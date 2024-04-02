La Esclavitud en Nueva Inglaterra

En el imaginario popular, la historia de la esclavitud mobiliaria en Norteamérica está vinculada en gran medida al sudeste del continente y se centra en el siglo XIX. Pero la trata de esclavos y la institución de la esclavitud mobiliaria funcionaron en otras regiones y en otras épocas. Una región que ha atraído la atención de los estudiosos es Nueva Inglaterra; los primeros registros de africanos esclavizados en esa región (en la colonia de la bahía de Massachusetts) aparecen en 1638, y la población africana esclavizada de la región creció de forma constante durante ese siglo y hasta bien entrado el XVIII. Si en 1700 eran menos de dos mil, en 1770 había más de quince mil personas de ascendencia africana, tanto libres como esclavizadas, en la región. Ni el comercio de esclavos hacia Nueva Inglaterra ni la propia institución de la esclavitud consistían únicamente en africanos y afrodescendientes; los historiadores han …