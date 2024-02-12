Fantasía Épica Medieval

El trato con los dragones: Dos enfoques de la épica medievalista global

Pasemos ahora de la ficción histórica al género quizá más conocido del medievalismo popular: la alta fantasía. Hace unos treinta años, Norman Cantor elogió a C. S. Lewis y J. R. R. Tolkien como "inventores de una sociedad medieval en la que podemos creer, proyectarnos y disfrutar". Esto es cierto hasta cierto punto; nos corresponde, como insta Mary Rambaran-Olm, "interrogar a quiénes se refieren "nosotros" y "nuestro" en el discurso escrito y en las conversaciones" sobre la Edad Media. El género fantástico popular repite de forma convencional la visión de una Edad Media europea blanca y delimitada que dio forma a los mundos imaginados de Narnia y la Tierra Media a mediados del siglo XX. El resultado no son meras representaciones racistas y estereotipadas de personas y culturas, sino una alteración incorporada a la propia estructura de …