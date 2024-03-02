La Expansión de la Cultura India en el Sudeste Asiático

La penetración de la civilización india fue un fenómeno transformó profundamente la sociedad, la organización monárquica y la vida religiosa de la región del sudeste asiático. Desde entonces, y hasta nuestros días, la cultura india ha seguido siendo un modelo para aquel territorio, la cual ha conservado en su mayoría la religión budista. Esta “hinduización” no se produjo a consecuencia de una implantación política o militar, sino por la penetración pacífica de una cultura que las poblaciones autóctonas adoptaron por parecerles mejor que la que conocían.

Las primeras influencias indias penetraron en el sudeste de Asia a comienzos de la era cristiana. La inscripción más antigua redactada en sánscrito, la estela de Vo Canh, data del siglo III d. de J.C. Los primeros indios que llegaron a los países indochinos fueron, sin duda, mercaderes. La navegación entre la India y China existía desde épocas mu…