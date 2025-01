Errores más Comunes de Escribir, Categoría por Categoría

Nota: Este texto ha sido escrito por un especialista en la materia, Jorge Santos.

La mayoría de los errores se clasifican en un número limitado de categorías. Curiosamente, las categorías que he observado no coinciden con las que suelen figurar en la mayoría de los libros de escritura. Por ejemplo, esos libros suelen hablar de los dobles negativos. Creo que nunca he tenido un alumno que utilizara (indebidamente) una doble negación.

En este espacio, me propongo enumerar los errores más comunes, categoría por categoría, junto con alguna explicación sobre por qué se producen y algunas sugerencias sobre cómo corregirlos. Muchas de las ilustraciones procederán o se adaptarán de escritos reales de los alumnos.

El documento tiene dos secciones principales. La primera, «Errores», trata de la puntuación, la dicción o la gramática que considero realmente incorrectas. Así que es más o menos blanco o negro. La segunda, «Problemas de estilo», abarca zonas más grises.

Errores



A. Puntuación



1. Comas

a. La coma gratuita.

Los alumnos parecen echar mano de una coma cada vez que sienten alguna inquietud sobre la sintaxis de una frase, cuando se encuentran utilizando una palabra desconocida o cuando se toman un respiro: «Aproximadamente, el quince por ciento de la clase son miembros de grupos minoritarios». «Smith describió el concierto como 'una pasada'». «Comparte casa con tres estudiantes de último curso de pre-medicina». «El presidente de la clase, Joe Rockwell, presentó el premio». «Mientras caminas por Main Street, es difícil ignorar a todas las chicas, acunando carteras de Coach y llevando pendientes gigantes». Excepto la que sigue a «Main Street» (que da lugar a un modificador colgante), todas las comas de esas frases deben desaparecer.



Una tendencia bastante nueva pero muy poderosa es la inserción de una coma después de «Y», «Pero» o «Sin embargo» cuando una de ellas es la primera palabra de la frase: «Pero, el presidente presentó un punto de vista diferente».



b. Falta de coma.

Es muy, muy común la omisión de una coma tras un apositivo o una frase parentética. «A todos los residentes de Wilmington, Del. se les entregaron bolsas de papel en las que depositar sus hojas»; “El profesor Jackson, que se incorporó a la facultad en 1978, está de año sabático este año”. Mis alumnos omiten la coma después de «Del.» y «1978» al menos tanto como la ponen (correctamente), y puede que incluso más.

Casi igual de habitual es omitir la coma antes de una frase adverbial, como en «El equipo de fútbol ganó ayer[,] poniendo fin a una racha de cinco partidos perdidos.»

c. Uniones de comas

Cuando empecé a dar clases a tiempo completo, hace unos veinte años, el error que más me llamaba la atención era el empalme de comas, es decir, la unión de cláusulas con una coma en lugar de un punto, un punto y coma o una conjunción. Por ejemplo «No siempre fue tan extremista, de hecho empezó siendo moderado». Esto va más fuerte que nunca; constantemente, alrededor de una cuarta parte de mis alumnos son empalmadores habituales de comas. Actualmente es bastante popular el uso incorrecto de sin embargo como conjunción aproximadamente sinónima de pero: «La mayoría de los estudiantes se van de vacaciones de primavera, sin embargo algunos se quedan en casa».



2. Punto y coma



He aprendido a contar prácticamente con ello: Prácticamente siempre que un estudiante utiliza un punto y coma (s.c), su uso es incorrecto. A veces, la mejor opción sería un guión («Se encontraron más de veinte especies en la isla; un descubrimiento inusual»), a veces una coma («Aunque no estaba segura de qué hacer tras suspender los estudios; al final lo aceptó»), y a veces dos puntos («Los vaqueros de algunos alumnos parecen haber caído en una obra; están cubiertos de agujeros, manchas de lejía e incluso algo de pintura»). De hecho, sólo hay dos situaciones en las que se requiere un s.c. La primera es una frase en la que el s.c. separa dos cláusulas: «Caminé hasta casa; la puerta estaba cerrada». La segunda es una serie en la que uno o varios de los elementos. «Las ciudades que ha visitado incluyen New Rochelle, Nueva York; Sacramento, California; y Tulsa, Oklahoma». En cualquier otro caso, cuando te asalte el impulso de utilizar un punto y coma, túmbate hasta que se te pase.



3. Guión. El principal problema con los guiones es la forma en que la gente los escribe. La forma de hacerlo es poner dos guiones seguidos (es la tecla a la derecha del cero, en minúscula). Sin espacio antes ni después del guión. La mayoría o todos los programas de tratamiento de textos transformarán mágicamente las dos rayitas horizontales en una sola más larga, como ésta.



4. Comillas.

a. Comillas simples

En Estados Unidos (las cosas son diferentes en el Reino Unido), sólo hay una razón -nunca- para utilizar comillas simples: una cita dentro de otra cita. Por ejemplo: «El tipo se me acercó y me dijo: “Tu dinero o tu vida”».

b. Puntuación dentro/fuera de las comillas

De nuevo, las normas son diferentes en el Reino Unido, pero aquí, las comas y los puntos siempre van dentro de las comillas, tanto si se utilizan para indicar una afirmación como un título. Así:

«Me voy a casa», dijo.

Anoche vimos «Hello, Dolly».

Los dos puntos y el punto y coma van fuera de las comillas, como en:

Vimos «Hello, Dolly»; estuvo muy bien.



En el caso de los signos de interrogación y exclamación, la colocación depende de si el sentimiento que representan forma parte de la cita o del título, o de la frase más amplia. Así,

¿Te puedes creer que haya dicho «Te odio»?

y

¡Me encanta «Lo que el viento se llevó»!

pero

Bill dijo: «¿Quieres casarte conmigo?»

y

la novela más famosa de Charles Kingsley es «Westward Ho!».

Para más información sobre el uso de citas y comillas, consulta «Reglas de Yagoda para las citas», en otro lugar de este sitio.



B. Gramática y sintaxis



1. Modificadores colgantes.

«Al incluir varios gráficos junto con la historia, se anima a los lectores a comprender las tendencias a largo plazo». «Al ser el acontecimiento más espectacular de la nación, los periódicos estaban obligados a dedicar una gran cobertura al huracán». «Al invertir la combinación de colores, se capta la atención». «Afirmando ser un hombre sencillo que lleva una vida corriente de varón mientras disfruta viendo el fútbol con sus buddy's, el estilo de vida de Smith dista mucho de ser corriente». (Para buddy's, véase Errores del corrector ortográfico, más abajo).



El problema en esas frases (y pido disculpas si parezco estar afirmando lo obvio) es que los lectores no incluyeron los gráficos; los periódicos no fueron el acontecimiento más espectacular; el ojo no invierte la combinación de colores; y el estilo de vida de Smith no pretendía ser un hombre sencillo.



Algo interesante sobre los modificadores colgantes es que un grupo bastante selecto de estudiantes los comete: la minoría que siquiera intentaría una frase tan compleja. Otra cosa interesante es que, mucho más que los otros errores de mi lista, aparecen en publicaciones muy respetadas, como The New Yorker («Como una mala película francesa, la vida de Jones empezó a cruzarse con [la de otra persona]...»), The New York Times Book Review ("en lugar de proporcionar el examen meticuloso del proceso de mirar... se nos trata con vuelos retóricos que aportan poca perspectiva útil«) y The Chronicle of Higher Education (»Tras haber superado con éxito las tres pruebas, todos los rechazos que experimenté por el camino se han convertido en vagos recuerdos").



C. Dicción, o Elección y Uso de las Palabras



1. Errores ortográficos.

Si existían hace veinte años, los únicos que los cometían eran los primeros. Hoy, por supuesto, las utilidades del corrector ortográfico adormecen a los estudiantes y a otros en una falsa sensación de seguridad, dejando homónimos o casi homónimos de la palabra pretendida sin mancillar por un subrayado rojo ondulado. Catalogar este tipo de errores puede ser un gran deporte; guardo como un tesoro el artículo sobre una reunión del consejo de educación en el que se mencionaba al «Súper Asistente de Escuelas», el que hablaba de un «vestido cubierto de secuencias» y el sobre problemas de drogas que se refería a un «desván de heroína».



Si los miras fijamente el tiempo suficiente, algunos parecen tener algún tipo de sentido, como en «La tormenta causó [en lugar de causar] estragos». Un estudiante escribió: «Puedes conseguir un coche de descenso por 2.000 $», pero eso parece mucho para un coche que sólo va cuesta abajo. En una redacción sobre el episodio en el que Dick Cheney disparó accidentalmente a un amigo, un estudiante escribió: «El propietario del rancho informó del incidente a los periódicos locales en lugar de al [cuerpo] de prensa de la Casa Blanca», y otra persona informó: «Mis amigos y yo vimos el último episodio de “Friends” por la feria final».



Y algunos errores de este tipo invitan tanto a cometerlos que ahora superan en número a los usos correctos, al menos en los trabajos de mis alumnos. Espero leer que algo despierta (en lugar de suscitar) interés, que una persona ha leído (en lugar de leer) un libro, que una acción ha tenido (en lugar de tener) consecuencias negativas. Eso sin hablar de toda la confusión de apóstrofes homónimos descrita en «Eats, Shoots and Leaves»: quién es/quién, es/es, tú eres/tu, amigos/amigos.



Es muy difícil evitar cometer este tipo de errores, por la sencilla razón de que probablemente no sabrás que estás cometiendo un error. Mis sugerencias son, en primer lugar, si tienes alguna duda sobre la ortografía de una palabra, NO CONFÍES EN SPELLCHECK. Consulta un diccionario, preferiblemente de papel, y comprueba no sólo la ortografía, sino también la definición. En segundo lugar -y éste es el mejor consejo general para las personas que quieren convertirse en buenos escritores-, lee tanta prosa editada como puedas. (Si te limitas a leer blogs y correos electrónicos, te encontrarás con muchos de los mismos errores).



2. Palabra incorrecta. Los errores del corrector ortográfico se llevan los titulares y las risas, pero un problema más común e insidioso es la elección de palabras equivocadas, a veces por un pelo, a veces por una peluca de los Beatles y una barba completa. Con demasiada frecuencia, leer los trabajos de los estudiantes es como escuchar un número de Norm Crosby, el cómico malapropiado que se refería a tener una buena «compenetración» con un amigo afín. He aquí algunos ejemplos de la vida real, con lo que supongo que es la palabra correcta entre paréntesis:



«De las muchas cosas que los estudiantes aspiraban [esperaban] ver, un atentado terrorista no era una de ellas».

«...el descenso de candidatos puede acreditarse [atribuirse] a...».

«Las historias sobre el huracán invaden [dominan] toda la primera sección del periódico».

«Nadie puede culpar [acusar] a John Henrickson de ser un universitario apático».

«La gran proporción [mayoría] de estudiantes está matriculada en la Facultad de Artes y Ciencias».

«Dijo que fue la participación de su padre en el Ejército lo que le poseyó [inspiró, motivó] a unirse a los Republicanos Universitarios».

Luego está ésta, que parece resumir todos los problemas que tienen los estudiantes: «El terreno, que actualmente está ocupado [por] casas viejas y destartaladas, será rejuvenecido [no estoy seguro de cuál es la palabra correcta; sólo sé que rejuvenecido no lo es] para que se ajuste al estigma [imagen] positivo que la ciudad gestiona [está intentando] mantener.»



3. El pronombre epiceno.

Un estudiante escribió: «Habla apasionadamente del tema obligando a cualquiera con quien hable a reconsiderar su postura». Otros puntos de este documento tratan de la coma que falta después de «temas» y de la innecesaria entre los dos «a»; pero ¿qué pasa con el uso del plural «sus» como pronombre que representa al singular cualquiera? Antes de 1975 aproximadamente, el uso estándar dictaba «su». Desde entonces se pide respetuosamente «su o su». Mucha gente (yo incluido) se esfuerza por evitar la elección reescribiendo la frase con algo como «...todas las personas con las que habla para que reconsideren su postura».



El hecho es, sin embargo, que el uso de la tercera persona del plural para indicar un singular indeterminado (a veces llamado «el epiceno ellos») tiene un largo pedigrí, incluido el uso por parte de autores como Jane Austen, Oscar Wilde y Sting («Si amas a alguien, libéralo»); se utiliza hoy en día en el habla de todos menos de los anglófonos más remilgados; e incluso ha sido aprobado para la escritura por algunas autoridades respetadas. La 14.ª edición del Manual de Estilo de Chicago, publicado en 1993, afirmaba: «la University of Chicago Press recomienda el restablecimiento del uso singular de they y their».



Mi sensación es que este uso aún no está muy extendido en la prosa, pero pronto lo estará. El problema con mis alumnos es, en primer lugar, que se apresuran a utilizar el epiceno ellos incluso cuando no se cuestiona el género del antecedente: «Hablé con mi amigo y me dijo que se pondría en contacto conmigo». En segundo lugar, les encanta utilizar ellos como pronombre de empresas (en singular), instituciones, grupos de rock, equipos deportivos, restaurantes y tiendas, es decir, en los casos en que es claramente el pronombre adecuado. Por ejemplo: «Cada universidad tiene sus tendencias». «La universidad se ha esforzado por remodelar su imagen». «California Burrito ha anunciado que abrirá la semana que viene». Eso no es aceptable en escritos de cualquier grado de formalidad.



II. Problemas de estilo



1. Construcción de frases: “Hay”



Hay pocas formas más flojas de empezar una frase que las palabras «hay». Todos lo hacemos porque nos sale de forma natural, pero suele ser fácil revisarlo para mejorarlo. En muchas frases, basta con suprimir el «Hay» y un pronombre relativo. Por ejemplo, «Hay cinco poetas que han dado lecturas en la escuela este año» se convierte en «Cinco poetas han dado lecturas en la escuela este año».



Mi regla general es que este tipo de frases están bien si puedes sustituir «hay» o «hay» por «existe» o «existen». Por ejemplo «En Roma hay veinticinco restaurantes de tres estrellas». No hay problema.