Era de los Vikingos

Vikingos, Medievalismo Mundial y Cultura Popular

Movilidades medievales: Vikingos

Si hay alg√ļn icono de la movilidad medieval en la cultura popular contempor√°nea es el barco vikingo. La entonces Primera Dama Hillary Rodham Clinton se refiri√≥ a √©l como "el Internet del a√Īo 1000, que conectaba lugares y personas que ni siquiera pod√≠an imaginar lo que hab√≠a m√°s all√° del ancho mar o de aquella cordillera", en el cat√°logo de la exposici√≥n del Smithsonian, Vikingos: La Saga del Atl√°ntico Norte en 2000. Clinton describe a los vikingos como "exploradores" y "entre los primeros transmisores de informaci√≥n y experiencia y cultura entre un lugar y otro". Aunque la movilidad vikinga fue importante y permiti√≥ la movilizaci√≥n de otras personas, cultura, ideas y objetos, la sugerencia de que fueron "de los primeros" humanos en hacerlo ignora milenios de historia y resuena problem√°ticamente con los discursos del excepcionalismo racial blanco. Hist√≥ricamente, los vikingos viajaron al menos hasta el litoral del continente norteamericano en el oeste y hasta Bagdad y el mar Caspio en el este, y las redes comerciales con las que se conectaron se extendieron m√°s all√° a lo largo de las rutas de la seda hasta Asia. Prestar atenci√≥n a los viajes hist√≥ricos de los vikingos pone de manifiesto la globalidad del mundo medieval (v√©ase m√°s detalles) y las movilidades de personas y mercanc√≠as dentro de √©l.

Cabe esperar que los vikingos reimaginados en la cultura popular pongan de relieve la globalidad de la Europa medieval, dada su importante movilidad. Sin embargo, este potencial rara vez se materializa. Las reimaginaciones modernas de los vikingos est√°n estrechamente ligadas a los medievalismos blancos nacionales y transnacionales, y lo han estado al menos desde el siglo XVIII. En esta secci√≥n exploramos c√≥mo las movilidades vikingas -incluidas las de los no n√≥rdicos, y el comercio de bienes y dinero que permitieron- se representan en la cultura popular. Comenzamos argumentando que los vikingos, enemigos de los ingleses durante unos trescientos a√Īos del periodo medieval, fueron apropiados como parte de las identidades coloniales inglesas y de los colonos mediante un proceso de medievalismo espacial que ayud√≥ a construir la identidad germ√°nica blanca transnacional. Esta historia de la identidad blanca occidental se vuelve a contar en la cultura popular contempor√°nea a trav√©s del an√°lisis del programa de televisi√≥n Vikingos de History Channel (2013-20). Aunque la contrahistoria de los vikingos es casi inexistente en la cultura popular occidental, Skraelings (2014), de los autores inuit Rachel y Sean Qitsualik-Tinsley, demuestra el potencial del medievalismo global para reimaginar profundamente su significado.

Cultura nórdica, blancura y medievalismo espacial

Para comprender el significado del pueblo, la sociedad y la cultura nórdica, de los vikingos en particular, y su representación en la cultura popular contemporánea, es necesario remontarse al "giro medieval" en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. A partir del siglo XVI, en un esfuerzo por diferenciarse de las generaciones anteriores, los intelectuales europeos se fijaron en la Grecia y la Roma clásicas como ejemplos. El giro hacia el medievalismo se produjo en parte porque la pseudociencia moderna de la raza se convirtió en la explicación dominante de las diferencias entre las naciones y otros grupos humanos. Las ambiciones coloniales e imperiales europeas requerían un paradigma que pudiera justificar la opresión de los pueblos no europeos y el robo de sus tierras y recursos. Los conceptos europeos de raza en los siglos XVIII y XIX dependían de la idea de que los miembros de una "raza" humana comparten rasgos esenciales, tanto físicos como no físicos, que han heredado colectivamente de sus antepasados. Con el fin de encontrar raíces de las que pudiera decirse que demuestran sus características esenciales y su superioridad, los pueblos y las naciones europeas recurrieron a fuentes clásicas y medievales. Las ideas modernas sobre la raza, incluida la blancura, a menudo se basan en fundamentos medievales. Esto incluyó (pero no se limitó a) la reevaluación y reimaginación de la historia nórdica y de los vikingos en las naciones escandinavas y en otras.

Paul-Henri Mallet, un intelectual de origen suizo, promovi√≥ el mito, la poes√≠a y la cultura n√≥rdica medieval en la d√©cada de 1750, vincul√°ndolos directamente con las versiones modernas emergentes del concepto m√°s antiguo de una raza g√≥tica (tambi√©n denominada de forma diversa germ√°nica o teut√≥nica), y sentando las bases para la creaci√≥n de mitos etnonacionalistas en los pa√≠ses escandinavos a principios del siglo XIX. En la creaci√≥n de mitos escandinavos, "el pasado vikingo era propiedad exclusiva de las naciones escandinavas" y los "temas principales" de la historia vikinga "eran la unificaci√≥n pol√≠tica, los viajes vikingos y... la conversi√≥n al cristianismo". En toda Europa (y en Islandia), las culturas n√≥rdicas se tomaron "como representaci√≥n de la cultura b√°rbara precl√°sica", formaban parte de "la b√ļsqueda de los antepasados "primitivos" del norte" y "proporcionaban ejemplos europeos aut√≥ctonos del "noble salvaje" de Rousseau que se ajustaban a los impulsos rom√°nticos etnonacionalistas". Sin embargo, las naciones de fuera de Escandinavia tambi√©n incorporaron la cultura y los logros n√≥rdicos a su propia historia y patrimonio, y pudieron hacerlo gracias a las movilidades vikingas.

En Inglaterra, por ejemplo, las ideas de Mallet fueron adaptadas para un p√ļblico ingl√©s por Thomas Percy en su obra Northern Antiquities (1770), que inclu√≠a una traducci√≥n de algunos de los vol√ļmenes de Mallet. Percy y sus contempor√°neos, como Richard Hurd y Thomas Warton, gitizaron la lengua, la cultura, la gente y la sociedad inglesas en las d√©cadas de 1760 y 1770, retroadapt√°ndolas, junto con sus antepasados, a una raza blanca g√≥tica m√°s amplia que inclu√≠a tambi√©n a los n√≥rdicos, los germanos y los normandos. Las teor√≠as sobre las caracter√≠sticas de esta raza, que se dec√≠a que inclu√≠an un esp√≠ritu marcial y un amor inherente a la libertad, se derivaban en parte de los escritos del autor romano T√°cito, y eran supuestamente "m√°s puras" en el tronco racial de Inglaterra y Escandinavia, debido a su lejan√≠a del resto de Europa. Esta construcci√≥n de una √ļnica raza g√≥tica permiti√≥ reivindicar retrospectivamente todo lo n√≥rdico como patrimonio com√ļn de Inglaterra y de sus (antiguas) colonias de colonos: "A ambos lados del Atl√°ntico, la noci√≥n de una raza anglosajona fortificada por la sangre vikinga se convirti√≥ gradualmente en una ideolog√≠a que se reflej√≥ y refract√≥ en la escritura literaria e hist√≥rica del siglo XIX". Este medievalismo espacial se practic√≥ de forma variada en muchas naciones de Europa occidental, como Inglaterra, Francia y Alemania.

En la Gran Breta√Īa victoriana, los vikingos fueron figurados de numerosas maneras que se alineaban con las nociones de identidad etnonacional e imperial: como "aventureros mercantes, soldados mercenarios, colonos pioneros, asaltantes despiadados, agricultores autosuficientes, tecn√≥logos navales de vanguardia, dem√≥cratas primitivos, berserkers psic√≥patas, amantes ardientes y poetas complicados". Estas figuraciones, a veces contradictorias, se ajustaban a las necesidades ideol√≥gicas y pol√≠ticas de un imperio brit√°nico que se expand√≠a mediante una combinaci√≥n interrelacionada de fuerza militar y poder comercial, que depend√≠a de "gobernar las olas" a trav√©s de su superioridad naval, y que se invest√≠a de ideas de libertad y superioridad racial y cultural tanto para inspirar como para justificar sus acciones y ambiciones. La ascendencia y las caracter√≠sticas n√≥rdicas, ejemplificadas por los vikingos, se construyeron como base del √©xito del Imperio Brit√°nico. Estas construcciones aparecieron en la alta cultura y en la popular, as√≠ como en la erudici√≥n y la pol√≠tica.

En EE.UU., los relatos de los asentamientos n√≥rdicos en Am√©rica del Norte en la Saga de los Groenlandeses y la Saga de Erik el Rojo se hicieron ampliamente conocidos y se incorporaron a la construcci√≥n de mitos etnonacionalistas desde principios del siglo XIX. Los "viajes de VńĪnlandia [han] proporcionado un mito de fundaci√≥n nacional por parte de un h√©roe teut√≥nico [l√©ase tambi√©n germ√°nico o g√≥tico] que precedi√≥ a Col√≥n en unos 500 a√Īos" desde el siglo XIX tanto en la pol√≠tica como en la cultura popular. Las teor√≠as de que los pueblos n√≥rdicos (y otros europeos) estaban sustancialmente presentes en Am√©rica del Norte antes de Col√≥n socavan "las reivindicaciones de la civilizaci√≥n y la artesan√≠a indias" mediante afirmaciones de que "todos y cada uno de los artefactos sofisticados... pertenec√≠an realmente a los [supuestamente] m√°s avanzados llegados de la antig√ľedad". Los ef√≠meros asentamientos n√≥rdicos en Am√©rica del Norte han asumido un papel mucho m√°s significativo en el mundo moderno como vectores del medievalismo espacial del que tuvieron en la sociedad n√≥rdica de la Edad Media. Son un poderoso ejemplo en parte debido al registro hist√≥rico y arqueol√≥gico, pero es importante recordar que la presencia de los vikingos en ese continente no est√° en absoluto relacionada con el asentamiento de los blancos en √©l en siglos posteriores. El medievalismo espacial tambi√©n se invoca en naciones como Australia y Nueva Zelanda, donde no existe una historia medieval de asentamiento europeo, para reclamar la soberan√≠a y justificar la dispersi√≥n de los pueblos ind√≠genas.

Las versiones populares del siglo XIX de los vikingos y los nórdicos se reprodujeron en las películas de principios del siglo XX y, a través de ellas, en otras "reimaginaciones populares... en las tiras cómicas, en los dibujos animados e impresos, y en las bandes desinées y las novelas gráficas". Esta repetición reiteró los medievalismos espaciales en Inglaterra y en las colonias de colonos. También fue retomada por los nazis tanto en Alemania como en Escandinavia. La Alemania nazi "quería destacar una unidad con los pueblos de Escandinavia que tenía poco fundamento en la realidad". Un ejemplo destacado de su significado es que, en 1964, el Congreso de EE UU proclamó el 9 de octubre como Día de Leif Erikson, que lleva el nombre del líder de una expedición de la saga, pero que en realidad conmemora la llegada del barco Restauración de Noruega a Nueva York en 1825, tradicionalmente considerada como el inicio de la inmigración desde Escandinavia a Estados Unidos. Desde entonces, todos los presidentes han emitido una proclamación en ese día invocando eufemismos raciales y silbidos de perro para posicionar a EE.UU. como una nación blanca con raíces medievalistas. La proclamación de Barack Obama de 2016, por ejemplo, expresa "el aprecio por las innumerables contribuciones de los americanos nórdicos" antes de recordar "el descubrimiento que puso en marcha esta profunda historia", una clara afirmación de que las efímeras colonias nórdicas medievales en Norteamérica fueron el catalizador tanto de los Estados Unidos del presente como de su historia de inmigración.

Los vikingos en la cultura popular contemporánea son invariablemente racializados como blancos y muestran típicamente características "germánicas", como discutimos más adelante en este texto. La mitología nórdica es invocada en todo el mundo por los neonazis y otros grupos de poder blanco, por ejemplo, los "Hijos de Odín", fundados en Finlandia y que ahora tienen capítulos en lugares tan lejanos como Australia y Canadá. Los asentamientos vikingos en Norteamérica son invocados por algunos grupos extremistas blancos y también son lugares comunes para las novelas de historia alternativa; al menos un neonazi estadounidense autoidentificado ha escrito una historia alternativa que sugiere que los vikingos colonizaron el Medio Oeste. El libro vuelve a situar en la esfera popular del siglo XXI las afirmaciones racistas de los siglos XVIII y XIX utilizadas para denigrar a los Primeros Pueblos y 'justificar' su expulsión forzosa de sus tierras. La idea de que algunos nórdicos "se quedaron" en Vinlandia -o en otras colonias nórdicas- es un elemento básico de las afirmaciones blancas sobre la continuidad racial en Norteamérica que se han desplegado tanto en los intentos dominantes como en los extremistas de desafiar la soberanía de las Primeras Naciones. Sean cuales sean las creencias políticas específicas de sus creadores, estas obras narran las fantasías de la presencia y la soberanía blancas en Norteamérica; la cultura popular no sólo refleja sino que reinscribe en nuevas formas la narración de la Edad Media europea blanca durante siglos.

Encuentros vikingos

Los relatos de movilidades vikingas han formado parte de la cultura popular medievalista en novelas, pel√≠culas, televisi√≥n y juegos, entre otros, desde el siglo XIX. Las representaciones de los vikingos en la cultura popular est√°n dominadas por perspectivas e ideolog√≠as occidentales blancas, incluso cuando representan el contacto y la movilidad transcultural. Joseph Bruchac, un autor estadounidense de ascendencia abenaki, escribi√≥ Los corazones de hielo (1979), que, al igual que Skraelings, relata un encuentro de los Primeros Pueblos con los vikingos en Norteam√©rica, pero con una tirada limitada de trescientos ejemplares, no puede considerarse un ejemplo de medievalismo global "popular". Los comedores de muertos (1976) de Michael Crichton y su adaptaci√≥n cinematogr√°fica El decimotercer guerrero (1999) son las m√°s conocidas; se basan en los escritos del siglo X del diplom√°tico de Bagdad Ahmad ibn FadlńĀn y lo presentan como personaje central. Ambas fueron escritas por hombres blancos estadounidenses, principalmente para el p√ļblico angl√≥fono occidental. El decimotercer guerrero valoriza las masculinidades blancas convencionalmente vinculadas a los vikingos y refuerza las historias medievalistas de la superioridad blanca sobre otros pueblos. La telenovela siria Saqf al-Alam (2007) narra supuestamente el viaje de Ahmad ibn FadlńĀn en el siglo X desde Bagdad hasta la corte de los b√ļlgaros del Volga y se realiz√≥ en respuesta a las caricaturas del profeta Mahoma que aparecieron en los peri√≥dicos daneses en 2005. La serie estuvo disponible en YouTube durante un tiempo, pero en el momento de escribir este art√≠culo no hemos podido acceder a ella y, por lo tanto, no podemos incluirla m√°s en nuestra discusi√≥n aqu√≠. El problema de la accesibilidad, sobre todo de las obras que no est√°n en ingl√©s, es un reto importante para la contrahistoria en la cultura popular. Dado que los mayores canales de distribuci√≥n, como Amazon, Netflix y otros servicios de streaming, pertenecen a audiencias occidentales principalmente angl√≥fonas y las atienden, las voces y perspectivas de fuera de Occidente son escasas.

Vikingos (2013-2020)

Vikingos (2013-20) fue un programa del Canal Historia canadiense con una importante audiencia en todo el mundo. En 2022, las seis temporadas est√°n disponibles a trav√©s de Netflix, lo que le confiere un importante alcance potencial en el mercado popular m√°s all√° de su estreno original. El programa se centra en las vidas ficticias de Ragnar Lothbrok y su familia, abarcando una serie de acontecimientos hist√≥ricos que van desde el saqueo de Lindisfarne en el a√Īo 793 de la era cristiana hasta la victoria del rey Alfredo sobre un ej√©rcito vikingo en la batalla de Edington en el a√Īo 878 de la era cristiana. Algunas partes de la narraci√≥n se inspiran en las sagas n√≥rdicas antiguas y en otras fuentes que mencionan a Ragnar o a sus hijos, pero sus apariciones durante determinados acontecimientos hist√≥ricos destacados son en gran medida ficticias. Un ejemplo destacado es cuando Ubbe, el hijo de Ragnar, lidera una expedici√≥n a Norteam√©rica en la √ļltima temporada, al menos un siglo antes del viaje hist√≥rico de Leif Erikson. Vikingos forma parte del medievalismo "real" o "descarnado" que ha dominado la cultura popular en la √ļltima d√©cada aproximadamente, con una "representaci√≥n formulista de la brutalidad, la suciedad, el sexo [y] la violencia" -aunque con menos sexo que otros programas del subg√©nero- y suele reforzar los estereotipos medievalistas de raza blanca. Vikingos se presenta y ha sido recibida generalmente como una ficci√≥n hist√≥rica con inter√©s por la autenticidad, aunque la mitolog√≠a n√≥rdica y la magia aparecen en ella de forma variada.

Vikingos dota de una importante movilidad a su grupo ep√≥nimo y es representativa de tendencias m√°s amplias en la representaci√≥n de las movilidades de los pueblos n√≥rdicos y de las que estos permiten. La larga duraci√≥n de la serie permiti√≥, o quiz√° exigi√≥, que cubriera un lapso considerable de la movilidad vikinga en todo el mundo, desde Noruega hasta Inglaterra, Islandia, Sicilia, Egipto, Groenlandia y Norteam√©rica, pasando por las Rutas de la Seda y Kiev. La conquista, las incursiones, la colonizaci√≥n y el comercio inspiran de forma diversa esta amplitud de viajes en los relatos entrelazados. Sin embargo, las narraciones tambi√©n giran con frecuencia en torno a la construcci√≥n del reino y la unificaci√≥n en Noruega, volviendo cada temporada a los conflictos por el poder, el control y la naturaleza de la sociedad n√≥rdica, centrados en Kattegat. Kattegat y Noruega en general pueden considerarse as√≠ un "amarre" para las movilidades que impulsan gran parte de la narraci√≥n. El programa se hace eco, en estas sustanciales l√≠neas argumentales, de las preocupaciones escandinavas del siglo XIX por la historia vikinga, tal y como se ha esbozado anteriormente en este texto. La conversi√≥n de los n√≥rdicos al cristianismo es un tema importante, y en las tres primeras temporadas hay un movimiento sustancial de personajes de ida y vuelta entre Inglaterra y Noruega. Inglaterra, al igual que Noruega, es un punto de amarre en las narrativas de movilidad. La serie abre su alcance geogr√°fico en la cuarta temporada, con narraciones sobre la colonizaci√≥n de Islandia, las incursiones y el comercio en Espa√Īa, Sicilia y el norte de √Āfrica, y la colonizaci√≥n en Am√©rica del Norte, que se entrelazan con las narraciones continuas ancladas en Inglaterra y Kattegat en las tres √ļltimas temporadas.

Centros vikingos

Las movilidades vikingas entre Escandinavia e Inglaterra permitieron la imaginaci√≥n moderna de la identidad g√≥tica racialmente pura pero multinacional esbozada anteriormente en este texto, especialmente en los c√≠rculos entonacionalistas angl√≥fonos. As√≠, la movilidad entre Inglaterra y Noruega es una caracter√≠stica constante de Vikingos y es fundamental para la narraci√≥n de (eventualmente) una comunidad blanca unida en Inglaterra. En el segundo episodio de la serie, por ejemplo, Ragnar regresa a Kattegat con esclavos y tesoros del monasterio saqueado de Lindisfarne. Toma como esclavo a un monje ingl√©s, Athelstan, que acaba formando parte de su casa. Los vikingos asaltan Northumbria dos veces m√°s en la primera temporada. En la segunda temporada, cuatro a√Īos m√°s tarde en la l√≠nea temporal de la serie, Ragnar desembarca en Wessex y expresa su deseo de fundar una colonia all√≠. Al encontrarse en conflicto con el rey local, y con sus propios supuestos aliados de vuelta en Noruega, se ve obligado a regresar all√≠, dejando que su ej√©rcito sea derrotado y finalmente absorbido por el reino de Wessex. Este movimiento repetido entre amarres, y el consiguiente asentamiento de los vikingos en Inglaterra en las dos primeras temporadas, establece el patr√≥n seguido en las siguientes.

A lo largo de las seis temporadas de Vikingos, complejas narrativas impulsan los movimientos entre Noruega e Inglaterra. Un conflicto multigeneracional e interreligioso entre vikingos paganos y sajones cristianos se resuelve en un conjunto de acontecimientos que ofrece un marco para que los vikingos y otros nórdicos se integren en la sociedad inglesa. En el final de la serie, Ivar el Deshuesado, uno de los hijos de Ragnar y símbolo de los dioses paganos, se deja matar, lo que lleva al rey Alfredo, el líder sajón, a ordenar a sus ejércitos que dejen de luchar. Alfredo invita a Hvitserk, otro de los hijos de Ragnar, a vivir con él y su familia, prometiendo que "discutirán juntos muchos asuntos importantes sobre nuestro futuro y el de nuestros pueblos". Hvitserk entierra a Ivar y renuncia a los dioses nórdicos antes de ser bautizado como cristiano. Alfredo se erige en su padrino y lo nombra "príncipe sajón cristiano". Las seis temporadas de conflicto interconfesional se cierran apuntando a un futuro unido: la Inglaterra gótica de las fantasías del siglo XIX. El cambio en la representación de Inglaterra, que pasa de ser una fuente de riqueza que hay que asaltar a ser un lugar para la colonización, para echar anclas y para las alianzas interétnicas, reitera las historias de conexión y asimilación racial blanca transnacional, así como la reivindicación de la cultura nórdica como herencia a través del medievalismo espacial que ahora se produce en gran parte del mundo occidental.

Viajar hacia y desde el Este

Una vez que Inglaterra y Noruega se establecen como amarres vinculados en las tres primeras temporadas, Vikingos abre la escala y el alcance de sus movilidades, incluso a trav√©s de los viajes hacia y desde Oriente. El orientalismo y el medievalismo, como explora ampliamente John Ganim, tienen una "asociaci√≥n hermanada" y ambos son paradigmas de formaci√≥n de la identidad que se preocupan profundamente por los or√≠genes. Si el medievalismo es crucial para la formaci√≥n de la identidad occidental blanca del yo, el orientalismo crea la alteridad. El orientalismo es un conjunto de creencias y suposiciones occidentales estereotipadas sobre los pueblos, las culturas y las sociedades de Oriente que los exotiza y denigra de una forma que a veces es paralela al medievalismo temporal. Seg√ļn estos estereotipos esbozados por Edward Said, los pueblos de "oriente" (es decir, la mayor parte del continente asi√°tico, que a veces se solapa con el norte de √Āfrica) son, entre otras cosas: "cr√©dulos... astutos... mentirosos" que son perezosos, dados a la "intriga" y la crueldad, y "en todo se oponen a la franqueza y la nobleza de la raza anglosajona", adem√°s de estar excesiva y abiertamente sexualizados. Aunque, como han demostrado los estudiosos de la raza cr√≠tica premoderna, las versiones de estos estereotipos circulaban durante la √©poca medieval y principios de la moderna, la cultura popular occidental ha "contribuido a cimentar" en el presente "muchos de los estereotipos etnorraciales" que surgieron en sus formas modernas en el siglo XVIII.

Los estereotipos orientalistas impregnan la representaci√≥n de las movilidades en Vikingos. La serie sigue a los hijos de Ragnar mientras asaltan y comercian en la Espa√Īa musulmana, en Sicilia y en el norte de √Āfrica, as√≠ como a lo largo de las rutas de la seda en Europa del Este, y todos estos lugares se presentan a trav√©s de una lente orientalista. La sexta temporada, por ejemplo, se abre en "La ruta de la seda". Las im√°genes de monta√Īas secas y des√©rticas, los viajes a trav√©s de carreteras nevadas y polvorientas, y un mercado con personas y mercanc√≠as orientales exotizadas (monjes budistas con la cabeza afeitada, especias, camellos y similares) se intercalan con tomas de Ivar y Hvitserk mirando a su alrededor. La secuencia, que dura varios minutos, enfatiza la extra√Īeza de la gente y los lugares en comparaci√≥n con la familiaridad de Kattegat e Inglaterra. Secuencias de establecimiento similares caracterizan los viajes por el Mediterr√°neo de Bjorn, el hermano de Ivar, en la cuarta temporada.

Los viajes de Bjorn por el Mediterr√°neo y √Āfrica encierran un importante orientalismo. Tanto los cristianos como los musulmanes se muestran traicioneros y b√°rbaros. Tras descubrir que Eufemio, el comandante cristiano de Sicilia, es tambi√©n cliente del emir musulm√°n Ziyadat Allah, Bjorn y sus compa√Īeros piden reunirse con √©ste con la esperanza de promover el comercio. Por consejo de una monja llamada Kassia, Eufemio acepta, pero es asesinado por los hombres del emir durante la reuni√≥n. Kassia resulta haber sido una seductora agente doble y, para a√Īadir una capa m√°s de valor de choque, los hombres del emir cocinan y sirven el Euphemius asesinado a Bjorn y sus compa√Īeros, que s√≥lo escapan debido a una tormenta de arena convenientemente programada. As√≠, Oriente promete comercio y riquezas pero se revela como un lugar de peligro y enga√Īo, ejemplificado en la belleza y la traici√≥n de Kassia. Los vikingos huyen y no regresan. La globalidad potencial se reconfigura en una historia de alteridad oriental que cierra la movilidad vikinga y redirige la acci√≥n a sus amarres en el noroeste de Europa.

La cuarta temporada también presenta a Yidu, uno de los varios esclavos de Asia capturados durante una incursión en Francia y llevados a Kattegat para ser vendidos. Yidu le da drogas analgésicas a Ragnar, que sufre heridas recibidas en una redada, describiéndolas como "una antigua medicina china". Ragnar se vuelve adicto a la droga y es brevemente amante de Yidu, pero en un episodio posterior, después de que ella le amenace con revelar sus secretos, la mata. Aunque la presencia de Yidu llama la atención sobre la globalidad de Europa en la Edad Media, su personaje, al igual que el de Kassia, se construye a través de estereotipos orientalistas que refuerzan el medievalismo blanco convencional al alterarlo. Yidu está exotizada, es femenina y hermosa, así como una traicionera proveedora de drogas adictivas que amenazan la capacidad de Ragnar para liderar y luchar. Su presencia, en particular como amante de Ragnar, amenaza la narrativa de la pureza racial vikinga, pero el asesinato de Ragnar de ella borra violentamente cualquier posibilidad de un hijo multirracial y afirma simbólicamente el rechazo masculino blanco de la feminidad oriental. Esta expulsión mortal de un personaje que encarna la amenazante alteridad oriental impide cualquier alteración de las fantasías de pureza racial medieval blanca.

Viajando al Oeste

Los ef√≠meros asentamientos vikingos en Norteam√©rica, como se ha comentado anteriormente en este texto, han sustentado los medievalismos espaciales occidentales durante siglos. Vikingos comienza su relato de la movilidad hacia el oeste con el asentamiento de Islandia en la cuarta temporada, concebido como una respuesta directa al creciente poder real centralizado y a la cristianizaci√≥n de Noruega, que se alinea con los etnonacionalismos escandinavos del siglo XIX. En el primer episodio de la sexta temporada, Ubbe Raganarsson le dice a su hermano Bjorn: "Al igual que nuestro padre, siento la compulsi√≥n, la necesidad de volver a explorar" y "una vez me hablaron de una tierra, muy al oeste, que un vagabundo hab√≠a vislumbrado desde su barco. Es una tierra deshabitada, densamente boscosa, con √°rboles tan altos como monta√Īas'. Estas l√≠neas son un eco de un pasaje de la Saga de los Groenlandeses, inspirada por Leif Erikson, sobre el avistamiento de una tierra hasta entonces desconocida. Ubbe y sus seguidores llegan al continente americano tras una dif√≠cil traves√≠a. Se encuentran con un pueblo de mi'kmaq y, tras un momento inicialmente tenso que amenaza con la violencia, son acogidos. Cuando un vikingo mata a un hombre mi'kmaq, Ubbe y el resto deciden que debe ser ejecutado 'o nunca habr√° justicia ni confianza en este nuevo mundo'. Ubbe dice que 'debemos comportarnos como hombres y mujeres diferentes, renacidos a la imagen de esta nueva tierra'. Hay aqu√≠ un elemento de excepcionalidad y este conjunto de acontecimientos sit√ļa el asentamiento vikingo ficticio en contraste con la posterior colonizaci√≥n blanca, la desposesi√≥n forzada y el genocidio de los pueblos ind√≠genas.

No obstante, la posesi√≥n colonial de los colonos blancos persigue la narraci√≥n inacabada de la expedici√≥n de Ubbe. Mirando desde un acantilado sobre valles y monta√Īas boscosas en el episodio final, Ubbe dice: "Veo posibilidades infinitas. Veo un paisaje dorado. Ricas tierras de cultivo, minerales, r√≠os, puertos, construcci√≥n, abundancia... Todo lo que Ragnar [su padre] so√Ī√≥ la primera vez que se alej√≥ del Kattegat... esto es lo que buscaba".

El intercambio deja claro que el espíritu de exploración multigeneracional que inspiró a Ubbe y a su padre e inició partes sustanciales de la narrativa de los vikingos es en realidad un espíritu de colonización. No desean simplemente ver la tierra o saber lo que hay allí. Quieren explotar sus recursos. Ubbe profetiza efectivamente la colonización blanca de las Américas en siglos posteriores, insertando una visión decididamente moderna de la tierra en el pasado medieval. Este movimiento justifica retrospectivamente el medievalismo espacial al situar los fracasados asentamientos nórdicos en Norteamérica dentro del linaje de la posterior colonización blanca y los etnonacionalismos. Ubbe, al igual que Leif Erikson, encarna una faceta particular de la formación de la identidad blanca que se ha imaginado retrospectivamente como compartida entre los blancos de las naciones modernas.

Vikingos decentes

"Skraelings" (2014) es una novela histórica para jóvenes adultos que relata los encuentros de los vikingos con los pueblos indígenas de lo que hoy se conoce como la isla de Baffin. El título está tomado de la palabra nórdica antigua utilizada en las sagas para designar a los pueblos indígenas de América del Norte, lo que sugiere una perspectiva nórdica, pero no es así. Skraelings es una novela de "primer contacto" que invierte la perspectiva convencional de las narraciones de la cultura popular sobre los vikingos en Norteamérica y, de hecho, de siglos de cultura occidental. El personaje central es un joven cazador inuit llamado Kannujaq. Los vikingos son periféricos tanto en el mundo como en la narrativa de Skraelings, un posicionamiento que hace que la novela se dedique a la contrahistoria del medievalismo global. Deconstruye el medievalismo colonial blanco invirtiendo la mirada colonial y se apropia de un elemento de la cultura occidental para que sirva a un propósito indígena; el libro presenta perspectivas y formas de ser inuit.

Hay dos relatos de primer contacto en Skraelings, uno entre dos pueblos ind√≠genas -los inuit y los tuniit- y otro entre esos pueblos y los vikingos. Kannujaq ha o√≠do hablar antes de los tuniit y de los vikingos, pero no se ha encontrado con ellos. Al principio de la novela, sale a cazar con sus perros y siente miedo cuando ve montones de piedras que se asemejan a personas y que son creadas por los tuniit, "un pueblo t√≠mido y extra√Īo que hab√≠a ocupado la Tierra mucho antes de la llegada de la familia de Kannujaq". Este pasaje es uno de los varios que subrayan la diversidad de culturas y mentalidades entre los pueblos de la isla de Baffin. La novela rechaza as√≠ las construcciones coloniales monol√≠ticas de los pueblos ind√≠genas. La movilidad y el amarre son diferencias clave entre los pueblos: Kannujaq, por ejemplo, no puede entender por qu√© los tuniit no abandonan sus casas de piedra para evitar a los vikingos y se limitan a acampar en alg√ļn lugar del interior como habr√≠a hecho su familia, aunque llega a aceptarlo.

En un principio, Kannujaq se opone tanto a los tuniit como a los vikingos, pero sus ideas preconcebidas cambian y la narraci√≥n permite al lector acceder a sus sentimientos y procesos de pensamiento a medida que cambian sus actitudes y creencias. Pronto aprende que los tuniit no son bestias peligrosas como hab√≠a cre√≠do, sino personas como √©l: "se sorprendi√≥ al ver lo humanos que parec√≠an". Del mismo modo, cuando ve por primera vez a los vikingos piensa que no son humanos, percibi√©ndolos como "ciertamente parecidos a los hombres, pero de un tama√Īo enorme, como si sus madres se hubieran hecho demasiado amigas de los osos". Esta introducci√≥n invierte la mirada colonialista occidental que suele situar a los pueblos ind√≠genas como menos que humanos. Al igual que con los tuniit, al cabo de poco tiempo se da cuenta de que los vikingos son de hecho humanos, a pesar de sus diferencias con √©l y su pueblo. En el espacio de unas pocas horas, ampl√≠a enormemente su visi√≥n de la humanidad para abarcar a grupos que son a la vez nuevos y diferentes para √©l.

Los relatos de "primer contacto" son un elemento b√°sico de la ficci√≥n hist√≥rica y "la apertura de una √©poca y la uni√≥n de historias", pero tambi√©n "explican c√≥mo son las cosas ahora y ... contienen una clave de c√≥mo podr√≠an ser". En Skraelings, los primeros contactos de Kannujaq con los tuniit y los vikingos se producen de forma conjunta: tropieza con un poblado tuniit en medio de una incursi√≥n vikinga. Al principio espera que los tuniit le ataquen, pero no lo hacen. Su ni√Īo cham√°n, Siku, ve la presencia de Kannujaq como una se√Īal y lo atrae a su conflicto con los vikingos, a los que finalmente ayuda a derrotar. Sin embargo, la violencia de la incursi√≥n vikinga marca su primer encuentro con ambos pueblos. La violencia es ajena a Kannujaq. Para su familia era "igual a la locura", pero los vikingos la introducen en su mundo. La violencia de los vikingos le cambia, lo que prefigura la violencia de las naciones coloniales posteriores en el √Ārtico y otras partes del mundo. La violencia de los dem√°s le arrastr√≥ a una respuesta violenta... la paz s√≥lo es posible si todos poseen la voluntad de conseguirla. Y Kannujaq, sin saber siquiera que lo estaba haciendo, hab√≠a cambiado su papel de cazador a guerrero". Esto prefigura el futuro brutal de la colonizaci√≥n europea blanca de Am√©rica del Norte en siglos posteriores y sus duraderos legados violentos en el presente.

Kannujaq acaba por enterarse de que el l√≠der vikingo, al que apoda "el fulgurante", naufrag√≥ una vez y hab√≠a vivido con los tuniit durante alg√ļn tiempo antes de volver con su propio pueblo. Se da cuenta de que el fulgurante es el padre de Siku y de que las incursiones no buscan recuperar las espadas de hierro, los cuchillos y las herramientas que el l√≠der tuniit se llev√≥ del naufragio. M√°s bien, "al igual que con la propia gente de Kannujaq, lo que le importaba al fulgurante era la familia". Es el Siku lo que buscan. Este reconocimiento de un valor com√ļn lleva a Kannujaq a preguntarse c√≥mo es la gente del Resplandeciente: 'tal vez ten√≠an m√°s en com√ļn con la gente de Kannujaq de lo que √©l hab√≠a querido admitir, tal vez acababan de llegar a esta zona... tal vez no les hab√≠a ido tan bien, al sobrevivir a la Tierra, como a la gente de Kannujaq'. Este pasaje enfatiza las similitudes entre los inuit y los vikingos llamando la atenci√≥n sobre su movilidad com√ļn. Ambos han llegado a la Tierra desde otros lugares, lo que pone de relieve su similitud por contraste con los tuniit firmemente anclados. Esta movilidad com√ļn niega el tipo de excepcionalismo racial que a menudo se atribuye a los vikingos en los medievalismos modernos (como en los comentarios de Hillary Clinton citados al principio de esta secci√≥n), pronostica el fracaso de los asentamientos n√≥rdicos en Norteam√©rica y destaca el √©xito de los inuit al vivir en el √Ārtico. De este modo, socava los mitos de la soberan√≠a blanca desarrollados a partir de la presencia vikinga medieval en Norteam√©rica.

Skraelings rechaza activamente los conceptos occidentales modernos de propiedad de la tierra y de territorio nacional: 'La humanidad no puso l√≠mites a la Tierra. La Tierra puso l√≠mites a la humanidad". La voz del narrador omnisciente se dirige directamente al lector en varios momentos de la novela, incluso en un pasaje que desfamiliariza expl√≠citamente los conceptos modernos del mundo de Kannujaq: "Aunque, por arte de magia, hubieras podido hablar una lengua com√ļn con √©l, tus ideas del mundo habr√≠an sido muy diferentes... lo f√°cil habr√≠a sido explicar la televisi√≥n y los aviones. Pero, ¬Ņc√≥mo habr√≠a podido entender la idea de un pa√≠s? ¬ŅO de una frontera?".

Estos dos pasajes tomados conjuntamente equilibran la continuidad y el cambio: La forma en que Kannujaq entiende su relación con la tierra evoca las formas de ser de los indígenas contemporáneos, pero los inuit de hoy también entienden las naciones y las fronteras de una forma que Kannujaq no podía. Al llamar la atención sobre la naturaleza socialmente construida de las naciones y las fronteras, Skraelings no sólo desafía las reivindicaciones específicas de los medievalistas blancos sobre la soberanía en América del Norte, sino que desfamiliariza los conceptos occidentales de soberanía.

Vikingos y violencia: La toma de posesión

La comparaci√≥n entre Skraelings y la narrativa norteamericana en Vikingos demuestra que la primera se dedica a la contrahistoria cr√≠tica. En Vikingos, el pueblo mi'kmaq funciona principalmente como fuente de tensi√≥n narrativa en la historia de los vikingos; incluso el asesinato de uno de ellos es principalmente una oportunidad para el desarrollo de la identidad colectiva vikinga y el liderazgo de Ubbe. En Skraelings, los vikingos, en particular su l√≠der, sirven para el mismo prop√≥sito. Sus incursiones son un dispositivo argumental que pone a Kannujaq en contacto con otros pueblos y formas de ser, lo que resulta en un crecimiento personal para √©l y una nueva posibilidad de entendimiento mutuo entre los tuniit y los inuit. El reconocimiento del violento futuro colonial da forma a la novela. Su enfoque en Kannujaq, y a trav√©s de √©l las visiones del mundo y las formas de ser de los inuit, ofrece una realidad alternativa en la que los colonizadores blancos reconocen la humanidad de los pueblos ind√≠genas y lo que tienen en com√ļn. El medievalismo global de Skraelings desbarata as√≠ los relatos medievalistas blancos sobre el pasado que sit√ļan la estructura de poder y la opresi√≥n actuales como algo natural e inevitable. Al hacerlo, invita a los lectores a imaginar un futuro que no parta de esa perspectiva occidental blanca, sino que valore la plena humanidad de todos los pueblos y reimagine su relaci√≥n con el mundo natural.

La lectura conjunta de estos textos revela que, si los vikingos son un icono de la movilidad medieval, también lo son de la violenta toma de posesión de los blancos. Como sostiene Aileen Moreton-Robinson, el territorio de los estados coloniales de colonos, como Estados Unidos, Canadá y Australia, "ha sido marcado por y a través de la violencia y la raza". Las características violentas de los vikingos en la cultura popular del siglo XXI tienen sus raíces en el imaginario racial blanco del siglo XVIII. Tomar posesión es el objetivo de la violencia vikinga, y por extensión de la movilidad vikinga, en ambos casos de estudio: de los esclavos, las riquezas y las tierras en Vikingos y de los sikus en Skraelings. En Vikingos, el derramamiento mutuo de sangre por parte de sajones y vikingos permite la creación de un amarre nórdico en Inglaterra y una ejecución sangrienta hace lo mismo en Norteamérica. En Skraelings, la violencia vikinga une a los tuniit y a los inuit contra ellos y la violencia es su legado a través de los cambios producidos en Kannajuq. La soberanía blanca, pues, es el producto del derramamiento de sangre. Vikingos, al igual que Skraelings, cuenta más de una historia de "primer contacto": la del primer asalto a Lindisfarne, la del asentamiento vikingo en Inglaterra y la del pueblo mi'kmaq en lo que acabaría llamándose América del Norte. Todas las historias de primer contacto de ambos textos "explican cómo son las cosas" en el mundo contemporáneo, todavía caracterizado por la posesión racial blanca y la violencia, pero Skraelings ofrece "una clave de cómo podrían ser" diferentes a través de su medievalismo global.

