cultural funcionaron como sustitutos de estructuras estatales formales. Durante siglos, esa estrategia permitió la continuidad de la identidad judía incluso en condiciones adversas (Johnson, 2009).

Pero esta forma de vida tenía ciertos límites: la tolerancia podía desaparecer con un cambio dinástico, una crisis económica o una agitación social. Las expulsiones medievales, los pogromos en Europa oriental o las restricciones legales periódicas fueron manifestaciones recurrentes.

Aun así, hasta bien entrado el siglo XIX, la mayoría de los judíos no pensaba en términos de soberanía política propia; la idea de un Estado judío no formaba parte del horizonte habitual.

Si durante siglos fue posible sobrevivir sin un Estado propio, ¿qué tuvo que cambiar para que esa estrategia dejara de parecer suficiente?

Emancipación y antisemitismo

La situación comenzó a cambiar a finales del siglo XVIII, donde la ciudadanía prometía igualdad ante la ley, acceso a la educación, a las profesiones y a la vida pública. En teoría, la pertenencia religiosa dejaba de ser un criterio político.

En Europa occidental, especialmente en Francia y en parte de Alemania, la emancipación permitió una integración relativamente rápida. Surgieron élites judías urbanas, bien educadas, visibles en la cultura, la ciencia y la economía.

En Europa central, el proceso fue más lento y la igualdad legal coexistía con prejuicios sociales persistentes. En Europa oriental, especialmente en el territorio del Imperio ruso, la situación era muy distinta: millones de judíos vivían sometidos a graves restricciones legales, confinados en zonas de residencia y expuestos a estallidos periódicos de violencia. Un buen ejemplo es la película “El violinista en el tejado”:

Esta diferencia regional es fundamental para entender el sionismo, mientras algunos confiaban en la integración, otros veían confirmada la fragilidad de su situación.

Además, el antisemitismo no desapareció con la emancipación. Como mostró George L. Mosse, la modernidad transformó los viejos prejuicios religiosos en discursos seculares que se presentaban como científicos, culturales o nacionales (Mosse, 1978). El judío dejó de ser visto como hereje y pasó a ser percibido como elemento extraño dentro de la nación.

En el siglo XIX, la nación comenzó a definirse como una comunidad unida por lengua, historia y destino y, las minorías resultaban problemáticas incluso cuando estaban plenamente integradas. La asimilación no garantizaba aceptación; a veces despertaba más recelo que la diferencia abierta.

El caso Dreyfus en Francia hizo visible esta contradicción: un oficial judío, formado en los valores republicanos y leal al Estado, podía ser apartado en nombre de la nación. Para muchos contemporáneos, aquello confirmó que la igualdad legal tenía límites.

¿En qué momento la igualdad legal dejó de percibirse como una garantía real de seguridad colectiva?

El sionismo como respuesta política moderna

El sionismo se forma a partir de una acumulación de experiencias históricas que llevan a una conclusión concreta: la vulnerabilidad judía no es accidental, sino estructural. Para una parte creciente del judaísmo europeo, especialmente en el centro y el este del continente, la integración deja de percibirse como una solución fiable.

Desde el punto de vista intelectual, el sionismo adopta el lenguaje político de su tiempo. Nace en el mismo clima que otros nacionalismos europeos del siglo XIX, y comparte con ellos categorías similares: pueblo, historia, territorio y soberanía.

La pregunta que formula el sionismo es sencilla: si el mundo se organiza en Estados nacionales, ¿qué ocurre con un pueblo que no posee uno? Mientras la seguridad dependa de la tolerancia de otros, seguirá siendo frágil.

Aquí aparece la figura de Theodor Herzl: era periodista, atento a la política europea y a sus contradicciones. Su experiencia como corresponsal y su observación directa del antisemitismo contemporáneo le llevaron a una conclusión clara: la cuestión judía no podía resolverse solo mediante reformas sociales o educativas.

En “El Estado judío” (1896), Herzl plantea el problema en términos políticos, y habla de diplomacia, de derecho internacional, de organización institucional. El Estado aparece como una herramienta práctica destinada a garantizar seguridad y normalidad en un mundo que funciona según lógicas estatales.

El sionismo temprano se concibe como una solución imperfecta a una situación insostenible. No promete una sociedad ideal, sino una base mínima de protección colectiva. Esa modestia inicial explica en parte su capacidad de atraer apoyos en contextos de inseguridad creciente.

Si el problema era político, ¿podía resolverse sin recurrir también a una solución política?

Proyectos distintos para un mismo problema

El sionismo político, asociado a Herzl, priorizaba la creación de un marco estatal reconocido internacionalmente, siendo la soberanía el objetivo central. El resto (cultura, economía y vida social) podía desarrollarse una vez asegurada la existencia del Estado. Su principal preocupación era la fragilidad política del pueblo judío en un mundo de Estados.

El sionismo cultural, en cambio, temía que un Estado construido sin una base cultural sólida acabara siendo una estructura vacía, incapaz de sostener una identidad colectiva coherente. La recuperación del hebreo como lengua viva, la educación y la vida intelectual ocupaban un lugar central en su visión.

El sionismo socialista imaginó una transformación profunda de la sociedad judía: el trabajo manual, la agricultura y la vida colectiva se convirtieron en valores centrales. Los kibutz no eran solo soluciones económicas, sino proyectos sociales que buscaban crear un tipo humano distinto, alejado de la imagen del judío urbano de la diáspora (Shafir, 1996, ed. orig.).

Para muchos judíos del este europeo, la pobreza, la exclusión y la violencia habían marcado generaciones; el sionismo socialista ofrecía una ruptura simbólica con ese pasado.

El sionismo religioso, por su parte, interpretó el proyecto nacional dentro de un marco teológico. Durante décadas ocupó un lugar marginal dentro del movimiento, ya que muchos sionistas seculares desconfiaban de él, temiendo que introdujera elementos mesiánicos difíciles de controlar. Sin embargo, permanecieron latentes y reaparecerían con más fuerza en etapas posteriores (Ravitzky, 2002).

Estas corrientes coexistieron, discutieron y, en ocasiones, se enfrentaron abiertamente. Lo importante es que muchas de estas tensiones no se resolvieron antes de la creación del Estado. Quedaron abiertas, suspendidas, y reaparecerían más adelante bajo nuevas formas.

¿Qué ocurre cuando un movimiento comparte un diagnóstico, pero no una idea clara de la sociedad que quiere construir?

Palestina

La elección de Palestina como destino del proyecto sionista respondió a una combinación de memoria histórica, simbolismo y cálculo político. Para muchos judíos europeos, Palestina representaba el espacio asociado al pasado colectivo, aunque ese pasado fuera conocido sobre todo a través de textos, tradiciones y referencias culturales más que por una experiencia directa. Desde Europa, Palestina era imaginada como un lugar cargado de significado, así como un territorio periférico, integrado en un imperio en decadencia.

Esta mirada europea condicionó desde el principio la forma en que se concibió el asentamiento. Palestina no era percibida como un vacío, pero tampoco como una sociedad plenamente estructurada según los parámetros políticos europeos del momento. En el imaginario sionista temprano, la región aparecía como un espacio donde era posible construir algo nuevo con relativa libertad. Esa percepción finalmente chocaría pronto con la realidad.

Desde un punto de vista histórico, el sionismo puede entenderse como un proceso de asentamiento prolongado. Esto implicó la llegada permanente de población, la compra sistemática de tierras, la creación de instituciones propias y el desarrollo de una economía separada, pensada para sostener una futura soberanía (Shafir, 1996, ed. orig.). El objetivo no era solo vivir en Palestina, sino construir una base material sólida para un proyecto político.

Uno de los elementos centrales de este proceso fue la cuestión de la tierra, las compras de terrenos se realizaron de forma legal, a propietarios ausentes o grandes terratenientes. Sin embargo, estas operaciones tuvieron efectos sociales profundos, donde campesinos que trabajaban esas tierras podían verse desplazados, y la creación de comunidades agrícolas judías introdujo una nueva lógica económica en el territorio.

El trabajo también fue un punto de fricción, el sionismo socialista defendía la idea de “trabajo judío” como base del proyecto nacional. Esta apuesta buscaba romper con la imagen del judío urbano y dependiente, pero también implicaba una separación creciente entre comunidades judías y árabes en el ámbito laboral. Lo que inicialmente se pensó como una estrategia de autosuficiencia terminó contribuyendo a una segmentación social cada vez más marcada.

Para la población árabe local, el aumento de la inmigración judía y la compra de tierras generaban inquietud sobre el futuro político del territorio. Para los colonos judíos, cualquier oposición era interpretada a menudo como una amenaza existencial al proyecto.

Como ha señalado Benny Morris, muchas de las tensiones que desembocarían en el conflicto abierto de 1947–1948 estaban presentes desde etapas tempranas del asentamiento, aunque no siempre fueran reconocidas como estructurales (Morris, 2005). El desarrollo del proyecto avanzó más rápido que la reflexión política sobre sus consecuencias a largo plazo.

¿Hasta qué punto un proyecto pensado para garantizar seguridad puede ignorar la realidad social del territorio en el que se implanta?

El Estado como refugio

A pesar de sus profundas diferencias internas, todas las corrientes del sionismo compartían una preocupación central: la seguridad. La experiencia histórica de persecución, expulsión y violencia había dejado una huella profunda en la memoria colectiva judía.

El Holocausto no creó esta preocupación, pero la transformó radicalmente. La destrucción del judaísmo europeo confirmó, para muchos, la fragilidad extrema de la vida judía en ausencia de un marco estatal propio. A partir de ese momento, la seguridad dejó de ser una cuestión más dentro del debate sionista y pasó a ocupar un lugar principal.

El Estado fue concebido como un refugio, no solo como un espacio de identidad, sino como una estructura capaz de garantizar protección física. Esta prioridad influyó decisivamente en la forma en que se organizó la sociedad desde el principio. El ejército adquirió un papel central, ya no como instrumento de defensa, sino como institución clave en la vida cívica.

Como señala Tom Segev, el nuevo Estado nació con una conciencia muy clara de su vulnerabilidad, marcada por la experiencia reciente de la Shoá y por un entorno regional percibido como hostil (Segev, 2011). Esta percepción se integró en la cultura política y en la forma de pensar el futuro.

¿Qué tipo de cultura política nace cuando la seguridad se convierte en el criterio principal para tomar decisiones?

1948

La proclamación del Estado en 1948 marcó un punto de inflexión definitivo. A partir de ese momento, pasó a ser un Estado en funcionamiento, obligado a tomar decisiones inmediatas en un contexto de guerra, desplazamientos masivos de población y presión internacional.

Había que organizar un ejército eficaz, absorber una inmigración creciente, crear instituciones administrativas, definir fronteras operativas y garantizar la supervivencia básica del nuevo Estado.

La transición de movimiento a Estado tuvo consecuencias profundas: las ideas que habían servido para movilizar voluntades y construir comunidades se transformaron en políticas públicas, normas jurídicas y estructuras permanentes. La seguridad, que ya ocupaba un lugar central en el pensamiento sionista, pasó a ser el eje organizador del Estado.

Muchas decisiones tomadas en ese momento se presentaron como medidas de emergencia, soluciones provisionales o respuestas a una situación excepcional. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas decisiones se consolidaron. Por ejemplo, el largo servicio militar se convirtió en una experiencia compartida, un espacio de integración y un símbolo de pertenencia, con todo esto, la frontera entre seguridad y política se volvió difusa desde el inicio.

El reasentamiento de poblaciones, la reorganización del espacio y la gestión de los recursos se realizaron bajo presión constante.

El resultado fue un Estado fuerte, capaz de sobrevivir en un entorno percibido como hostil, pero también un Estado moldeado por la lógica de la emergencia. La cultura política que se formó en esos años iniciales estuvo profundamente influida por la sensación de fragilidad y por la convicción de que cualquier error podía ser fatal.

Comprender el proceso histórico y sus herencias

Analizar el sionismo y la creación del Estado desde una perspectiva histórica no significa justificar cada una de sus consecuencias ni ignorar los conflictos que generó. Significa, simplemente, intentar comprender cómo un conjunto de ideas, miedos y experiencias históricas concretas dieron lugar a un proyecto político determinado.

El sionismo nació en un contexto específico, marcado por el antisemitismo europeo, la crisis de la integración y el auge de los nacionalismos. Sus protagonistas actuaron condicionados por experiencias históricas reales, a menudo traumáticas.

Muchas de las tensiones que atraviesan la realidad actual no pueden entenderse sin tener en cuenta este origen. La centralidad de la seguridad, la dificultad para separar política y amenaza existencial, la importancia del territorio y la persistencia de debates internos no resueltos tienen raíces profundas en la etapa previa a la creación del Estado.

Nota de Salvador: También existe una fuerte dificultad para separar Estado y etnia. Israel se autodenomina Estado Judío y muchos judíos en otros países sienten afinidad por Israel precisamente por esa razón. En Israel, los judíos no pueden casarse con no judíos, y hasta hace poco, la etnia de cada ciudadano estaba impresa en sus documentos de identidad para facilitar su identificación por parte de las autoridades. La postura oficial del gobierno israelí es que puede y tomará cualquier medida que considere necesaria para garantizar que la población siga siendo mayoritariamente judía, y los partidos políticos y las personas que abogan por un estado que pertenezca a todos los ciudadanos israelíes, independientemente de su religión o etnia, tienen prohibido ejercer en el gobierno. En 2024, en un vídeo instando a apoyar a Israel, el Comité Judío Americano insistió en que Israel era el único país del mundo donde los judíos podían estar seguros.

Comprender este proceso permite analizar los dilemas del presente con mayor profundidad. Este recorrido histórico muestra cómo un proyecto pensado inicialmente como refugio y garantía de seguridad fue adquiriendo una complejidad creciente al transformarse en Estado. Y mirar al pasado con atención no implica tomar partido, sino reconocer que los Estados, como las personas, cargan con su historia.

Si los Estados heredan las ideas y los miedos con los que nacen, ¿hasta qué punto es posible entender el presente sin conocer ese origen?

Un artículo sin comentarios es como una Navidad en soledad: se puede pasar, pero siempre es mejor en compañía.

