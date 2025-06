El Trabajo del Historiador: Fuentes y Métodos de Investigación para la Historia

Se presenta aquí algunas reflexiones y un breve análisis de los métodos y fuentes de la historia. También se introduce a Antonio Gramsci.

Fuentes y Métodos de la Historia

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, no se trata sólo de una evolución cronológica, sino también de un itinerario que conduce de las fuentes únicas a las fuentes cuantificables, y de la primacía de los relatos de testigos presenciales a la de los documentos escritos, antes de volver a las fuentes orales con la historia actual. Las fuentes y los métodos no sólo dan testimonio del carácter técnico del oficio de historiador, sino que también trazan, en el plano práctico, la evolución de los objetivos y la epistemología de la "operación historiográfica".

El libro "Métodos de investigación para la Historia", de Simon Gunn y Lucy Faire es la primera guía -según su casa editora- sobre las fuentes, técnicas y conceptos necesarios para realizar estudios de investigación histórica eficaces. Cada capítulo presenta un método de investigación diferente. Éstos van desde los bien establecidos, como la investigación archivística, hasta los menos conocidos, como los Sistemas de Información Geográfica, y las tendencias recientes, como el análisis textual y los estudios de cultura material. Los colaboradores explican cómo puede aplicarse cada método a distintos temas y periodos históricos. Los estudios de casos abarcan desde las historias de vida escritas y habladas por emigrantes y soldados hasta la "segunda ola" de la historia de las mujeres, pasando por ejemplos de Europa del Este. El libro abarca 13 métodos diferentes que abarcan todos los periodos, desde el medieval hasta el moderno. Pero, según algunas críticas, ignora en gran medida todo el campo de la investigación de la historia antigua y medieval. Hay mucho sobre investigación archivística, nuevos métodos de investigación del paisaje, indagaciones narrativas y cliometría. No hay nada, o no lo suficiente para estas voces críticas del libro, sobre las herramientas en las que a menudo deben confiar los historiadores de periodos más antiguos: análisis del discurso, análisis comparativo, hermenéutica, y muy poco sobre lingüística textual.

Las fuentes de la historia en la Antigüedad

Si nos remontamos a Heródoto (c. 484 - c. 425 a.C.), a los orígenes de la tradición occidental, nos sorprende la variedad de fuentes utilizadas por el "padre de la historia". Para escribir sus Historias, o Indagaciones, Heródoto recurrió en primer lugar a la mirada. La autopsia es, etimológicamente, lo que él mismo vio, su propio testimonio ocular. Como escribió Aristóteles, el ojo es el elemento más importante, y cuando falta, Heródoto recurre al "akoè" (oído), lo que recoge de boca de sus testigos. De este modo, las fuentes de información de Heródoto están en consonancia con las preguntas que los historiadores contemporáneos se plantean sobre las fuentes orales y la historia actual, ámbitos que habían sido desterrados a lo largo de los siglos XIX y XX con la progresiva profesionalización de la historia.

Hoy en día, por supuesto, cualquier lector señalará el exceso de confianza, o incluso de credulidad, de Heródoto con respecto a los relatos que entrelazan la vida de los hombres y las intervenciones divinas. Pero el embrión de un método crítico aparece en su obra cuando compara las versiones fenicia, persa y griega de los orígenes de las guerras medas.

Sin embargo, la dimensión crítica es mucho más elaborada entre los autores que marcan la evolución posterior de la historiografía. Cuando Tucídides (c. 460 - c. 400 a.C.) se embarcó en su relato de la Guerra del Peloponeso, recordó su asombro infantil al escuchar a Heródoto para criticar mejor la falta de método a la hora de establecer la verdad. "Mitólogo" según Tucídides, Heródoto es un propagador de mentiras y de hechos incontrolables. Por el contrario, Tucídides, que sólo creía en lo que veía o criticaba lo más de cerca posible, se condenó a una historia del presente. Sin embargo, su relación con las fuentes difiere de la de obras posteriores, en el sentido de que los famosos discursos que jalonan su relato, como el de Pericles en honor de los atenienses caídos en el primer año del conflicto, en el 430 a.C., son todos fuentes apócrifas tomadas de su pluma para acercarse a la verdad. Por otro lado, Hellanicos de Mitilene (c. 479 - c. 395 a.C.), contemporáneo de Heródoto y Tucídides, fue el precursor de la erudición crítica al establecer una cronología para todas las ciudades griegas.

Después, a partir del siglo III a.C., la tradición historiográfica antigua comenzó a recurrir a las fuentes escritas, ya fuera Polibio (210 a.C.-126 a.C.) con sus Historias o Tácito (55-120) tres siglos más tarde, con las Actas del Senado romano.

Edad Media: la autoridad de la Iglesia frente a la crítica de las fuentes

La historiografía medieval cristaliza en géneros convencionales: anales, crónicas universales y crónicas locales. En esta tradición, la fe parece ser el criterio primordial para aceptar las fuentes históricas, y los relatos cristianos constituyen una base inexpugnable para la narración histórica. En primer lugar, el Antiguo y el Nuevo Testamento, después los textos de la tradición eclesiástica y, por último, las vidas de los santos son fuentes irrefutables para las que el método existe como comentario marginal y no como evaluación crítica. El historiador estadounidense Patrick Geary explica cómo, poco antes del año 1000, los clérigos de los monasterios inventaron un pasado ideal que rozaba el mito encontrando, seleccionando e interpretando documentos accesibles y completándolos con falsificaciones. El objetivo era reformar el pasado en función de las necesidades del presente, es decir, establecer la autoridad y la legitimidad del poder.

Pero Geary también matiza la imagen de una historiografía medieval desprovista del más mínimo sentido crítico. Poco a poco, los escritos se convirtieron en el producto de esfuerzos verdaderamente colectivos en el seno de los scriptoriums monásticos. Los monjes de Reims, Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) y Saint-Denis archivaban, copiaban y clasificaban. Este esfuerzo documental dejó a veces huellas, como las notas de Guillermo de Malmesbury (De Gestis regum Anglorum), que visitó los monasterios británicos (1115-1135), o el recuerdo de la misión encomendada a Nicolás de Senlis (1202-1203) de buscar en todas las abadías "buenas" de Francia textos sobre Carlomagno. Así, las crónicas se redactaron en gran parte a partir de documentos y archivos conservados en las grandes abadías, que fueron las fuentes de la tradición historiográfica. Tal fue el caso de las crónicas de Saint-Denis, que se convirtieron en Les Grandes Croniques de France (1274) al servicio de la monarquía capeta: se basaron en gran medida en documentos archivados en la abadía.

Cuando a finales del siglo XIII la redacción de la historia se desprendió del monopolio eclesiástico, con la escritura de la historia por parte de laicos al servicio de los príncipes, comenzó a reaparecer el uso de relatos de testigos oculares. La obra del cronista francés Jean Froissart (c. 1337 - c. 1404) abunda en notas sobre lo que vio y en entrevistas reales recogidas poco después de los acontecimientos narrados durante la Guerra de los Cien Años. Y aunque las diferentes versiones de las Chroniques de France, d'Engleterre et des païs voisins (1370-1376 a 1383-après 1400) dan testimonio de las variaciones en las simpatías partidistas del autor, la yuxtaposición de varias versiones de un mismo acontecimiento no es una cuestión de confusión sino de búsqueda de un método objetivo.

Con la proliferación de memorias e historias en el siglo XV, el providencialismo de la historiografía se desvaneció, pero quedaron por establecer los procedimientos de un método crítico. Es cierto que la mayoría de los historiadores y cronistas medievales distinguían los textos apócrifos de los auténticos, pero "no criticaban testimonios, sino que sopesaban testigos", según el historiador Bernard Guénée.

El nacimiento de la crítica erudita (siglos XVI-XVIII)

El nacimiento de la crítica de las fuentes escritas, que marcó el inicio de la era del progreso, es inseparable de la crítica de la Donación atribuida a Constantino (De falso credita et ementita Constantini donatione) que el humanista italiano Lorenzo Valla escribió desde la corte del rey de Sicilia, Alfonso de Aragón. Publicado hacia 1440, este texto analiza la fuente en la que se basaba la pretensión de los papas al poder temporal. Con ironía e ingenio mordaz, Valla utiliza simultáneamente varias armas intelectuales: la historia de la lengua, el conocimiento histórico de la geografía y el conocimiento preciso de la historia del Bajo Imperio para demostrar que, debido a varios anacronismos, el texto sólo puede ser obra de un autor muy posterior, expresándose en una lengua bastarda e ignorante de la terminología contemporánea a Constantino.

Este enfoque filológico de la crítica de las fuentes escritas fue rápidamente retomado y desarrollado cuando la circulación del material impreso permitió a los eruditos multiplicar sus fuentes de información. Dos ámbitos estimularon esta investigación de las fuentes y el desarrollo concomitante de los métodos de la crítica histórica: la atención prestada por los juristas a las cuestiones relacionadas con la redacción de la historia y la controversia religiosa.

En Bourges, en torno al grupo de juristas que trabajaban en la interpretación del derecho romano en la costumbre francesa, se creó una escuela que desarrolló nuevos enfoques para la investigación y la crítica de los documentos originales. Se ha demostrado el papel esencial desempeñado por los juristas en la producción de una nueva historiografía (en particular por el historiador Georges Huppert). Posteriormente, en Les Recherches de la France (1560-1607), el jurista Étienne Pasquier llevó al extremo este creciente interés por los documentos auténticos; su narración se interrumpe para dar paso a extensas citas de documentos recogidos en la biblioteca real de Fontainebleau, los registros del Parlement y los memoriales de la Chambre des comptes. Al ser el primero en desenterrar documentos auténticos del proceso de Juana de Arco, demostró este nuevo conocimiento de las fuentes.

Desde el inicio de la Reforma en 1517 hasta principios del siglo XVII, la controversia entre protestantes y católicos implicó la búsqueda incesante de fuentes de historia religiosa, la crítica de fuentes opuestas (Ulrich Von Hütten, estrecho colaborador de Lutero, imprimió el texto de Lorenzo Valla en 1517) y la purificación de sus propias fuentes. La redacción de una historia crítica de la Iglesia desde una perspectiva protestante, las Centurias de Magdeburgo (1559-1574), compiladas por Flacius Illyricus, se hizo eco de las innovaciones en la crítica erudita de la reforma católica iniciada por el Concilio de Trento (1545). Para justificar la intercesión de los santos, el Concilio de Trento recurrió a la erudición crítica de los documentos hagiográficos para contrarrestar las polémicas protestantes. Esto condujo a la publicación de las Acta sanctorum (1607). El equipo de jesuitas que continuó este trabajo (el primer volumen apareció en 1643), bajo el nombre de los bollandistas, alcanzó su mayor influencia bajo la dirección de Daniel Papebroch (1628-1714).

Esta historia erudita también se centró en la congregación benedictina de Saint-Maur (fundada en 1618), cuyo superior, Jean Grégoire Tarisse, se fijó los siguientes objetivos: recuperar las actas, reglamentos y costumbres basándose en documentos originales, y registrar los hechos, milagros, reliquias y santuarios de la orden religiosa. Se impartió enseñanza histórica a los mauristas, que formaban una verdadera red de eruditos, con 178 monasterios y 3.000 miembros a finales del siglo XVII. En este contexto, Jean Mabillon (1632-1707), miembro de la orden, publicó De re diplomatica (1681), obra reconocida como el primer discurso sobre el método. En plena polémica con el bolandista Papebroch sobre la autenticidad de los papiros merovingios depositados en Saint-Denis, Mabillon estableció los principios fundamentales para juzgar el valor de los documentos: utilizar documentos originales y dar prioridad a la pluralidad de testimonios sobre la edad y el estatus de los testigos. Con el fin de establecer la nueva disciplina crítica de la diplomacia, que pretendía definir las reglas de los antiguos fueros y títulos, Mabillon enumeró todos los conocimientos necesarios para evaluar la autenticidad de los documentos públicos: la naturaleza de la tinta, la forma de las letras (nacimiento de la paleografía), los sellos y las fórmulas.

Al mismo tiempo, se desarrollaban las herramientas de la crítica filológica con el diccionario de latín medieval de Charles Du Cange (Glossarium mediae et infimae latinitatis, 1678). Además, el sacerdote Richard Simon inició la crítica textual, haciendo posible la historización de la Biblia con su Histoire critique du Vieux Testament (1678), que condujo a los descubrimientos de Jean Astruc (1684-1776) sobre las redacciones sucesivas y superpuestas del Génesis. Aunque este trabajo se extendió rápidamente a la investigación de los tratados y escrituras de propiedad que Luis XIV encargó a los eruditos benedictinos para justificar sus reivindicaciones territoriales y luego sus conquistas, no abordó las fuentes de una historia de la civilización o de la sociedad. Esta historia "anticuaria", colección de hechos sin búsqueda aparente de sentido, cuyos logros se vieron socavados por la Ilustración, sólo se desarrolló a costa de reducir la diversidad de las fuentes históricas, ya que sólo se consideraban documentos históricos aquellos que podían someterse a una crítica formal tan rigurosa como los diplomas.

Los siglos XVII y XVIII establecieron así la distinción, crucial para la ciencia histórica, entre fuentes de primera y segunda mano.

Fuentes y métodos del "siglo de la historia": el siglo XIX

El siglo XIX estuvo marcado por un triple movimiento que transformó la relación del historiador con las fuentes y los métodos: la secularización acelerada, el triunfo del modelo científico y la profesionalización de la actividad histórica a nivel universitario.

Cuando el barón Karl von Stein fundó la Sociedad para la Historia de la Alemania Antigua (1819), su objetivo era publicar, tras criticarlos cuidadosamente, los actos de poder de la Alemania imperial. Estos Monumenta Germaniae Historica, cuyo primer volumen apareció en 1826, constituyeron la colección de referencia de ediciones de fuentes profanas. Éstas tomaron el relevo de las ediciones de fuentes eclesiásticas. Esta recopilación fue de la mano con el surgimiento o nacimiento de los estados nacionales modernos, y con la fundación de la Société pour l'Histoire de France (1835) y la Deputazione di Storia Patria en Italia. Los implicados en esta búsqueda a escala europea de los registros del poder fueron a menudo los artífices de la organización de los archivos nacionales, o de los archivos en vías de organización.

Sin embargo, en la primera fase de esta empresa, pregonada en Francia por Augustin Thierry (Lettres sur l'histoire de France, 1820), a veces seguían primando las crónicas antiguas y las fuentes de segunda mano. Fue en los seminarios de la universidad alemana y de la joven École des Chartes (1821) donde se desarrolló el método crítico de investigación archivística.

Poco a poco, esta búsqueda de fuentes se vio acompañada de un discurso sobre el método que iba de la mano de la profesionalización del oficio de historiador a nivel universitario. El Lehrbuch der Historischen Methode (1894) de Hernst Bernheim y la Introduction aux études historiques (1898) de Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos representan la culminación de la escuela metódica de investigación y crítica de las fuentes. Las fuentes de la historia son las huellas del pasado que pueden ser objeto de un doble método crítico. En primer lugar, la crítica externa o erudita, que, siguiendo los principios de Mabillon, permite juzgar la autenticidad del documento, sus procedimientos de producción, su exhaustividad y su procedencia. Luego está la crítica interna, que, según principios tomados de la psicología general, consiste en comprender lo que quiso decir el autor, si creía lo que decía y si estaba justificado que creyera lo que veía.

Charles Seignobos presenta este enfoque como el equivalente del experimento de laboratorio para las ciencias naturales; los hechos así descubiertos deberían permitir escribir una historia acorde con lo que "realmente ocurrió" (Leopold von Ranke). Aunque el libro de texto de Langlois y Seignobos menciona los escudos de armas y los sellos, éstos quedan relegados a otras ciencias históricas a menudo reducidas a un estatus subordinado (historia del arte, arqueología). Las fuentes escritas siguen desempeñando un papel predominante, como demuestra la distinción establecida entre prehistoria e historia, siendo esta última la ciencia que estudia las sociedades que han dejado registros escritos. Además, el establecimiento de una jerarquía de fuentes, con el papel central desempeñado por el estudio de los diplomas, atestigua una historia que es, ante todo, una historia del Estado.

Del mismo modo, aunque las primeras recopilaciones de fuentes de historia económica se publicaron con la obra del archivero Natalis De Wailly (Mémoire sur les variations de la livre-tournois depuis le temps de Saint-Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale, 1857), éstas siguieron siendo marginales.

La "gran transformación" de las fuentes y los métodos: el siglo XX

Los profundos cambios que dieron un vuelco a los temas, objetos y enfoques de la historia en el siglo XX afectaron directamente a las fuentes y los métodos. La relación entre ambos se transformó en las últimas décadas del siglo XX ante los cambios en el enfoque de las fuentes legítimas y su tratamiento, de las únicas a las seriadas, el redescubrimiento del ojo y la oralidad, y el giro epistemológico en los métodos de interpretación de testimonios y rastros.

Cuando contar se convierte en interpretar: masas en "singular plural"

Ernest Renan afirmaba que un nuevo horizonte de preguntas da lugar a nuevas fuentes y, en consecuencia, a nuevos métodos. Entre los cambios de la historia en el siglo XX, llama la atención el desarrollo simultáneo de fuentes y métodos y la aparición de una historia cuantitativa de la economía.

Junto a las empresas extranjeras dirigidas por el Comité Científico Internacional de Historia de los Precios (1930), los trabajos de Camille-Ernest Labrousse (1895-1988) dejaron su impronta en la historia económica francesa. Labrousse decidió trabajar sobre la base de los precios mercantiles registrados en los mercados por los representantes de los intendentes. Sin embargo, a ojos de la erudición clásica, estas fuentes oficiales y públicas tenían el defecto de no ser "precios reales", originales y auténticos. Labrousse demuestra que, desde el punto de vista del método histórico tradicional, la mercuriale es la fuente más fiable. Pero las principales obras de Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle (1933), y La Crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution (1944), se basan sobre todo en otro método: la crítica en cuanto a la coherencia de las series y su resistencia a las pruebas estadísticas. El valor de las series documentales vale más que cada dato aislado. Como ha señalado el historiador François Furet, tras cincuenta años de creciente recurso a las fuentes seriadas, se ha producido un cambio asociado en la naturaleza y los métodos de su crítica, así como en su aplicación e interpretación.

Este movimiento, que comenzó con la historia de los precios, prosigue con la historia de la producción, de los movimientos sociales (Michelle Perrot), de las prácticas y creencias religiosas (Michel Vovelle), de la lectura (Roger Chartier) y, por supuesto, de la demografía histórica. En cada uno de estos casos, los documentos se desvían de su uso social. Por ejemplo, a través del método de reconstitución de las familias (Louis Henry), los registros parroquiales se convirtieron en una herramienta para comprender las elecciones conyugales, las tasas de mortalidad, natalidad y fecundidad bajo el Antiguo Régimen. Después, muy rápidamente, al contabilizar la proporción de padres o testigos que firmaban escrituras, abrieron el campo a una historia de la lectura y la escritura.

Cada vez, la fuente se transforma para poder elaborar indicadores estadísticos comparables y crear "metafuentes". En efecto, la unicidad de la fuente se transmuta en un fragmento de una serie, y los métodos críticos se basan ante todo en la coherencia de los movimientos que afectan a las curvas; Labrousse, por ejemplo, hace del paralelismo de las curvas para los cereales nobles (trigo) y los cereales pobres (centeno) un indicador de la fiabilidad de las estadísticas. En este caso, la renovación de los objetos de análisis condujo a un cambio en las fuentes, cuyo desarrollo hizo necesaria una transformación drástica del método crítico. Este método, que se basaba en la autenticidad del documento único, impone otra forma de selección de las fuentes, en el marco del nuevo paradigma cuantitativo en el que se basa gran parte de la transformación de la historia en el siglo XX.

La prosopografía constituía un puente entre la historia de las series, la historia de las masas, casi determinista, y la consideración de los actores individuales. Para los historiadores de la Antigüedad, la prosopografía (que originalmente significaba la descripción de una persona) fue durante mucho tiempo una ciencia auxiliar que estudiaba las biografías de los miembros de una categoría específica de la sociedad (los caballeros romanos, por ejemplo), a falta de fuentes que permitieran una historia social. Desde mediados de los años 70, la prosopografía se ha extendido a todos los ámbitos cronológicos de la historia. Se trata de recopilar biografías de un grupo determinado de personas (khâgneux, inspectores de finanzas, profesores de enseñanza superior, etc.) procedentes de archivos (de funcionarios, archivos notariales, registros del estado civil, directorios profesionales, etc.) con el mayor número posible de características relevantes.

Con tantas características relevantes como sea posible, según una descripción normalizada (detalles del cursus honorum y su ritmo de progresión, edad de defensa de la tesis, detalles del capital adquirido a lo largo de la vida para una prosopografía empresarial) que, a partir del singular, convertirá el singular en plural. Por último, el análisis cuantitativo de estas biografías debería permitirnos identificar rupturas o continuidades en los modos de vida, de reclutamiento y de reproducción del grupo social considerado. Más que una ciencia auxiliar, la prosopografía es un auténtico método histórico en la medida en que produce cuestiones específicas. Incluso para el periodo contemporáneo, puede servir para describir las propiedades de los grupos ignoradas por las estadísticas oficiales, y también para captar las trayectorias dinámicas de sus miembros.

Este enfoque permite identificar formas sociales, como las redes sociales, que antes eran difíciles de discernir. De este modo, estas fuentes de historia social de masas se utilizan para integrar a los individuos en un tejido social tupido. La prosopografía ilustra el reconocimiento de las aportaciones del método comparativo (puesto de relieve por Marc Bloch en su propuesta de creación de una cátedra de historia comparada en el Collège de France en 1928) en la constitución, preparación e interpretación de las fuentes, tanto con el establecimiento de regularidades como con la puesta de relieve de las características originales de los fenómenos, estructuras o actores.

El retorno del ojo y el oído como proveedores de fuentes

Desde finales de los años 70, la apertura de la práctica histórica al presente ha acelerado la entrada de los nuevos medios en el mundo de las fuentes históricas.

Retomando el planteamiento de Heródoto, lo que los historiadores oyen y ven ha encontrado un lugar esencial en el arsenal de fuentes y en la invención de formas de criticarlas. En el caso de los testimonios orales, el uso sistemático de grabadoras, inaugurado por Allan Nevin en el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Columbia en 1948, eliminó una crítica esencial de los testimonios recogidos en privado: la imposibilidad de comparar lecturas críticas. Pero el cambio fundamental se debe a que, desde la década de 1960, el uso de entrevistas se ha convertido en una de las fuentes y métodos del historiador. Ya sea en forma de cuestionarios cerrados, entrevistas semiestructuradas o historias de vida inspiradas en la antropología y la sociología de la escuela de Chicago, el uso de la historia oral da un vuelco a varios viejos principios de la crítica de fuentes. Entre ellos, el privilegio de las fuentes públicas, la inferioridad del testimonio siempre comprometido por las incertidumbres de la memoria e incluso los efectos de la reconstrucción, y los sesgos y proyecciones producidos por el historiador en el origen de la entrevista. La superación de estas reservas se debe a la grabación, pero también al desplazamiento de las preguntas de la disciplina y al fin de las ilusiones sobre las fuentes que, depuradas y debidamente criticadas, ofrecerían la verdad objetiva. Las entrevistas abren al historiador a la historia de los excluidos (minorías, mujeres, etc.) y a la memoria de los implicados. Por último, la interacción entre el historiador investigador y sus testigos reactiva una reflexión epistemológica libre de la ilusión de distancia que confiere el paso del tiempo.

Las imágenes siempre han ocupado un lugar marginal, confinado a la historia del arte, en el desarrollo de la erudición y los métodos históricos. Si ciertas producciones iconográficas encontraron un lugar en las ciencias auxiliares, fue únicamente como elementos adicionales de autentificación (escudos de armas, sellos). Ciertamente, algunas obras importantes como La civilización en Italia en la época del Renacimiento (1860) del historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897) y El otoño de la Edad Media (1919) del historiador holandés Johann Huizinga (1872-1945) anunciaron la rehabilitación historiográfica de las imágenes como parte de una historia de la civilización. Pero el reconocimiento sistemático del valor de las imágenes se encuentra sin duda en el giro historiográfico marcado por el movimiento de los Annales. Introducido por Lucien Febvre (1878-1956), fue sobre todo puesto en práctica por Marc Bloch, cuya obra sobre los dones curativos de los reyes de Francia e Inglaterra (Les Rois thaumaturges, 1924) utiliza huellas iconográficas del rito taumatúrgico así como fuentes escritas. Marc Bloch lleva este reconocimiento de la información ocular un paso más allá, ya que la observación del paisaje contemporáneo se convierte en la fuente principal de una historia de la producción social del paisaje francés que examina el pasado desde la perspectiva del presente (Caractères originaux de l'histoire rurale française, 1931).

Como fuente de la historia, el ojo recibió un poder adicional para dar testimonio a través del registro de la visión: la fotografía y el cine pasaron a primer plano. La fotografía sumergió muy pronto al historiador en la era de la fuente industrial, cuya reproducción vale, por definición, tanto como el original, ya que las fotografías pueden reproducirse ad infinitum. Esto supuso una ruptura importante en la profesión de historiador, uno de cuyos miembros más destacados, Robert de Lasteyrie, profesor de la École des Chartes, pensó en 1898 que desacreditaba a sus colegas del movimiento Dreyfus acusándoles de haber faltado a los cánones del método porque habían criticado el facsímil del sumario que condujo a la condena del capitán Dreyfus.

La fotografía trastoca la naturaleza del testimonio de los testigos oculares, y su utilización por la ciencia experimental le confiere una fuerza que sólo está limitada por la evidencia de sus sesgos intencionados o técnicos. El encuadre, el énfasis en un personaje, la imagen dentro de la imagen, los pies de foto, los textos incluidos en la imagen (iconotexto) dan más testimonio de la representación que el operador tiene del mundo que de la realidad objetiva.

El cine como fuente histórica plantea los mismos problemas. Al principio, ciertos historiadores (Marc Ferro en particular) intentaron aplicar un método crítico inspirado en la escuela metódica. Pusieron de relieve una jerarquía de las fuentes fílmicas de la realidad que sancionaba los sesgos del montaje. Favorecieron los documentos en los que la posproducción se redujo al mínimo y en los que el contexto en el que se tomaron las imágenes era lo más claro posible (limitando la cantidad de material fuera de pantalla). Al mismo tiempo, sin embargo, se afirma el principio de comparar las fuentes y ponerlas en serie (Marc Ferro compara vistas de las manifestaciones en Nevsky Prospect en Petrogrado en 1917). También se plantea la cuestión de la interpretación del cine de ficción. La primera vía la abre Siegfried Kracauer (De Caligari a Hitler, 1947), que interpreta el cine de la República de Weimar como la expresión de las expectativas inconscientes de la sociedad alemana.

La desconfianza hacia esta fuente, percibida como el producto de un contexto, llega hasta el rechazo total si se considera como una contribución a la narración de los hechos. Claude Lanzmann, por ejemplo, rechaza de antemano la utilización de un hipotético fragmento de película que dé testimonio de la Shoah: realiza su película únicamente a partir de los testimonios de las víctimas y los verdugos supervivientes. Hoy en día, la lectura del cine de la realidad y del cine de ficción es cada vez más importante, no como fuente de pruebas evidentes destinadas a apoyar un relato de hechos en forma de prueba jurídica, sino como una de las fuentes más ricas y complejas de la construcción de la realidad y del imaginario por parte de las sociedades. Las fotografías y las películas deben entenderse como documentos históricos que revelan una forma de ver, moldeada por la experiencia social, producida y recibida según códigos y representaciones.

Procesada de este modo, la imagen no refleja una realidad objetiva, sino una representación construida de ella. Como ha demostrado el historiador inglés Peter Burke, las imágenes cinematográficas, al igual que otras imágenes, no proporcionan un acceso directo al mundo social, sino a visiones contemporáneas de ese mundo.

Relectura de las fuentes y diversidad de interpretaciones

El desarrollo de la crítica de las fuentes se transforma a veces en una nueva forma de historia. La codicología, por ejemplo, una disciplina cuya terminología se ignoraba antes de los años 40, estudia las técnicas de fabricación y los diversos accidentes que pudieron afectar a los códices medievales. Ya sea cuantitativo o cualitativo, el estudio se realiza desde una perspectiva de historia cultural, ya que se basa en la idea de que el libro, ya sea manuscrito o impreso, cambia y evoluciona con las culturas. En términos más generales, la historia del libro (Henri-Jean Martin) es testigo de este cambio, que transforma el método crítico en un método de interpretación.

Este gran cambio va acompañado de una profunda evolución en la legitimidad de las fuentes. Aunque los historiadores comenzaron muy pronto a interesarse por las fuentes privadas, durante mucho tiempo el descrédito que pesaba sobre la producción de fuentes únicas basadas en el viejo principio del derecho romano, testis unus, testis nullus, había impedido recurrir a este tipo de fuentes, como lo demuestra la elección de las grandes colecciones documentales.

Con el fin del monopolio de la historia del Estado, como demostraron las escuelas históricas del mundo industrial a partir del periodo de entreguerras, surgió la idea de que la correspondencia privada, las obras de arte singulares y los testimonios orales individuales podían ser objeto de un método diferente de identificación, crítica e interpretación. Además de aumentar el corpus de vestigios a los que se podía conceder el estatus de fuentes, este cambio supuso una conmoción en los fundamentos de la crítica histórica. El objetivo del método crítico era proporcionar datos lo más cercanos posible a una realidad externa. La lectura y la crítica de las fuentes de una historia de las representaciones, aunque siempre preocupadas por la autenticidad de las fuentes, pretenden captar la construcción de la realidad propia de cada uno de los actores considerados.

Este proceso comenzó con la historia de las mentalidades practicada por Lucien Febvre. De este modo, la obra de François Rabelais (La Religion de Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, 1942) deja de ser la producción única de un genio singular para convertirse en el instrumento de una exploración -una fuente, en otras palabras- de los límites de lo pensable y lo sensible de una época. En este caso, el ateísmo le está vedado a Rabelais porque las "herramientas mentales" de la época no se lo permiten, y a cambio Pantagruel se convierte en una fuente que ilumina la mentalidad de su tiempo. La introducción de estas fuentes únicas dentro de una descripción global se ve reforzada por Philippe Ariès, que utiliza fuentes literarias, iconográficas y lapidarias para ilustrar la relación cambiante entre la infancia y la muerte.

Finalmente, el último punto de inflexión en el método histórico no provino de una ampliación de las fuentes ni de un cambio en su naturaleza, sino de una transformación de los postulados de la "crítica interna" y del uso de las fuentes. Mientras que la crítica de Seignobos postulaba un significado único y preciso para el texto, y evaluaba este significado en relación con la "realidad" externa a los actores, el historiador actual tiene en cuenta la pluralidad de significados que cada uno de los actores de una situación histórica atribuye al documento producido o interpretado. Las lecturas contradictorias que el molinero hereje Mennochio y su juez dan a los textos religiosos invocados por los acusados no son presentadas por el historiador italiano Carlo Ginzburg, en 1975, como una disputa sobre la verdad, sino que se convierten en un medio para comprender el sistema de representaciones de cada uno de los dos protagonistas.

Reconocer el papel del inconsciente y aceptar las dimensiones contradictorias de la personalidad son elementos que han permitido abandonar una lectura racionalista, eurocéntrica y a veces anacrónica de la crítica interpretativa.

Método Historiográfico y Marxismo: Antonio Gramsci

El trabajo de Gramsci se puede resumir en varios temas, incluyendo una importante innovación metodológica. Escribiendo en los primeros años del fascismo italiano, su tema central es la pregunta, ¿cómo fue posible que los partidos fascistas emergieran de la sociedad capitalista? Los socialistas internacionales antes de la Primera Guerra Mundial predijeron el surgimiento de los partidos socialistas de masas de los trabajadores; mientras que Italia y Alemania fueron testigos del surgimiento del fascismo, basado en otras clases "no esenciales". ¿Cómo pudo haber ocurrido esto dentro de los supuestos de la teoría política marxista? ¿De qué manera la política, la conciencia y los movimientos políticos son autónomos en relación con las formaciones económicas de la sociedad?

Una de las contribuciones más fundamentales de Gramsci es su concepto de hegemonía. Concede un grado significativo de autonomía a los procesos sociales de formación de la conciencia. Existen instituciones culturales concretas a través de las cuales se configura la conciencia social de los individuos (su "ideología"), y estas instituciones son objeto de lucha entre los agentes poderosos de la sociedad. Según una teoría mecanicista de la ideología, la conciencia de la clase dominante determina también la conciencia de las clases subordinadas. La innovación de Gramsci es reconocer que hay una lucha activa sobre los términos de la conciencia social, y que instituciones específicas -periódicos, universidades, sindicatos, cámaras de comercio, fábricas, mítines políticos- tienen una influencia activa en los marcos de pensamiento e interpretación a través de los cuales varios grupos ven el mundo. Estas instituciones son, por lo tanto, objeto de una lucha activa entre los grupos contendientes, y el resultado de estas luchas no está predeterminado. Los grupos pueden ejercer la "hegemonía" estableciendo la prominencia de sus supuestos rectores dentro del núcleo de estas instituciones de conciencia.