Después de que los españoles saquearan las salas del tesoro azteca e inca, el oro procedente de América y África se redujo a un goteo, pero siete millones de toneladas de plata llegaron a Europa antes de 1660. Los precios españoles se cuadruplicaron y, como la mayor parte de la plata se destinó a pagar las importaciones, los precios en el norte de Europa se triplicaron con creces. La afluencia de lingotes y la inflación resultante perjudicaron a los terratenientes que dependían de rentas fijas y a los acreedores que cobraban en dinero barato, pero la bonanza de los lingotes puso fin a una larga fuga de oro hacia Oriente, con la consiguiente escasez de dinero.

A principios del siglo XVI, los comerciantes y prestamistas italianos, principalmente florentinos, venecianos y genoveses, dominaban la creciente economía atlántica. La casa bancaria alemana Fugger de Augsburgo también proporcionó una financiación importante.

Todos los banqueros del sur de Europa, en particular los Fugger y los genoveses, sufrieron mucho con la debacle económica española bajo Carlos V y Felipe II. A lo largo del siglo, Amberes, en el sur de los Países Bajos, se convirtió en el centro económico de Europa. Era el centro del comercio de la lana inglesa, así como el entrepot (estación de paso) para el comercio hacia el sur desde el Báltico y las mercancías portuguesas desde Asia.

También era un gran centro financiero, que comerciaba con instrumentos comerciales y de inversión. El saqueo español de Amberes en 1576 puso fin a la supremacía de esta ciudad, que pasó a Ámsterdam, donde impulsó las empresas imperiales holandesas.

Mientras tanto, el capitalismo del norte de Europa floreció en casi todas las categorías.El comercio portugués rivalizaba con el de los comerciantes del norte de Europa en el Báltico y el Atlántico Norte. Las sociedades anónimas del norte reunieron el capital para las actividades privadas, de exploración y comerciales. Las compañías holandesa e inglesa de las Indias Orientales, fundadas a principios del siglo XVII, fueron dos de las más conocidas. En Inglaterra, los campos comunes se cerraron para la explotación capitalista de ovejas.

En toda Europa occidental, la fabricación doméstica, en casas o talleres, competía con los gremios. La superioridad de los cañones ingleses y suecos contribuyó a la derrota de la Armada española y de los ejércitos católicos en la Guerra de los Treinta Años. Su imperio, como el de los portugueses, era principalmente comercial; incluso sus asentamientos en Norteamérica se especializaban en el comercio de pieles con los indios. Adquirieron territorio donde era necesario para fomentar su comercio, pero trataron de promover sus intereses mediante políticas pragmáticas, de acuerdo con las culturas nativas, más que mediante la conquista. A diferencia de los españoles y los portugueses, apenas intentaron difundir el cristianismo.

Las operaciones navales holandesas sistemáticas acabaron con la supremacía imperial ibérica, a partir de 1595, cuando la primera flota holandesa entró en las Indias Orientales. Los capitanes holandeses pronto expulsaron a los portugueses de las Islas de las Especias. Malaca, el bastión portugués, cayó tras un largo asedio en 1641.

