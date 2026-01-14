Por: Virtually Annie, especialista en marcas personales de los escritores

Descargaste un planificador de contenido para redes sociales de Etsy y llevas meses publicando sobre tu libro en Instagram. Destacas personajes los lunes, actualizas tu escritura los miércoles, planos estéticos los viernes. Creaste la biografía perfecta, seleccionaste los colores de tu feed y publicaste sin parar.

¿El resultado? Unos pocos “me gusta” de otros autores y casi ningún lector.

Esta es la razón: estás perdiendo el tiempo en las actividades equivocadas.

Más abajo se muestra el marco de colaboración de marketing: tu editorial se encarga del descubrimiento (parte superior del embudo) mientras tú te centras en la interacción y la conversión (parte media y baja del embudo). (Véase Buenas Prácticas para presentar tu Obra directamente a las Editoriales).

Pero la mayoría de los autores se quedan estancados en actividades ineficaces de la parte superior del embudo en lugar del trabajo de la parte media del embudo que realmente impulsa el crecimiento de los libros.

La colaboración de marketing que espera tu editorial tradicional: El framework de embudo que lo cambia todo

Hay algo que tu editorial tradicional no te ha explicado sobre marketing. Y no entenderlo podría estar perjudicando tus ventas.

Llevas meses publicando sobre tu libro en redes sociales. Has compartido portadas, fotos del detrás de escena y publicaciones conmovedoras sobre tu trayectoria como escritor.

¿El resultado? ¡Ni una palabra!

Esta es la razón: te estás centrando en la parte menos efectiva de tus responsabilidades de marketing y descuidas las actividades que realmente venden libros.

Cuando los autores dicen que son “malos en marketing”, suelen querer decir que no entienden cuál es su trabajo en el proceso de marketing. O quizás sí, pero no entienden por qué tienen que realizar esas actividades... ni qué intentan lograr.

Lo cierto es que el marketing de libros es una colaboración. Y con demasiada frecuencia nos centramos en la parte equivocada del embudo.

Piensa en el marketing como un embudo con cuatro niveles:

SUPERIOR (Descubrimiento): Donde la gente oye hablar de ti por primera vez

MEDIO (Interacción): Donde te conocen como persona

INFERIOR (Conversión): Donde realmente compran tu libro

RETENCIÓN: Donde se convierten en compradores recurrentes.

¿Cuáles son los puntos fuertes de tu editorial?

¡El superior! Diseño de portada, anuncios pagados, posicionamiento en tiendas, difusión en medios: ese es su punto fuerte. Cuanto mayor sea tu anticipo, mayor será su inversión.

Pero si eres como la mayoría de los autores con un anticipo modesto, no recibes esa atención de alto nivel. Lo que significa que tus ventas pueden parecer un goteo en lugar de un río que fluye.

Esta es la oportunidad: Céntrate en maximizar tu parte de la colaboración. Tus responsabilidades están en negrita. El resto *a veces* lo gestiona la editorial…

Viendo este desglose, ¿puedes ver dónde has estado dando vueltas?

Parte superior del embudo: Portada, Anuncios pagados, Contacto con influencers, Publicidad en tiendas, Presentaciones a premios, Medios y publicidad, Redes sociales, Artículos y entrevistas

Parte media del embudo: Distribución de ARC, Boletines informativos de librerías, Comunicados de prensa/Kits de prensa, Preguntas del club de lectura, Eventos presenciales, Boletín informativo, Interacción con lectores, Comunidades online, Branding digital

Parte inferior del embudo: Promociones de precios y ofertas, Buenas reseñas, Concursos de preventa, Promoción de catálogos antiguos, Capítulos de adelanto, Sitio web

Retención: Calidad de su libro, Boletines informativos periódicos, Creación de listas de correo electrónico.

Ver también: Reconsiderar el Insoportable Peso de la Autopromoción.

La mayor pérdida de tiempo: Redes sociales de difusión

Cuando como autores usamos redes sociales, la mayoría de las veces las tratamos como un canal de difusión. Publicamos contenido en días temáticos, nos obsesionamos con la foto perfecta, nos preocupamos por un feed estéticamente atractivo. (1)

El enfoque de difusión es pura publicidad en la parte superior del embudo, diseñada para llegar a nuevos lectores, pero no contribuye en gran medida a impulsar las ventas de tu libro.

¿Por qué? Porque si tanto tú como tu editorial os centráis principalmente en actividades TOFU, estáis construyendo una parte superior del embudo demasiado inflada sin ningún punto intermedio. Entonces, si la parte superior del embudo es principalmente el área de influencia de la editorial (2), ¿cómo se supone que vas a usar las redes sociales eficazmente para que tus lectores fluyan por el embudo y se conviertan en compradores de libros?

Olvídate de los algoritmos y céntrate en lo que puedes controlar: conectar y construir relaciones genuinas con lectores y colegas autores.

Qué hacer en su lugar: Céntrate en actividades MOFU

Deja de usar las redes sociales como canal de difusión y empieza a usarlas para construir comunidad e iniciar conversaciones. Tu trabajo no es ampliar tu embudo de conversión al máximo, sino profundizar en la interacción con las personas que ya están ahí. (3)

Cómo:

Ponle un corazón a todo lo que leas en Substack. Ya sea una publicación o una Nota. Si te llamó la atención, siempre que no estés completamente en desacuerdo con ello, ponle un corazón. Los corazones son gratis. Dedica mucho tiempo a comentar las notas y artículos de otras personas. Restackea. Cita. Comparte. Destaca a los demás.

Por cada post que hagas, deja diez comentarios reflexivos en las cuentas de otros creadores. Esto no es networking, es construir relaciones. Te presentas como una persona real, no como una máquina de vender libros.

Comparte el trabajo de otras personas en tus historias para ampliar su alcance. Al inspirar a otros, demuestras el tipo de persona que eres. Eso genera confianza y conexión. Considera priorizar el trabajo de escritores BIPOC y LGBTQI+, cuyos canales de descubrimiento suelen ser más pequeños debido a la discriminación sistémica y social.

Haz que tus propias publicaciones aporten algo a la comunidad, ya sea una conversación genuina o entretenimiento. Tu humanidad debe ser evidente, no solo la portada de tu libro.

Ofrece contenido entre bastidores que muestre tu proceso: no solo “escribiendo hoy”, sino información real: “Acabo de pasar 3 horas investigando joyas de luto victorianas para el capítulo 12 y caí en la madriguera más fascinante...”. Hace que los lectores se sientan involucrados en tu viaje (¡y en tu libro!).

Dirige a las personas a tu boletín informativo, donde compartes contenido gratuito y profundo. Aquí es donde surgen las relaciones reales: en su bandeja de entrada, no en su feed.

Empecemos aquí mismo, practicando un poco de MOFU en Substack. ¿Qué autor de esta plataforma crees que necesita más atención? Deja su nombre de usuario o enlace de publicación y busca nuevas personas a las que seguir.

Por qué esto realmente funciona

Tu trabajo en redes sociales no es descubrir (ahí es donde tu editorial destaca). Tu trabajo es demostrar a quienes ya te han encontrado que vale la pena seguirte, confiar en ti y comprarte siendo tú mismo.

Cuando te centras en la interacción en lugar del alcance, te estás centrando en la parte que tu editorial no puede hacer. Ellos llevan a la gente a la parte superior del embudo, tú los guías por la parte intermedia y, al final, con suerte, todos celebran cuando superas tu anticipo y recibes tu primer recibo de regalías.

A continuación te mostraré las actividades de la parte inferior del embudo que realmente impulsan el crecimiento de los libros, además de las tareas de marketing que puedes tachar de tu lista de tareas pendientes para siempre.

El error que cometen la mayoría de los autores al final del embudo de ventas (y cómo solucionarlo)

A los autores les encanta que los descubran. Odian pedir la venta. Pero nadie compra un libro que al autor no le entusiasma vender...

¿Cómo conviertes a los seguidores y suscriptores en compradores reales?

Bienvenido al final del embudo.

Primero lo primero: tienes que preguntar.

Lo sé. Odias pedirle a la gente que compre tu libro. Se siente asqueroso. Como si fuera una estrategia de ventas. Como si tal vez deberías simplemente poner discretamente un enlace de reserva al final de tu próximo boletín y esperar lo mejor.

¿Verdad?

Falso. Hora de ser duros.

Nadie va a comprar un libro que ni siquiera el autor quiere vender.

Lo sé, lo sé. Pero es cierto. Y al final de esta publicación he recopilado algunas maneras muy fáciles de pedirle a los lectores que compren tu libro porque si no te entusiasma, ¿por qué deberían entusiasmarse ellos?

Y sí, puede que haya matices culturales o de género en juego. Lo entiendo. Pero pedir la venta no tiene por qué significar perseguir a la gente con megáfonos y temporizadores de urgencia.

Puede ser natural. Cálido. Atractivo.

Debería sentirse como un paso natural, porque si te presentas con autenticidad, tu público querrá apoyarte. Y no te sentirás tan incómodo al pedirlo cuando sepas exactamente cómo hacerlo.

¿Cómo lo haces?

1. Solicita la venta de forma clara y directa

La mayoría de los autores evitan las solicitudes con cautela. Dejan un enlace pasivo al final del correo electrónico y esperan que se haga realidad. Spoiler: no se hará realidad.

Si quieres que la gente compre el libro, tienes que decírselo.

Usa un lenguaje directo. Hazlo fácil. Repite lo que dices.

Prueba esto: ¡El libro ya está disponible para reservar! Gracias por tu apoyo anticipado. [Consigue tu copia] O: ¿Te encantan las novelas románticas conmovedoras y centradas en los personajes? Te encantará este libro. [Reserva ahora]

2. Usa las reseñas como prueba social

Tus lectores confían más en otros lectores que en tu texto de marketing. (Lo siento. No pongo las reglas).

Comparte reseñas elogiosas en boletines, añádelas a tus landing pages y cítalas en los pies de foto de tus redes sociales.

Prueba esto: ¿Lo leíste? ¿Te encantó? Una reseña breve es uno de los mejores gestos que puedes hacer por un libro. [Deja una reseña] O bien: Calificarlo toma 30 segundos, y ayuda más de lo que crees. [Califica el libro]

3. Crea un correo electrónico de lanzamiento que genere conversiones

Cuando tu libro salga al mercado, no ocultes el anuncio. Créeme, si estamos en tu lista, ¡queremos saberlo!

Envía un correo electrónico de lanzamiento dedicado con:

Una introducción cálida y personal

Una o dos reseñas excelentes

Un botón llamativo e inconfundible de “Comprar el libro”

Prueba esto: ¡Ya salió! Léelo antes de que tu amigo te arruine el final. [Compra el libro]

4. Ofrece un bono de reserva que aporte valor

Las reservas importan. Señalan la demanda a editoriales y librerías. Pero los lectores necesitan una razón para actuar ahora.

Ofrece algo exclusivo:

Un ex libris firmado

Una escena eliminada

Una historia complementaria

Participa en un sorteo para lectores.

Prueba esto: ¡Te hice algo especial! Como agradecimiento por reservar, estoy regalando XYZ a todos los que hagan su pedido con anticipación. [Reclama tu bonus]

5. Haz que las ventas continuas formen parte de la relación

Tu catálogo de libros anteriores sigue siendo parte de tu embudo de ventas. Los nuevos lectores no lo sabrán a menos que se lo muestres.

Menciona tus libros anteriores de pasada. Comparte promociones de temporada. Haz que “Comprar el libro” parezca el siguiente paso natural.

Prueba esto: ¿Ya terminaste mi último libro? Tú lees rápido. Yo no puedo escribir tan rápido. Pero tengo un catálogo de libros anteriores. [Explora mis libros]

No se trata de ser insistente

Se trata de ser claro. Generoso. Atractivo. Si tu plataforma de autor se percibe como una relación, la solicitud no se percibirá como presión, sino como confianza.

Notas:

1- Tu marca digital importa, pero no tanto como ser un buen ciudadano digital. La marca de autor afecta a todas las partes del embudo, pero marca la mayor diferencia en la parte final.

2- Si tu editorial no realiza mucho trabajo de descubrimiento (y eso sucede), quizás debas intervenir en ese espacio. Pero si vas a realizar actividades en la parte superior del embudo, invierte en publicidad de pago o céntrate en herramientas específicas que impulsen el descubrimiento, como TikTok, Reels, Threads, Grupos de Facebook, Pinterest o Notas de Substack. No confíes en que los algoritmos de Instagram o Facebook te traten con amabilidad.

3- Una razón por la que los creadores de contenido con muchos seguidores consiguen estos grandes contratos editoriales tradicionales es que vienen con una enorme parte superior del embudo (TOFU) integrada que probablemente ya esté bastante comprometida (MOFU). Desde la perspectiva de una editorial, eso es una buena apuesta para la conversión. ¿Eso lo hace correcto? No. Lo convierte en otro síntoma negativo del capitalismo. Y es por eso que muchos aspirantes a autores desperdician tiempo creando plataformas antes de terminar sus novelas.

Nota de Agradecimiento: Gracias, Virtually Annie, por tu colaboración en este artículo.

