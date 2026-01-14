Humanidades

Humanidades

Fantasía Épica
1d

Me parece genial este post para los que serializamos sagas como yo y queremos darnos a conocer. En mi caso en concreto, que acabo de empezar, es que no tengo editorial que me haga la parte superior del embudo, tengo que hacer todo yo, superior, media e inferior. Es decir, trabajo de promoción en redes y luego cuidar a los suscriptores que te llegan. Y ojo, esa parte me encanta, les das feedback de sus trabajos también, comentáis cosas. Me encantaría tener mad tiempo aún para eso, desgraciadamente al empezar sólo la parte superior del embudo te consume un montón. Mil gracias por este post tan inspirador!

Alba García Marcos 🦄
1d

Sé que es una traducción, pero esta frase: "Tu trabajo en redes sociales no es descubrir (ahí es donde tu editorial destaca)" es de no conocer el mercado editorial español" Lamentablemente el autor acaba ocupándose de TODAS las partes del embudo.

