Etapas de la Expansión Europea en el Siglo XVII

Comienzos de la Expansión del Norte de Europa

La expansión europea de ultramar después de 1600 entró en una segunda fase, comparable a la evolución en el país. A medida que España declinaba, también lo hacían el imperio español y el de Portugal, que después de 1580 estaba ligado a España por un rey Habsburgo y tenía sus propios problemas imperiales. Estas nuevas condiciones ofrecieron oportunidades a los estados del norte de Europa. Los holandeses, entre 1630 y 1650, casi limpiaron el Atlántico de barcos de guerra españoles y se hicieron con la mayoría de los puestos portugueses en Brasil, África y Asia. Los franceses y los ingleses también se involucraron a menor escala, estableciendo su duelo global por el imperio en el siglo XVIII.

La revolución comercial cambiante

Detrás de este cambio hubo un giro decisivo en la primera revolución comercial de Europa. La expansión del comercio exterior, los nuevos productos, el aumento de la oferta de dinero en efectivo y los crecientes riesgos comerciales crearon nuevos problemas que exigían iniciativas energéticas. Durante el siglo XVI, los españoles y portugueses dependían de los beneficios rápidos y, debido a la debilidad de las industrias nacionales y a la mala gestión, la riqueza pasaba por sus manos hacia el norte de Europa, donde se invertía en empresas productivas.

Los mercados europeos, a partir del siglo XVI, se vieron inundados por una variedad desconcertante de productos hasta entonces raros o desconocidos. Los nuevos alimentos americanos incluían patatas, maíz (maíz indio), cacahuetes, tomates y pescado de los Grandes Bancos de Terranova.

En una época sin refrigeración, las especias importadas, como la pimienta, el clavo y la canela, hacían apetecibles los alimentos en mal estado. El azúcar se convirtió en un sustituto común de la miel, y el cacao, la bebida sagrada de los aztecas, se extendió por toda Europa. El café y el té, procedentes del Nuevo Mundo y de Asia, pronto produjeron nuevos hábitos sociales en toda Europa. Las pieles norteamericanas, las sedas chinas y los algodones de la India y México revolucionaron la moda de la vestimenta; el mobiliario de lujo, con maderas raras, marfil y alfombras orientales, apareció con más frecuencia en las casas de los ricos. El uso del tabaco americano se convirtió casi en una manía entre todas las clases y contribuyó al auge del mercado europeo.

Compartir Humanidades

Después de que los españoles saquearan las salas del tesoro azteca e inca, el oro procedente de América y África se redujo a un goteo, pero siete millones de toneladas de plata llegaron a Europa antes de 1660. Los precios españoles se cuadruplicaron y, como la mayor parte de la plata se destinó a pagar las importaciones, los precios en el norte de Europa se triplicaron con creces. La afluencia de lingotes y la inflación resultante perjudicaron a los terratenientes que dependían de rentas fijas y a los acreedores que cobraban en dinero barato, pero la bonanza de los lingotes puso fin a una larga fuga de oro hacia Oriente, con la consiguiente escasez de dinero.

A principios del siglo XVI, los comerciantes y prestamistas italianos, principalmente florentinos, venecianos y genoveses, dominaban la creciente economía atlántica. La casa bancaria alemana Fugger de Augsburgo también proporcionó una financiación importante.

Todos los banqueros del sur de Europa, en particular los Fugger y los genoveses, sufrieron mucho con la debacle económica española bajo Carlos V y Felipe II. A lo largo del siglo, Amberes, en el sur de los Países Bajos, se convirtió en el centro económico de Europa. Era el centro del comercio de la lana inglesa, así como el entrepot (estación de paso) para el comercio hacia el sur desde el Báltico y las mercancías portuguesas desde Asia.

También era un gran centro financiero, que comerciaba con instrumentos comerciales y de inversión. El saqueo español de Amberes en 1576 puso fin a la supremacía de esta ciudad, que pasó a Ámsterdam, donde impulsó las empresas imperiales holandesas.

Mientras tanto, el capitalismo del norte de Europa floreció en casi todas las categorías.El comercio portugués rivalizaba con el de los comerciantes del norte de Europa en el Báltico y el Atlántico Norte. Las sociedades anónimas del norte reunieron el capital para las actividades privadas, de exploración y comerciales. Las compañías holandesa e inglesa de las Indias Orientales, fundadas a principios del siglo XVII, fueron dos de las más conocidas. En Inglaterra, los campos comunes se cerraron para la explotación capitalista de ovejas.

En toda Europa occidental, la fabricación doméstica, en casas o talleres, competía con los gremios. La superioridad de los cañones ingleses y suecos contribuyó a la derrota de la Armada española y de los ejércitos católicos en la Guerra de los Treinta Años. Su imperio, como el de los portugueses, era principalmente comercial; incluso sus asentamientos en Norteamérica se especializaban en el comercio de pieles con los indios. Adquirieron territorio donde era necesario para fomentar su comercio, pero trataron de promover sus intereses mediante políticas pragmáticas, de acuerdo con las culturas nativas, más que mediante la conquista. A diferencia de los españoles y los portugueses, apenas intentaron difundir el cristianismo.

Las operaciones navales holandesas sistemáticas acabaron con la supremacía imperial ibérica, a partir de 1595, cuando la primera flota holandesa entró en las Indias Orientales. Los capitanes holandeses pronto expulsaron a los portugueses de las Islas de las Especias. Malaca, el bastión portugués, cayó tras un largo asedio en 1641. Los holandeses también ocuparon Ceilán y bloquearon Goa, limitando así las operaciones portuguesas en el Océano Índico. Aunque descuidaron en gran medida el África oriental, se apoderaron de todos los puestos portugueses en la costa occidental al norte de Angola.

Al otro lado del Atlántico, conquistaron Brasil, expulsaron a España del Caribe y capturaron una flota española del tesoro. Las batallas decisivas cerca de la costa inglesa del Canal de Kent (1639) y frente a Brasil (1640) dieron los últimos golpes a la armada española. Lo que los ingleses habían comenzado en 1588, los holandeses lo completaron cincuenta años más tarde.

El comercio con Asia, el pilar del imperio holandés, fue dirigido por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Constituida en 1602 y con el monopolio de todas las operaciones entre Sudáfrica y el Estrecho de Magallanes, sirvió para concentrar los recursos y eliminar la costosa competencia. Además de su comercio y diplomacia, patrocinó numerosas exploraciones en Australia, Tasmania, Nueva Guinea y el Pacífico Sur. Con su gran concentración de capital, mayor que la riqueza de la mayoría de los estados, la compañía podía superar fácilmente a sus rivales europeos.

El imperio holandés en Oriente fue establecido principalmente por Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gobernador general de las Indias entre 1618 y 1629 y fundador de la capital de la compañía en Batavia, en el noroeste de Java. Al principio cooperó con los gobernantes nativos a cambio de un monopolio del comercio de especias, lo que le llevó a costosas guerras contra los sultanes locales y sus clientes portugueses e ingleses, por lo que decidió controlar el comercio en su origen.

En los numerosos conflictos y negociaciones resultantes, que duraron más que el tiempo de Coen, los holandeses adquirieron toda Java, la mayor parte de Sumatra, las Molucas, donde se cultivan especias, y parte de Ceilán. Comenzaron a explotar sus propias plantaciones, suministrando pimienta, canela, azúcar, té, tabaco y café para un mercado mundial fluctuante. Muchos holandeses que iban a Oriente querían hacer fortuna y volver a casa; los que estaban dispuestos a quedarse solían ser inconformistas, sin interés en establecer familias o relaciones permanentes.

Después de 1620, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales experimentó con la política de llevar mujeres europeas a las Indias, pero estos esfuerzos se abandonaron cuando no lograron captar mucho interés en casa o en las estaciones extranjeras. En consecuencia, las colonias holandesas en Asia, así como las de África, el Caribe y Brasil, siguieron siendo principalmente empresas comerciales, con poca mezcla racial, en comparación con las zonas ibéricas.

Tras reanudar la guerra con España en 1621, los holandeses formaron su Compañía de las Indias Occidentales, encargada de superar las posesiones españolas y portuguesas en África y América. La compañía no perdió el tiempo. Pronto suplantó a los portugueses en África Occidental y en 1630 dominaba el comercio de esclavos con América. Tras expulsar a los españoles del Caribe, los holandeses invitaron a otros plantadores europeos a las Indias Occidentales como clientes, quedándose sólo con algunas bases. La compañía se lanzó entonces a la conquista naval de Brasil, desde la desembocadura del Amazonas hasta el río San Francisco. En Brasil, los holandeses aprendieron a plantar azúcar, transmitiendo sus conocimientos al Caribe y aplicándolos directamente en las Indias Orientales.

Nota: Batvia (actual Yakarta), en la isla de Java, se convirtió en la sede de la Compañía Holandesa de Comercio Oriental cuando ésta expulsó a los portugueses y tomó el mando del comercio de las Indias Orientales en el siglo XVII.

Los asentamientos holandeses en América del Norte nunca llegaron a ser gran cosa debido a la orientación comercial de la compañía. En 1609, Henry Hudson (fallecido en 1611), un inglés que navegaba por Holanda, exploró el río que lleva su nombre y estableció las reclamaciones holandesas mientras buscaba un paso hacia el noroeste.

Quince años después, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales fundó Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan; en los años siguientes, construyó varios puestos comerciales fronterizos en el valle del Hudson y en los cercanos ríos Connecticut y Delaware. Se hicieron algunos intentos de fomentar la plantación mediante la venta de grandes extensiones a propietarios ricos (patrocinadores). Sin embargo, la agricultura quedó en segundo plano frente al comercio de pieles, que la compañía desarrolló en alianza con las tribus iroquesas. En 1660, sólo había 5.000 europeos en la colonia.

El Imperio francés

La exploración francesa comenzó pronto y fue seguida por intentos de asentamiento en el Nuevo Mundo, pero no se establecieron colonias permanentes hasta la apertura del siglo XVII. Francia estaba tan debilitada por las guerras de religión que la mayoría de sus esfuerzos, más allá de la pesca y el corsarismo, tuvieron que dirigirse a la estabilidad interna. Mientras los holandeses ganaban su imperio, Francia se vio envuelta en las campañas terrestres de la Guerra de los Treinta Años. Así, la construcción de un imperio francés serio se retrasó hasta el reinado de Luis XIV.

Las primeras colonizaciones francesas en América del Norte se basaron en las pretensiones deGiovanni da Verrazzano (1485-1528) y Jacques Cartier (1491-1557). El primero, un marino florentino encargado por Francisco I en 1523, trazó la costa atlántica desde Carolina del Norte hasta Terranova. Once años más tarde, Cartier realizó el primero de sus dos viajes, explorando el río San Lorenzo. Estas expediciones francesas duplicaron la pretensión de Inglaterra sobre el este de América del Norte.

Un desierto de cientos de kilómetros separaba las primeras colonias canadienses francesas de sus homólogas inglesas. El primer asentamiento francés se realizó en Port Royal (Nueva Escocia) en 1605. Tres años más tarde, Samuel de Champlain (1567-1635), en nombre de una compañía francesa, fundó Quebec en el San Lorenzo. La compañía trajo colonos, pero sólo unos pocos llegaron antes de la muerte de Champlain en 1635 y sólo 2500 habían llegado en 1663. El énfasis de la compañía en el comercio de pieles, el frío intenso de los inviernos y las escaramuzas casi continuas con los indios retrasaron el crecimiento.

En 1642 se fundó Montreal, tras lo cual los tramperos-exploradores franceses empezaron a penetrar en la región de la cabecera del Mississippi. En otros lugares, los franceses aprovecharon las oportunidades que ofrecía el declive del poderío marítimo ibérico. Adquirieron la isla de Borbón en el océano Índico (1642) para utilizarla como base comercial.

En África occidental, crearon una esfera de interés comercial en la desembocadura del Senegal, donde se involucraron en el comercio de esclavos, con una ligera oposición de los holandeses. La presencia francesa en las Indias Occidentales fue aún más importante. Ocuparon parte de Saint Kitt en 1625 y adquirieron Martinica y Guadalupe diez años más tarde. El floreciente comercio del azúcar contribuyó a hacer rentables las islas francesas, pero los fuertes ataques de los caribes limitaron la colonización y el desarrollo económico.

El Imperio Inglés

En términos de poder y beneficios, la expansión exterior inglesa antes de 1650 no fue impresionante. Al igual que el colonialismo francés, se vio algo obstaculizado por las condiciones políticas internas, especialmente por la mala gestión y las políticas restrictivas de los primeros reyes Estuardo, que condujeron a la guerra civil en la década de 1640.

Sin embargo, una serie de circunstancias favorecieron las empresas extranjeras. La población aumentó de tres a cuatro millones de habitantes entre 1530 y 1600, lo que supuso una gran reserva de mano de obra potencial. La persecución religiosa fomentó la migración de inconformistas y el capital excedente buscaba oportunidades de inversión.

“La gente se pierde grandes oportunidades porque suelen presentarse vestidas con un mono azul y con pinta de requerir mucho trabajo.” - Thomas Edison

Durante el siglo XVI, las operaciones marítimas inglesas se limitaron principalmente a la exploración, la pesca, el contrabando y el saqueo. Las reivindicaciones inglesas sobre América del Norte se registraron en 1497-1498 con los dos viajes de John Cabot, que exploró la costa de América del Norte desde Terranova hasta Virginia, pero no encontró ningún paso hacia Asia. Durante el siglo siguiente, las expediciones inglesas buscaron ese paso hacia el Norte, tanto en el Este como en el Oeste. Todas ellas fracasaron, pero dieron lugar a exploraciones en la bahía de Hudson y a la apertura de una ruta comercial hacia el norte, hacia Rusia.

A partir de la década de 1540, los capitanes ingleses, incluido el famoso John Hawkins de Plymouth, se entregaron al comercio esporádico de esclavos en África y las Indias Occidentales, a pesar de las restricciones españolas. Sus encuentros con los españoles dieron lugar a las hazañas de los "lobos de mar" ingleses, como Sir Francis Drake, cuyas incursiones en los barcos españoles contribuyeron a preparar la derrota de la Armada.

Tras los fracasos en Terranova y en la costa de Carolina, la primera colonia inglesa en América se fundó en 1607 en Jamestown, en Virginia. Rodeada de agua por tres lados, la península pantanosa del río James parecía un lugar fácil de defender y, por tanto, ideal para el fuerte de Jamestown.

Deja un comentario

Durante varios años, los colonos sufrieron la falta de alimentos y otras privaciones, pero los salvó su intrépido líder, el capitán John Smith (1580-1631), cuyo romántico rescate por parte de la princesa india Pocahontas (a. 1595-1617) es una leyenda estadounidense. Jamestown sentó un precedente para todas las colonias inglesas de Norteamérica. Por los términos de su carta original, la Compañía de Londres, que fundó el asentamiento, estaba autorizada a actuar como un gobierno en miniatura para los colonos, que debían disfrutar de todos los derechos de los nativos ingleses.En consecuencia, en 1619, el gobernador convocó una asamblea para ayudar a gobernar.Este órgano se convirtió más tarde en la Cámara de los Burgueses de Virginia, una de las legislaturas representativas más antiguas que siguen funcionando.

Poco después de la fundación de Jamestown, la colonización a gran escala comenzó más al norte. En 1620, un grupo de protestantes ingleses que se autodenominaron peregrinos desembarcó en Plymouth. A pesar de las graves dificultades, sobrevivieron, y sus experiencias inspiraron a otros disidentes religiosos contra la política de Carlos I y el arzobispo Laud. En 1629, la Compañía de la Bahía de Massachusetts asentó a varios calvinistas ingleses cerca del actual emplazamiento de Boston, donde se les concedió el derecho a un virtual autogobierno. Desde este primer enclave, los emigrantes se desplazaron a otras zonas del actual Maine, Rhode Island y Connecticut.

Antes de 1642, más de 25.000 personas habían emigrado a Nueva Inglaterra, sentando las bases de varias colonias futuras. La vida en los asentamientos ingleses de Norteamérica fue dura durante esas primeras décadas, pero el espíritu pionero y el orgullo colonial de los nativos ya eran evidentes. En todas las zonas, los alimentos eran escasos, las enfermedades estaban siempre presentes y los indios eran a menudo peligrosos. Sin embargo, desde el principio, y más que en otras colonias europeas, los colonos miraban su futuro en la nueva tierra porque habían dejado menos en Europa. La mayoría esperaba quedarse, establecer hogares y formar familias, además de hacer fortuna. Los primeros puritanos incluían tanto a mujeres como a hombres.

Thanks for reading Humanidades! This post is public so feel free to share it. Compartir

En 1619 llegó a Jamestown un barco cargado de "novias compradas" para dar estabilidad a la colonia. Este fue el primero de muchos contingentes de este tipo, todos ellos acogidos con entusiasmo por los posibles maridos. Las mujeres coloniales americanas dependían legalmente de sus maridos, que controlaban la propiedad y los hijos. Una viuda conseguía estos derechos, pero no era fácil sobrevivir a un marido. El trabajo duro y los frecuentes embarazos -no eran raras las madres con una docena de hijos- reducían las expectativas de vida de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres desarrollaron una dura resistencia y ganaron confianza e independencia práctica. Este espíritu independiente fue revelado por Anne Hutchinson (1591-1643), que fue desterrada de Massachusetts por predicar sus propias creencias religiosas y luego fundó un asentamiento en Rhode Island.Otro ejemplo es Anne Bradstreet (c. 1612-1672). El gobierno inglés consideraba que las costas y los bosques salvajes de América del Norte eran menos importantes que los puntos de apoyo en las Indias Occidentales y África, donde se esperaba obtener beneficios de la plantación y el comercio de esclavos. Después de que los holandeses abrieran el Caribe, una ola de inmigrantes ingleses llegó a las Indias Occidentales.

En 1613, los colonos ingleses se establecieron en las Bermudas, y en la década de 1620 otros habían plantado colonias en Saint Kitt's, Barbados, Nevis, Montserrat, Antigua y las Bahamas. La plantación de tabaco fue, al principio, la principal empresa, lo que supuso cierta prosperidad y la promesa de más. La población blanca creció de forma espectacular, sobre todo en Barbados, que no sufría los ataques de los caribes. Allí los colonos ingleses pasaron de 7.000 a 37.000 en siete años. Mientras tanto, los puestos de esclavitud ingleses en África occidental empezaban a florecer y los aventureros ingleses iniciaban sus operaciones en Asia.

Compartir Humanidades

El capitán John Lancaster, con cuatro barcos, visitó Sumatra y Java en 1601, y regresó con un rentable cargamento de especias. Su viaje condujo a la fundación de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que se constituyó en 1609. Pero la expansión fuera del Caribe era difícil, porque los holandeses no cooperaban. En las Molucas, por ejemplo, expulsaron a los ingleses en la década de 1620, tras repetidos enfrentamientos.

A los ingleses les fue mejor en la India. En 1622, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales había dejado a los portugueses fuera del negocio en el Golfo Pérsico y, posteriormente, los ingleses establecieron puestos comerciales en la costa occidental de la India, en Agra, Masulipatam, Balasore y Surat. La estación de Madrás, destinada a convertirse en el bastión inglés de la costa oriental, se fundó en 1639.

Revisor de hechos: Gregg