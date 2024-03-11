Estado de la Historia Ambiental

Literatura sobre el Estado de la Historia Ambiental

La historia ambiental es el estudio de la relación entre la sociedad y el medio ambiente a lo largo del tiempo. Esta amplia definición oculta tanto como revela, ya que campos de las ciencias naturales como la biología y la geología (o subcampos de la geografía, como la geografía histórica y la ecología política) también estudian las interacciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Lo que distingue el enfoque de los historiadores y geógrafos de la historia medioambiental del de otros estudiosos es el énfasis en el contexto histórico y en cómo las divisiones sociales, como la clase, la raza y el género, afectan a la relación de las personas con el mundo no humano y a su uso. La historia ambiental surgió como campo en la década de 1970, aunque tiene profundos antecedentes en las disciplinas de la historia y, especialmente, de la geografía. Aunque la mayorí…