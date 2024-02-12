Historia de Esparta Antigua

En la antigua Grecia, el gran rival de Atenas era Esparta. La ciudad-estado y su territorio circundante estaban situados en el Peloponeso, una península al suroeste de Atenas. Esparta (también llamada Lacedaemon) era la capital del distrito de Laconia.

De los vigorosos guerreros de corazón de hierro de esta ciudad-estado procede el adjetivo espartano. Esparta no se enorgullecía del arte, el aprendizaje o los espléndidos edificios, sino de sus valientes hombres que "servían a su ciudad en lugar de los muros de ladrillos". Atenas, con sus hermosos templos y estatuas, su poesía y filosofía, dominaba la vida intelectual del mundo. Al final, sin embargo, Esparta arrebató la supremacía política temporal a su culto oponente.

El gobierno espartano se basaba en el principio de que la vida de cada individuo, desde el momento de su nacimiento, pertenecía absolutamente al Estado. Los ancianos de la ciudad-estado inspeccionaban a los recién…